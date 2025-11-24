Gladson Cameli atravessa Ponte da Sibéria com multidão e encerra inauguração em clima de celebração histórica

Travessia simbólica marca momento mais esperado por moradores após mais de 40 anos de promessa

O governador Gladson Cameli encerrou a inauguração da Ponte da Sibéria, em Xapuri, na noite deste domingo (23), vivendo ao lado da população o momento mais aguardado da cerimônia. A multidão que acompanhou o evento atravessou a nova estrutura junto com o governador, em um gesto simbólico que emocionou moradores e autoridades.

Ovacionado por centenas de pessoas, Cameli percorreu os 363 metros da ponte acenando e agradecendo o apoio daqueles que esperaram por mais de quatro décadas para ver a obra finalmente concluída. Muitos registraram a cena com celulares, conscientes de que presenciavam um marco histórico para a cidade.

A travessia representou, para grande parte dos moradores, o início de uma nova era na mobilidade e integração entre o primeiro e o segundo distrito de Xapuri — uma mudança sonhada e cobrada ao longo de gerações.

