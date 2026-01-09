Cotidiano
GIRO do 8º BPM apreende drogas enterradas em área de mata em Sena Madureira
Entorpecentes foram localizados no bairro Cristo Libertador após levantamento de informações da Polícia Militar
A Polícia Militar apreendeu entorpecentes na tarde desta sexta-feira (9) durante uma ação do Grupamento de Intervenção Rápido Ostensivo (GIRO), do 8º Batalhão, no bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira.
De acordo com a corporação, após levantamento de informações sobre a possível existência de drogas escondidas na região, as equipes intensificaram as buscas e localizaram o material ilícito enterrado em uma área de matagal.
No local, foram apreendidos aproximadamente 758 gramas de uma substância com características semelhantes à maconha, além de sete trouxinhas de uma substância esbranquiçada aparentando ser cocaína.
Todo o material recolhido foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais cabíveis. A Polícia Civil dará continuidade às investigações com o objetivo de identificar e responsabilizar os envolvidos pelo entorpecente apreendido.
Governador Gladson Camelí entrega pavimentação de vias urbanas e fortalece mobilidade em Tarauacá
Garantindo melhorias na trafegabilidade e no bem-estar da população, o governador do Acre, Gladson Camelí, realizou na tarde desta sexta-feira, 9, a entrega da implantação de novas vias urbanas no município de Tarauacá. A ação representa um importante avanço na mobilidade urbana e no desenvolvimento regional.
A obra integra o programa de implantação de pavimentação de vias urbanas e contou com recursos próprios do governo do Estado e recursos federais, oriundos de emenda parlamentar do então deputado federal Jesus Sérgio. O investimento foi executado por meio de convênio, do Ministério das Cidades, em parceria com o Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre).
Ao todo, foram aplicados cerca de R$ 18 milhões para a realização das intervenções que contemplam pavimentação de vias, construção de calçadas, implantação de dispositivos de drenagem e acostamentos, beneficiando diretamente a regional.
A iniciativa reforça o compromisso do governo do Estado com o fortalecimento dos municípios acreanos, promovendo melhorias no escoamento da produção rural, na mobilidade urbana e na qualidade de vida da população. Estima-se que aproximadamente 46.816 habitantes de Tarauacá sejam diretamente beneficiados, além da população do município de Feijó, que mantém relação direta com a cidade, ampliando o alcance da obra para mais de 76 mil pessoas.
Durante a solenidade, o governador Gladson Camelí destacou a importância da parceria entre o Estado, o governo federal e os municípios. “Voltar a Tarauacá trazendo benefícios para esse povo trabalhador é uma das maiores alegrias que sinto. Nossa gestão sempre está aberta para fazer parcerias com todas as prefeituras, e essa obra é um exemplo claro desse propósito”, afirmou.
O chefe de Estado ressaltou ainda que o investimento garante o direito constitucional de ir e vir da população e cria um ambiente mais atrativo para novos investimentos econômicos. “Uma cidade com vias conservadas, calçadas para pedestres e sistemas de drenagem adequados significa mais desenvolvimento, geração de oportunidades e redução das desigualdades sociais”, enfatizou.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou a satisfação em iniciar o ano com uma entrega de grande relevância para o município. “É prazeroso realizar a entrega dessa obra que melhora a estética da cidade, traz mais mobilidade e promove desenvolvimento. A via mal foi entregue e já vemos moradores usufruindo do espaço, inclusive para a prática de exercícios físicos. Nossas obras são feitas com muito carinho para melhorar a qualidade de vida dos acreanos”, destacou.
O prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, agradeceu o comprometimento do governo estadual com o município e reforçou a relevância do investimento. “Essa importante obra vai fazer toda a diferença para a nossa mobilidade. Trata-se de um grande investimento, com qualidade, incluindo ciclovias e calçadas bem estruturadas. Nosso objetivo é trazer toda a estrutura administrativa para essa região, com o apoio da deputada federal Socorro Neri. Estamos unidos, trabalhando por uma cidade melhor para todos”, afirmou.
Representando os residentes da região, o morador Maurocélio Lima destacou a importância da obra para a comunidade. Segundo ele, a terceira entrada da cidade sempre foi um sonho antigo dos tarauacaenses e já começa a beneficiar diretamente a população com uma pavimentação adequada. “Como morador da região, agradeço ao governador e a toda a esfera de governo. Essa obra vai melhorar o nosso dia a dia, principalmente para os moradores daqui e para os estudantes do Instituto Federal do Acre (Ifac)”, afirmou.
PM apreende 850 gramas de maconha após perseguição policial em Cruzeiro do Sul
Suspeito tentou fugir, perdeu o controle do veículo e acabou preso no ramal da Agrovila 2
A Polícia Militar apreendeu cerca de 850 gramas de uma substância aparentando ser maconha e prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (9), no bairro Deracre, no ramal da Agrovila 2, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.
De acordo com a PM, uma guarnição da Base Rodoviária realizava patrulhamento de rotina quando avistou um veículo GM Astra GL, de cor prata, que trafegava de forma irregular por estar rebaixado, em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e fugiu, dando início a um acompanhamento policial.
A perseguição seguiu até uma via do ramal da Agrovila 2, onde o motorista perdeu o controle do automóvel e saiu da pista, sendo abordado logo em seguida pelos policiais.
O condutor foi identificado como Lucas da S. A., de 27 anos. Durante a busca pessoal e veicular, os militares encontraram no porta-luvas do carro um tablete de aproximadamente 850 gramas de uma substância com características semelhantes à maconha.
Questionado, o suspeito afirmou ser o dono do entorpecente e informou que estaria transportando a droga para um homem identificado apenas pelas iniciais T. Diante da situação, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia.
Segundo a Polícia Militar, devido ao risco de fuga apresentado desde o início da ocorrência, foi necessário o uso de algemas, sendo garantidos todos os direitos do conduzido. O homem foi entregue à autoridade policial sem apresentar lesões.
O veículo foi apreendido por ser considerado produto do tráfico e encaminhado ao pátio da DRACO/DENARC. Também foram apreendidos um aparelho celular modelo Moto G54 e a chave do automóvel. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
Clientes de baixa renda do Acre poderão ter até 6,89% de redução na fatura de energia
Tarifa Social – não há alteração para clientes baixa renda com direito ao benefício da tarifa social. Todos que se enquadram nos critérios (famílias inscritas no CadÚnico, com renda per capita até meio salário-mínimo, BPC, indígenas e quilombolas) continuam com gratuidade na tarifa até 80 kWh.
