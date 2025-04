GIRO e ROTAM apreendem arma e drogas em residência abandonada em Epitaciolândia

Por Wesley Cardoso

Brasília (DF) – O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, esteve reunido nesta quinta-feira, 17, em Brasília, com a diretora de licenciamento do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Cláudia Barros. O encontro teve como pauta principal a liberação da construção de tanques para criação de peixes dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes.

A proposta tem como objetivo fortalecer a segurança alimentar das famílias que vivem na reserva, além de representar uma alternativa de geração de renda de forma sustentável. De acordo com o prefeito, a piscicultura pode ser desenvolvida com baixo impacto ambiental, respeitando as normas de preservação e contribuindo com a conservação do bioma amazônico.

“Estamos buscando soluções que unam desenvolvimento e preservação. A criação de peixes é uma alternativa viável, que pode melhorar a vida das famílias da reserva sem causar danos ao meio ambiente”, afirmou Sérgio Lopes.

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia segue empenhada em construir políticas públicas que valorizem as comunidades tradicionais e promovam o desenvolvimento sustentável da região.

