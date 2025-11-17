Gilmar Mendes suspende julgamento de Gladson Cameli no STJ sobre a Operação Ptolomeu

Gravação revela criminosos envolvidos em homicídios no Taquari; um deles foi preso e outro morreu em confronto com a polícia na sexta-feira (14)

Passou a circular nas redes sociais, na manhã deste domingo (16), um vídeo em que membros das facções Bonde dos 13 (B13) e Comando Vermelho (CV) aparecem em uma videochamada trocando ameaças e comentando assassinatos ocorridos em Rio Branco. Nas imagens, os criminosos Eduardo Queiroz Veríssimo, 23 anos, conhecido como “Caboco”, preso durante uma intervenção policial, e Yago Silva e Silva, 16 anos, o “Sinistro”, morto na mesma ação ao apontar uma arma para policiais, surgem ao lado de comparsas celebrando a morte do jovem ativista Micaias Santos Almeida, de 18 anos, ocorrida em fevereiro deste ano no bairro Taquari.

No vídeo, integrantes do B13 exibem armas de fogo e fazem ameaças ao grupo rival. Em resposta, um faccionado identificado como “Cabuloso”, do Comando Vermelho, rebate as provocações e acusa o B13 de ter executado um inocente.

Histórico dos criminosos

Apesar da pouca idade, Eduardo e Yago acumulavam extensa ficha criminal e eram apontados pela polícia como responsáveis por diversos homicídios registrados em Rio Branco.

Eduardo, o “Caboco”, é investigado como autor das mortes do ativista Micaias e de André Silva Santos, ambas no bairro Taquari. Ele também teria participado do assassinato de Janaira Andresa de Souza, 15 anos, esquartejada e lançada no Rio Acre em 2023.

Yago, por sua vez, além de envolvimento na morte de Micaias, era investigado por dois homicídios cometidos em 22 de junho de 2024, quando um grupo armado invadiu uma distribuidora e mercearia na Rua Baguari, no Taquari, e executou Luiz Afonso da Cunha, 47 anos, e Adálio de Águiar Fernandes, 48 anos.

Como ocorreu a ação policial

A intervenção que resultou na morte de Yago e na prisão de Eduardo aconteceu entre a noite de quinta-feira (13) e a madrugada de sexta-feira (14). Policiais receberam a informação de que indivíduos armados circulavam na Rua Passeio, no bairro Taquari, e reforçaram o patrulhamento na região devido ao risco de confronto entre CV e B13.

Por volta de 1h, a guarnição avistou dois suspeitos em uma esquina usada como ponto de tráfico. Ambos estavam armados. Um tentou esconder a arma e fugiu ao perceber a aproximação policial; o outro, Yago, sacou o armamento e apontou em direção a um dos agentes, que reagiu com um tiro para cessar a ameaça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas Yago não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da unidade de suporte avançado. Com ele foram encontrados cartuchos de calibre 28 e drogas.

Eduardo, que se rendeu, confessou que ambos faziam a segurança do local. Ele recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA).

A Polícia Técnica, a DHPP e o Comando de Patrulha acompanharam toda a ocorrência.

