GIRO prende dupla e apreende drogas durante patrulhamento no centro de Cruzeiro do Sul

Ação rápida da PM impediu fuga total dos criminosos; uma das motos usadas no crime havia sido roubada horas antes

Uma ação ágil do Grupamento de Intervenção Rápido e Ostensivo (GIRO) do 6° Batalhão da Polícia Militar, com apoio de Rádio Patrulha, resultou na prisão de três homens e na recuperação dos bens roubadas após um assalto a um comércio de Cruzeiro do Sul.

Os criminosos, armados, invadiram o estabelecimento, realizaram o roubo e fugiram nas duas motos de cor vermelhas – as equipes policiais foram acionadas e fecharam rotas de fuga e prenderam os suspeitos após perseguição bem sucedida.

Durante a abordagem, foram encontrados valores em espécie e indícios do crime. As motos, ambas com restrição de roubo, foram recuperadas rapidamente, as equipes policiais intensificaram as rondas nas possíveis rotas de fuga, culminando na localização de três suspeitos em uma área próxima.

Como aconteceu: Quatro homens armados invadiram o estabelecimento, levaram celulares, dinheiro e fugiram em duas motos vermelhas

Equipes do GIRO e Rádio Patrulha fecharam as rotas de escape, capturando três suspeitos após perseguição

Na abordagem, os PMs encontraram parte do dinheiro roubado e localizaram as motos, ambas com registro de roubo Detalhes da operação: Os investigados confessaram o crime e revelaram que um comparsa conseguiu escapar com parte dos objetos subtraídos. As motocicletas, instrumentos do crime, foram apreendidas – uma delas tinha sido furtada no mesmo dia. Os detidos foram levados à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Na busca pessoal, foram encontrados valores em dinheiro e itens relacionados ao roubo, além da localização do esconderijo das motocicletas utilizadas no crime.

Os detidos confessaram participação no assalto e foram encaminhados à delegacia. A PM destacou a eficiência da operação, que garantiu a restituição parcial dos bens e a manutenção da ordem pública. A busca pelo quarto acusado continua.

Próximos passos: A Polícia Militar mantém buscas pelo quarto envolvido e reforça o patrulhamento na região. O caso será investigado para apurar possível ligação dos suspeitos com outros crimes na área.

A atuação do GIRO e das demais equipes da Polícia Militar reforça o compromisso com a segurança pública e a eficiência no combate ao crime em Cruzeiro do Sul. Graças à pronta resposta dos agentes, bens foram recuperados e os responsáveis levados à justiça, assegurando a tranquilidade da população. Mais uma vez, a Polícia Militar demonstra que, com estratégia e determinação, a ordem prevalece.

