Gladson Cameli celebra aniversário com ação solidária

Crescimento sustentado e controle sanitário

Segundo o médico veterinário do Idaf, Renan Viana, o resultado positivo reflete o sucesso das campanhas educativas e da adesão dos produtores à declaração obrigatória do rebanho. “Essa ferramenta é essencial para o controle sanitário e as ações de vigilância, como a manutenção do status de zona livre de febre aftosa sem vacinação”, explicou Viana. O Baixo Acre, onde está Rio Branco, responde por 51% do rebanho estadual.

Abertura do mercado canadense

Em fevereiro, o Acre conquistou uma vitória estratégica: a Agência Canadense de Inspeção Alimentar (CFIA) autorizou a exportação de carne bovina para o Canadá. O estado integra um seleto grupo — junto com Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e partes do Amazonas e Mato Grosso — reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH) como livre de febre aftosa sem vacinação.

Antes da decisão, apenas Santa Catarina tinha acesso ao mercado canadense. Agora, o Acre poderá exportar cortes específicos (maturados, desossados e sem linfonodos), ampliando uma lista que já inclui Peru, República Dominicana e Arábia Saudita.

Impacto econômico e próximos passos

Com a agropecuária representando 22% do PIB estadual (dados do IBGE), o Idaf reforça a importância da declaração anual — prevista para outubro/novembro — para manter o crescimento e o status sanitário. “Isso protege nosso patrimônio pecuário e abre portas internacionais”, destacou Viana.

Os produtores agora aguardam a atualização dos certificados de exportação para iniciar os embarques ao Canadá, consolidando o Acre como player global em proteína animal.

Dados:

Rebanho 2024: 5,2 milhões de cabeças (+5% vs 2023)

Mercados de exportação: Canadá (novo), Peru, Hong Kong, Arábia Saudita

Próxima meta: Manter status sanitário para ampliar mercados