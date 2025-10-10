fbpx
Conecte-se conosco

Acre

Gladson Cameli abre portas para MDB integrar governo e confirma aliança com Bittar para o Senado

Publicado

46 minutos atrás

em

Governador afirmou que “há possibilidade” de emedebistas na gestão atual e citou Jéssica Sales como nome forte; aliança com Márcio Bittar para segunda vaga senatorial está “muito avançada”

O governador, que também é pré-candidato ao Senado, afirmou, quase batendo o martelo, que o bolsonarista terá seu apoio para a reeleição. Foto: arquivo 

O governador Gladson Cameli confirmou nesta sexta-feira (10) que está aberto à incorporação do MDB em seu governo e revelou que as negociações com o senador Márcio Bittar (PL) para uma aliança no Senado estão “muito avançadas”. Em declaração ao Blog da Hora nesta manhã, o chefe do Palácio Rio Branco afirmou:

“Há possibilidade, sim, de o MDB integrar a atual gestão. Lógico que o MDB tem um nome forte que é a ex-deputada Jéssica Sales”.

Sobre a disputa senatorial, onde é pré-candidato a uma das vagas, Cameli deixou claro seu apoio à reeleição de Bittar:

“As conversas estão muito avançadas, muito, muito mesmo, com o senador Márcio Bittar”

Disse mais. “A não ser que aconteça algum imprevisto lá na frente que esteja fora do meu alcance. Mas hoje caminha para essa aliança com o Márcio na segunda vaga do Senado”.

As declarações ocorrem dias após a vice-governadora Mailza Assis, pré-candidata do PP ao governo, ter se reunido com a cúpula do MDB em Rio Branco para tratar de alianças em 2026. O movimento indica uma estratégia coordenada do grupo governista para construir uma ampla base de apoio que una PP, PL e MDB nas próximas eleições.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Acre

Inscrições para cursos técnicos no Ifac vão até 31 de outubro

Publicado

34 minutos atrás

em

10 de outubro de 2025

Por

Foto: Adma Costa

O Instituto Federal do Acre (Ifac) segue com as inscrições abertas para o processo seletivo 2026/1 até o dia 31 de outubro, às 17h. Ao todo, estão sendo ofertadas 990 vagas distribuídas entre cursos técnicos integrados e subsequentes, em diferentes campi da instituição no estado.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo sitehttps://selecoes.ifac.edu.br.

Os cursos técnicos integrados são voltados a estudantes que estão concluindo o 9º ano do ensino fundamental em 2025 e iniciarão o ensino médio em 2026. Já os subsequentes são destinados a quem já concluiu o ensino médio e deseja se qualificar para o mercado de trabalho.

Entre as opções disponíveis estão cursos nas áreas de Agropecuária, Administração, Informática, Edificações, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Biotecnologia, Comércio, Florestas, Alimentos, Recursos Humanos e Zootecnia, ofertados nos campi Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Xapuri e Baixada do Sol (Transacreana).

O Ifac reforça que as inscrições encerram-se no dia 31 de outubro, e os interessados devem ficar atentos aos prazos e às orientações do edital disponível no portal de seleções.

Dúvidas e outras informações podem ser enviadas para o e-mail selecao.tecnicos@ifac.edu.br.

Comentários

Continue lendo

Acre

Acre tem 57 vagas abertas no Mais Médicos Especialistas; inscrições vão até domingo

Publicado

37 minutos atrás

em

10 de outubro de 2025

Por

© Fernando Frazão/Agência Brasil

Profissionais da área médica interessados em atuar na rede pública do Acre têm até o próximo domingo, 12 de outubro, para se inscrever na segunda chamada do Mais Médicos Especialistas, programa do Ministério da Saúde que integra a iniciativa Agora Tem Especialistas.

No estado, estão disponíveis 57 vagas para cadastro reserva em serviços hospitalares e ambulatórios especializados da rede pública. O objetivo é ampliar o acesso da população a atendimentos especializados no Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o Ministério da Saúde, a iniciativa federal busca reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias, além de fortalecer a atuação de profissionais em diferentes regiões do país.

Os médicos aprovados poderão escolher os locais onde desejam trabalhar, entre quase três mil unidades hospitalares e ambulatórios especializados do SUS. Além da atuação prática, o programa oferece aperfeiçoamento profissional na área de formação dos participantes, com capacitações ministradas por especialistas de hospitais vinculados ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS) e à Rede Ebserh.

A formação prevê 16 horas semanais de prática assistencial e quatro horas de atividades educacionais, que incluem mentoria remota e imersões em serviços de referência.

O curso tem duração de 12 meses e abrange áreas como cirurgia coloproctológica com foco em tumores colorretais, cirurgia ginecológica oncológica, oncologia clínica, radioterapia e ultrassonografia mamária, diagnóstica e intervencionista.

Comentários

Continue lendo

Acre

Campanha Outubro Rosa leva informação, prevenção e atendimento às mulheres em mutirão em Brasiléia

Publicado

5 horas atrás

em

10 de outubro de 2025

Por

A Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu na noite desta quinta-feira, 8, uma ação especial em alusão à campanha Outubro Rosa, na Unidade Básica de Saúde José Maria Souza Santos. O evento integrou a programação municipal do movimento internacional de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

Durante a programação, foram oferecidos atendimentos em horário estendido, garantindo maior acesso aos serviços de prevenção e cuidado para as mulheres do município. Centenas de atendimentos foram realizados, incluindo exames preventivos, consultas médicas, atendimentos de enfermagem, orientações sobre o câncer de mama e do colo do útero, além de palestras educativas e sorteio de brindes.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, o objetivo das ações é reforçar o compromisso da gestão com a saúde da mulher e incentivar a busca pelos serviços de prevenção. “O Outubro Rosa é uma campanha de extrema importância, pois reforça o cuidado com a saúde feminina. Queremos que cada mulher de Brasiléia tenha acesso a exames, orientações e acompanhamento médico de qualidade. A prevenção salva vidas, e nossa equipe está empenhada em garantir esse acolhimento”, destacou o secretário.

Francélio Barbosa ressaltou ainda que as ações não se limitam a um único dia, mas fazem parte de um cronograma contínuo de atividades voltadas à saúde da mulher em todas as unidades básicas do município. “Durante todo o mês, a pedido do nosso prefeito Carlinhos do Pelado. Nossas equipes estarão realizando mobilizações, palestras e atendimentos específicos para fortalecer essa rede de cuidado e incentivar o diagnóstico precoce. O autoexame, a mamografia e a consulta regular são atitudes que fazem toda a diferença”, completou.

O Outubro Rosa é um movimento mundial que ocorre anualmente com a missão de conscientizar sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama e do colo do útero, além de incentivar as mulheres a manterem hábitos saudáveis e realizarem seus exames de rotina.

Comentários

Continue lendo