Gladson Cameli abre portas para MDB integrar governo e confirma aliança com Bittar para o Senado
Governador afirmou que “há possibilidade” de emedebistas na gestão atual e citou Jéssica Sales como nome forte; aliança com Márcio Bittar para segunda vaga senatorial está “muito avançada”
O governador Gladson Cameli confirmou nesta sexta-feira (10) que está aberto à incorporação do MDB em seu governo e revelou que as negociações com o senador Márcio Bittar (PL) para uma aliança no Senado estão “muito avançadas”. Em declaração ao Blog da Hora nesta manhã, o chefe do Palácio Rio Branco afirmou:
“Há possibilidade, sim, de o MDB integrar a atual gestão. Lógico que o MDB tem um nome forte que é a ex-deputada Jéssica Sales”.
Sobre a disputa senatorial, onde é pré-candidato a uma das vagas, Cameli deixou claro seu apoio à reeleição de Bittar:
“As conversas estão muito avançadas, muito, muito mesmo, com o senador Márcio Bittar”
Disse mais. “A não ser que aconteça algum imprevisto lá na frente que esteja fora do meu alcance. Mas hoje caminha para essa aliança com o Márcio na segunda vaga do Senado”.
As declarações ocorrem dias após a vice-governadora Mailza Assis, pré-candidata do PP ao governo, ter se reunido com a cúpula do MDB em Rio Branco para tratar de alianças em 2026. O movimento indica uma estratégia coordenada do grupo governista para construir uma ampla base de apoio que una PP, PL e MDB nas próximas eleições.
Inscrições para cursos técnicos no Ifac vão até 31 de outubro
O Instituto Federal do Acre (Ifac) segue com as inscrições abertas para o processo seletivo 2026/1 até o dia 31 de outubro, às 17h. Ao todo, estão sendo ofertadas 990 vagas distribuídas entre cursos técnicos integrados e subsequentes, em diferentes campi da instituição no estado.
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo sitehttps://selecoes.ifac.edu.
Os cursos técnicos integrados são voltados a estudantes que estão concluindo o 9º ano do ensino fundamental em 2025 e iniciarão o ensino médio em 2026. Já os subsequentes são destinados a quem já concluiu o ensino médio e deseja se qualificar para o mercado de trabalho.
Entre as opções disponíveis estão cursos nas áreas de Agropecuária, Administração, Informática, Edificações, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Biotecnologia, Comércio, Florestas, Alimentos, Recursos Humanos e Zootecnia, ofertados nos campi Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Xapuri e Baixada do Sol (Transacreana).
O Ifac reforça que as inscrições encerram-se no dia 31 de outubro, e os interessados devem ficar atentos aos prazos e às orientações do edital disponível no portal de seleções.
Dúvidas e outras informações podem ser enviadas para o e-mail selecao.tecnicos@ifac.
Acre tem 57 vagas abertas no Mais Médicos Especialistas; inscrições vão até domingo
Profissionais da área médica interessados em atuar na rede pública do Acre têm até o próximo domingo, 12 de outubro, para se inscrever na segunda chamada do Mais Médicos Especialistas, programa do Ministério da Saúde que integra a iniciativa Agora Tem Especialistas.
No estado, estão disponíveis 57 vagas para cadastro reserva em serviços hospitalares e ambulatórios especializados da rede pública. O objetivo é ampliar o acesso da população a atendimentos especializados no Sistema Único de Saúde (SUS).
Segundo o Ministério da Saúde, a iniciativa federal busca reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias, além de fortalecer a atuação de profissionais em diferentes regiões do país.
Os médicos aprovados poderão escolher os locais onde desejam trabalhar, entre quase três mil unidades hospitalares e ambulatórios especializados do SUS. Além da atuação prática, o programa oferece aperfeiçoamento profissional na área de formação dos participantes, com capacitações ministradas por especialistas de hospitais vinculados ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS) e à Rede Ebserh.
A formação prevê 16 horas semanais de prática assistencial e quatro horas de atividades educacionais, que incluem mentoria remota e imersões em serviços de referência.
O curso tem duração de 12 meses e abrange áreas como cirurgia coloproctológica com foco em tumores colorretais, cirurgia ginecológica oncológica, oncologia clínica, radioterapia e ultrassonografia mamária, diagnóstica e intervencionista.
Campanha Outubro Rosa leva informação, prevenção e atendimento às mulheres em mutirão em Brasiléia
A Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu na noite desta quinta-feira, 8, uma ação especial em alusão à campanha Outubro Rosa, na Unidade Básica de Saúde José Maria Souza Santos. O evento integrou a programação municipal do movimento internacional de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.
Durante a programação, foram oferecidos atendimentos em horário estendido, garantindo maior acesso aos serviços de prevenção e cuidado para as mulheres do município. Centenas de atendimentos foram realizados, incluindo exames preventivos, consultas médicas, atendimentos de enfermagem, orientações sobre o câncer de mama e do colo do útero, além de palestras educativas e sorteio de brindes.
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, o objetivo das ações é reforçar o compromisso da gestão com a saúde da mulher e incentivar a busca pelos serviços de prevenção. “O Outubro Rosa é uma campanha de extrema importância, pois reforça o cuidado com a saúde feminina. Queremos que cada mulher de Brasiléia tenha acesso a exames, orientações e acompanhamento médico de qualidade. A prevenção salva vidas, e nossa equipe está empenhada em garantir esse acolhimento”, destacou o secretário.
Francélio Barbosa ressaltou ainda que as ações não se limitam a um único dia, mas fazem parte de um cronograma contínuo de atividades voltadas à saúde da mulher em todas as unidades básicas do município. “Durante todo o mês, a pedido do nosso prefeito Carlinhos do Pelado. Nossas equipes estarão realizando mobilizações, palestras e atendimentos específicos para fortalecer essa rede de cuidado e incentivar o diagnóstico precoce. O autoexame, a mamografia e a consulta regular são atitudes que fazem toda a diferença”, completou.
O Outubro Rosa é um movimento mundial que ocorre anualmente com a missão de conscientizar sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama e do colo do útero, além de incentivar as mulheres a manterem hábitos saudáveis e realizarem seus exames de rotina.
