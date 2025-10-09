Gladson Cameli aponta MDB como possível fornecedor de vice na chapa de Mailza Assis em 2026

Governador do Acre cita ex-deputada Jéssica Sales como um “nome forte” e reafirma apoio incondicional à candidatura de sua vice ao governo do estado

Em uma declaração que amplia o leque de negociações para as eleições de 2026, o governador do Acre, Gladson Cameli, afirmou nesta quinta-feira (9) que o posto de vice na chapa da vice-governadora Mailza Assis (PP) pode ser ocupado por um representante do MDB.

Durante entrevista, Cameli não descartou a possibilidade e citou a ex-deputada federal Jéssica Sales como uma opção viável por ser “um nome muito forte”.

O governador foi enfático ao reafirmar seu apoio à candidatura de Mailza. “Eu não abro mão da minha vice-governadora disputar o governo. Isso, para mim, não tem nem o que se discutir mais”, declarou Gladson.

A afirmação consolida publicamente Mailza como a candidata de sua preferência e sinaliza a abertura para uma ampla aliança, que incluiria o MDB – partido com significativa influência no estado – em uma posição de destaque na chapa majoritária.

Em um movimento estratégico para as eleições de 2026, a vice-governadora Mailza Assis (PP) reuniu-se com a direção estadual do MDB na manhã de quarta-feira (8), na sede do partido em Rio Branco, e oficializou pessoalmente o convite para que a sigla integre a aliança majoritária que está sendo formada. O ato faz parte da peregrinação política que a pré-candidata vem realizando para construir uma base ampla de apoio.

Durante o encontro, Mailza destacou a importância histórica do MDB na política acreana e deixou claro que seu objetivo é representar um projeto de governo que vá além de uma única legenda. “Reconhecendo a grandeza do MDB e o valor das suas lideranças, venho oficialmente convidar o partido a caminhar conosco”, declarou, enfatizando que a proposta assegura participação ativa e corresponsabilidade na futura gestão.

O gesto, que já repercutia em nível estadual, ganhou reforço público do governador Gladson Cameli nesta quinta-feira, ao declarar que o acordo pode resultar na indicação de um representante do MDB como vice na chapa majoritária.

A articulação, que incluiu o encontro de Mailza com a direção estadual do MDB em Rio Branco, foi descrita pela vice-governadora como a construção de “um projeto de governo mais amplo”. O apoio explícito de Cameli à estratégia de sua vice confirma o alinhamento total do Palácio Rio Branco com a pré-candidatura de Mailza e reforça o peso político da possível aliança com os emedebistas no tabuleiro eleitoral acreano.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários