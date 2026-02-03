Gladson Camelí apresenta balanço do governo e abre trabalhos legislativos de 2026 na Aleac

Sessão solene reuniu autoridades dos três poderes e destacou investimentos em saúde, educação, infraestrutura e valorização dos servidores públicos

O governador do Acre, Gladson Camelí, participou na manhã desta terça-feira, 3, da sessão solene de abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) para o ano de 2026. Realizada no plenário da Casa, a cerimônia marcou a leitura da mensagem governamental, momento em que o chefe do Executivo estadual apresentou um balanço das ações desenvolvidas ao longo da gestão e as perspectivas para o novo ano legislativo.

A solenidade contou com a presença da vice-governadora Mailza Assis, deputados estaduais, autoridades dos demais poderes, servidores públicos e representantes da imprensa. Em sua manifestação, Mailza destacou o desejo de um ano produtivo entre os poderes e ressaltou os esforços realizados em 2025. “Trabalhamos muito e pretendemos ir sempre além neste novo ano”, afirmou.

O presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior, foi o primeiro a discursar e reconheceu a postura institucional do governador. Segundo ele, Gladson Camelí é o único governador que esteve presente em todas as aberturas dos trabalhos legislativos, o que demonstra compromisso com o diálogo e a harmonia entre os poderes.

Ao iniciar seu pronunciamento, Gladson Camelí saudou os parlamentares, autoridades e a população acreana, reforçando a importância da parceria entre Executivo e Legislativo. O governador destacou que sua presença na Aleac simboliza respeito ao Parlamento e compromisso com o diálogo democrático. “As portas do Palácio do Governo continuam abertas para a construção de uma relação de respeito e colaboração”, declarou.

Durante a leitura da mensagem governamental, Camelí apresentou um amplo balanço da gestão, enfatizando a valorização dos servidores públicos, com pagamento em dia, muitas vezes antecipado, e a realização de concursos que beneficiaram mais de 8 mil profissionais. “O Estado é, antes de tudo, a presença humana e o cuidado com as pessoas”, ressaltou.

Na área da saúde, o governador citou investimentos em infraestrutura e atendimento, como a entrega e recuperação de unidades, a implantação da UTI do Hospital do Juruá, a conclusão da reforma do Hospital de Urgências de Rio Branco e a previsão da primeira etapa da nova Maternidade Estadual. Também destacou a ampliação da telemedicina, os convênios para tratamento fora do domicílio e os mutirões que já ultrapassaram 65 mil atendimentos.

Em infraestrutura e mobilidade, Camelí mencionou obras como recuperação de ramais e rodovias, construção de pontes e projetos estratégicos em execução, a exemplo do viaduto da Avenida Ceará, do Anel Viário e da Orla do Quinze, em Rio Branco, que, segundo ele, impulsionam a economia e geram emprego e renda.

Na educação, o governador destacou a construção e reforma de mais de 200 escolas, o programa Prato Extra, a entrega de fardamento e tablets aos estudantes, a contratação de novos professores e o pagamento do maior bônus da história da rede estadual. Também citou avanços na educação profissionalizante, intercâmbio estudantil e os primeiros passos para a criação da Faculdade Estadual.

O discurso ainda abordou ações nas áreas de segurança pública, meio ambiente, produção rural, industrialização e política social. Camelí ressaltou a redução dos índices de violência, o fortalecimento das forças de segurança, a diminuição do desmatamento e das queimadas, além do recorde de exportações registrado em 2025. Programas sociais como CNH Social, regularização fundiária, Feirão do Emprego e Juntos pelo Acre também foram mencionados, com destaque para a atuação da vice-governadora Mailza Assis.

Ao encerrar, o governador agradeceu aos servidores, secretários, parlamentares e à população acreana, reforçando o compromisso com o desenvolvimento do estado. “Desejo a todos um ano produtivo, de harmonia entre os poderes e de novos avanços para o Acre”, concluiu.

