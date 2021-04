Apesar das mudanças, o governador garantiu que não permitirá a politização da Saúde e Educação, órgãos que têm contato direto com a população

O governador Gladson Cameli confirmou que haverá mais mudanças no governo, na secretaria de saúde, onde o secretário Alysson Bestene pediu para sair e será aproveitado na nova secretaria de governo e possivelmente mudanças também na Educação.

Na solenidade de posse de Ney Amorim na direção do Podemos, o governador comentou do mutirão de pequenas obras que realizará em todo o estado às ameaças do vice Rocha.

Gladson confirmou uma série de obras para a retomada do emprego e renda no estado, com envolvimento das prefeituras e da Federação das Indústrias, de forma participativa, para definir quais ações podem resultar em oferta de mais postos de trabalho.

O governador destacou ainda as ordens de serviço do anel viário de Brasileia e Epitaciolândia, da duplicação de estrada em Cruzeiro do Sul. E ressaltou que, se não houver nenhum imprevisto, nos próximos dias publicará a ordem para o viaduto da Avenida Ceará e para o uso dos R$ 94 milhões para os ramais da produção. “As coisas estão acontecendo. Estamos no mês de abril, ainda é o inverno. No nosso cronograma está correndo tudo como previsto”, avaliou.

O governador confirmou o pedido de demissão apresentado pelo secretário de saúde Alysson Bestene e disse entender, por considerar que ele está cansado, que não é fácil manter o funcionamento da estrutura de saúde pública nessa emergência da pandemia. Mas reafirmou seu respeito e carinho por ele e confirmou, sem especificar o cargo, que vai ser remanejado para a área política e administrativa.

Apesar das mudanças, o governador garantiu que não permitirá a politização da Saúde e Educação, órgãos que têm contato direto com a população. Ressaltou que, na Educação, vai esperar o resultado da auditoria, porque não vai culpar, acusar ninguém sem provas.

Quanto à especulação de nomes, o governador reprovou pessoas que tentam se auto escalar para os cargos.

Na Saúde, listou entre os possíveis secretários a médica Paula Mariano, a Izanelda do Igesac e a Dra. Moana, além do ex-secretário Osvaldo Leal. Mas não quis antecipar sua escolha e só fixou uma exigência: de que o novo nome indicado seja proativo.

Quanto a críticas de políticos, como senador Márcio Bittar sobre alinhamento na base política, o governador atribuiu ao fato de que “os nervos estão todos na flor da pele por causa do Covid e que todo mundo é de maior para responder por suas opiniões e atos”.

Gladson se posicionou também em relação à cobrança do STF quanto às medidas de fechamento da economia e sociedade no Acre. Disse que desde que assumiu sua prioridade é a absoluta transparência, que ele chamou os órgãos de controle para dentro do governo e que é completamente a favor de que toda dúvida seja apurada e respondida, como ele vai fazer, com a tranquilidade de quem faz o correto no enfrentamento da pandemia.

Finalmente, questionado a respeito de supostas declarações do vice-governador Rocha, revoltado com as demissões de seus apadrinhados de que, quando o governador viajasse, ele tomaria da caneta e reverteria todos os decretos e exoneraria os indicados do governador, tripudiou. “Ele que pegue a caneta e faça bom proveito, mas para ser definitivo, ele tem que se eleger a meu cargo, primeiro”.

