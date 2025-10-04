fbpx
Cotidiano

Gladson Cameli anuncia candidatura ao Senado em 2026 e desafia opositores: “Vão ter que me engolir”

Publicado

35 minutos atrás

em

Governador do Acre confirmou pretensão de concorrer a uma vaga no Senado Federal e rebateu processo que enfrenta no STJ por corrupção, peculato e lavagem de dinheiro

O governador tem até o início de abril para ficar no cargo, caso dispute o Senado ou não seja afastado até a data, em virtude do processo. O restante do mandato será tocado pela vice Mailza Assis, também do Progressistas. Foto: assessoria  

Em entrevista a um programa online em Cruzeiro do Sul na última quinta-feira (2), antes de seguir para Assis Brasil, o governador do Acre Gladson Cameli (Progressistas) confirmou sua candidatura ao Senado Federal em 2026 e enviou uma mensagem contundente a adversários políticos:

“Vão ter que me engolir ano que vem”.

Ao ser questionado sobre o processo no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em que responde por corrupção, peculato e lavagem de dinheiro, Cameli minimizou as acusações:

“Ainda não fui condenado. Se o STJ me condenar, esquecem que eu tenho aí não sei quantos milhões de recursos que eu posso entrar no STF”. Ele ainda criticou o que chamou de “meia dúzia, paga não sei por quem, ficar inventando mentira” sobre um possível afastamento.

E continua: “Ainda não fui condenado. Se o STJ me condenar, eu posso entrar no STF”.

A fala, proferida durante entrevista em Cruzeiro do Sul, reforça sua disposição de concorrer ao Senado Federal em 2026 e coloca a decisão sob a legitimidade do voto popular: “a população vai ter o direito de escolher se quer ou não quer”.

A estratégia de Cameli consiste em:

  • Enquadrar as críticas como campanhas de mentiras patrocinadas

  • Transferir para o eleitorado a responsabilidade pela decisão política

  • Reafirmar confiança no sistema de Justiça, ainda que admitindo recorrer ao STF se condenado no STJ

O discurso acirra o tom da disputa política no estado e sinaliza que o governador não abrirá mão da candidatura independentemente das pressões judiciais ou oposicionistas.

De acordo com a legislação eleitoral, Cameli poderá permanecer no cargo até o início de abril de 2026. Caso confirme a candidatura ou não seja afastado judicialmente até lá, a vice-governadora Mailza Assis (Progressistas) assumirá o restante do mandato. A declaração do governador acirra o clima político no estado a menos de dois anos das eleições.

Cotidiano

GEFRON localiza caminhão furtado de R$ 126 mil em propriedade rural de Plácido de Castro

Publicado

3 minutos atrás

em

4 de outubro de 2025

Por

Operação conjunta com Polícia Militar de Capixaba recuperou veículo durante ação de fiscalização na fronteira com a Bolívia; caminhão foi encaminhado à delegacia para restituição ao proprietário

A operação resultou na localização de um caminhão furtado em uma propriedade rural no município de Plácido de Castro, nesta madrugada. Foto: captada 

Em operação realizada na fronteira acreana com a Bolívia, o Grupo Especial de Operações em Fronteiras (GEFRON), da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), em conjunto com a Polícia Militar de Capixaba, localizou um caminhão furtado em uma propriedade rural de Plácido de Castro na madrugada deste final de semana. O veículo, avaliado em R$ 126 mil, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município para os procedimentos de restituição legal.

A ação integra a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com o Governo do Acre, que tem como objetivo combater crimes transfronteiriços e coibir ilícitos na região de fronteira. As fiscalizações continuam durante o final de semana.

📞 Disque Denúncia GEFRON: (68) 99910-2174

GEFRON – A força do Estado na fronteira!

As ações fazem parte da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Governo do Estado do Acre. Foto: captada 

Cotidiano

PMDF estoura laboratório de falsificação de bebidas em Sobradinho

Publicado

5 horas atrás

em

4 de outubro de 2025

Por

Equipes do 20º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) desmantelaram, na noite desta sexta-feira (3/10), um esquema de falsificação de bebidas alcoólicas em Sobradinho dos Melos. O local funcionava como um verdadeiro laboratório clandestino, preparado para produzir e adulterar destilados de forma industrial.

A descoberta ocorreu durante a Operação 5º Mandamento, que fiscalizava bares do Paranoá e Itapoã. Em uma distribuidora na Quadra 03 da Fazendinha, fiscais da Vigilância Sanitária perceberam que algumas garrafas apresentavam lacres adulterados. Ao checar a nota fiscal, os policiais identificaram um endereço suspeito em Sobradinho dos Melos e decidiram verificar.

No local indicado, a equipe encontrou um espaço estruturado exclusivamente para a fabricação de bebidas falsificadas, com equipamentos capazes de realizar todas as etapas da fraude: produção, envase, rotulagem e embalagem. Foram apreendidas diversas caixas de garrafas vazias, rótulos de marcas conhecidas, tampas, maquinário e produtos químicos utilizados na adulteração.

Caseiro 

Um caseiro foi encontrado dentro do laboratório e conduzido à 6ª DP. Ele afirmou que o dono do imóvel está no Ceará. O caso foi registrado como crime contra as relações de consumo, já que a falsificação representa grave risco à saúde da população.

Além da PMDF e da Vigilância Sanitária, participaram da operação o Corpo de Bombeiros Militar do DF, a Secretaria de Segurança Pública e a DF Legal.

Cotidiano

Ipaam aplica R$ 7,3 milhões em multas por crimes ambientais em Manacapuru e Itacoatiara

Publicado

5 horas atrás

em

4 de outubro de 2025

Por

Operação conjunta com o Batalhão Ambiental resultou em apreensão de 3 mil m³ de madeira e 22 procedimentos administrativos

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), em parceria com o Batalhão de Policiamento Ambiental, aplicou R$ 7,3 milhões em multas durante a 11ª fase da Operação Região Metropolitana, realizada entre 19 de setembro e 3 de outubro nos municípios de Manacapuru e Itacoatiara.

As equipes de fiscalização registraram 22 procedimentos administrativos, sendo dez autos de infração, quatro embargos e sete termos de apreensão. Entre as irregularidades encontradas estão o funcionamento de serrarias sem licença ambiental, queima irregular de resíduos e apresentação de documentos falsos.

Em Manacapuru, as multas ultrapassaram R$ 3,6 milhões, incluindo R$ 2,2 milhões aplicados a uma empresa que descumpriu embargo e operava sem licença. Já em Itacoatiara, uma empresa foi multada em R$ 1,2 milhão por documentação irregular e armazenamento ilegal de madeira. Nessa ação, foram apreendidos mais de 3 mil metros cúbicos de madeira e lenha.

De acordo com o Ipaam, a operação tem caráter contínuo, sendo realizada em fases de 15 dias, e baseia-se em denúncias da população. Os autuados têm 20 dias para recorrer ou efetuar o pagamento das multas.

O órgão reforça que mantém canais abertos para denúncias e orientações sobre atividades florestais e crimes ambientais.

