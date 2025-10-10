Gladson Cameli abre portas para MDB integrar governo e confirma aliança com Bittar para o Senado

Governador afirmou que “há possibilidade” de emedebistas na gestão atual e citou Jéssica Sales como nome forte; aliança com Márcio Bittar para segunda vaga senatorial está “muito avançada”

O governador Gladson Cameli confirmou nesta sexta-feira (10) que está aberto à incorporação do MDB em seu governo e revelou que as negociações com o senador Márcio Bittar (PL) para uma aliança no Senado estão “muito avançadas”. Em declaração ao Blog da Hora nesta manhã, o chefe do Palácio Rio Branco afirmou:

“Há possibilidade, sim, de o MDB integrar a atual gestão. Lógico que o MDB tem um nome forte que é a ex-deputada Jéssica Sales”.

Sobre a disputa senatorial, onde é pré-candidato a uma das vagas, Cameli deixou claro seu apoio à reeleição de Bittar:

“As conversas estão muito avançadas, muito, muito mesmo, com o senador Márcio Bittar”

Disse mais. “A não ser que aconteça algum imprevisto lá na frente que esteja fora do meu alcance. Mas hoje caminha para essa aliança com o Márcio na segunda vaga do Senado”.

As declarações ocorrem dias após a vice-governadora Mailza Assis, pré-candidata do PP ao governo, ter se reunido com a cúpula do MDB em Rio Branco para tratar de alianças em 2026. O movimento indica uma estratégia coordenada do grupo governista para construir uma ampla base de apoio que una PP, PL e MDB nas próximas eleições.

