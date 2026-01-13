Geral
Gladson Cameli autoriza nomeação de 91 aprovados no concurso do Detran/AC
Convocados devem ter nomes publicados no DOE ainda nesta semana; órgão não realizava concurso há 15 anos
Geral
PM e ICMBio prendem caçadores com 11 animais silvestres abatidos dentro de terra indígena no Acre
Operação na Terra Indígena Kampa do Amônia apreendeu armas artesanais, munições e carne de porcos-do-mato, macacos, jacaré e mutum; indígenas haviam denunciado invasão
Uma ação conjunta do 6º Batalhão da Polícia Militar do Acre e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) resultou na prisão de dois homens por caça predatória dentro da Terra Indígena Kampa do Amônia, no município de Marechal Thaumaturgo. A operação foi acionada após denúncias de indígenas sobre a invasão de moradores da área urbana.
Durante a abordagem no igarapé Arara, foram encontrados jabutis vivos e carne de 11 animais silvestres abatidos — incluindo quatro porcos-do-mato, cinco macacos guariba, um jacaré e um mutum —, além de seis quilos de sal e insumos para conservação. Na embarcação dos suspeitos, os policiais apreenderam cinco armas de fogo artesanais, munições e equipamentos de caça.
Os envolvidos confessaram que estavam caçando há cinco dias dentro da área protegida. Foram presos em flagrante sem resistência e levados à delegacia de Marechal Thaumaturgo junto com todo o material apreendido.
Geral
Barco com time de futebol naufraga no Rio Tarauacá; um jogador está desaparecido
Acidente ocorreu na manhã desta terça (13) quando equipe seguia para Copa São Sebastião em Jordão; bombeiros devem levar 7 horas para chegar ao local
Um barco que transportava um time de futebol naufragou na manhã desta terça-feira (13) no Rio Tarauacá, acima da comunidade São Luiz, a cerca de duas horas de viagem até Tabocau. A embarcação levava atletas do time Napole para a Copa São Sebastião, no município de Jordão.
A maioria dos passageiros conseguiu se salvar, mas um homem conhecido como “Poeta” está desaparecido nas águas. O Corpo de Bombeiros de Tarauacá foi acionado e deve iniciar as buscas nas próximas horas, mas a viagem até o local pode levar cerca de sete horas devido à distância, à cheia do rio e à grande quantidade de troncos e detritos que dificultam a navegação.
O acidente ocorreu em um período de cheia dos rios amazônicos, quando o aumento do volume de água e a presença de obstáculos naturais elevam os riscos para embarcações. Familiares e moradores das comunidades ribeirinhas aguardam com apreensão o início das operações de resgate.
O caso chama atenção para os riscos da navegação neste período de cheia dos rios amazônicos, quando o volume de água e os obstáculos naturais aumentam consideravelmente o perigo para embarcações.
Geral
PRF apreende 11 mil maços de cigarros contrabandeados na AC-40, em Rio Branco
Motorista tentou fugir da abordagem, mas foi preso em flagrante durante patrulhamento na madrugada desta terça-feira
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada desta terça-feira (13), uma carga de 11 mil maços de cigarros de origem estrangeira durante patrulhamento na rodovia estadual AC-40, em Rio Branco. A ação resultou na prisão do condutor e na apreensão de um veículo de passeio.
De acordo com a PRF, a equipe avistou um Fiat Palio trafegando em sentido oposto com características suspeitas. Ao receber ordem de parada por meio de sinais sonoros e luminosos, o motorista desobedeceu e iniciou fuga pelo bairro Vila Acre. Após acompanhamento tático, o veículo foi interceptado em uma rua sem saída, impedindo a continuidade da tentativa de evasão.
Durante a fiscalização, os agentes encontraram 22 caixas de cigarros contrabandeados, totalizando 11 mil maços. O condutor relatou que a carga foi embarcada na região de fronteira e teria como destino final a capital acreana, onde receberia pagamento em dinheiro pelo transporte.
Além da mercadoria ilegal, foram apreendidos um aparelho celular, R$ 600 em espécie, chaves e outros objetos pessoais. O homem foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com o material e o veículo apreendidos, à Delegacia da Polícia Federal em Rio Branco, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.
