Já o empresário Júlio Ponce, da Laju Produtos de Limpeza, reforçou que ações como esta dão segurança e horizonte para quem deseja ingressar no comércio exterior. “Esse evento trouxe muito conhecimento dentro do que esperamos da exportação, especialmente para mercados vizinhos, como o Peru. O governo tem dado apoio e acompanhado nossos avanços, com cursos, orientações e o trabalho. Não é um processo que acontece da noite para o dia, mas tudo o que estamos aprendendo aqui nos prepara para crescer. Isso agrega demais para acessar o mercado externo.”
Gilmar determina que só PGR pode pedir impeachment de ministros do STF
Ministro do Supremo estabeleceu também que é necessária maioria de 2/3 em votação no Senado para aprovar afastamento de integrantes da Corte
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, em decisão liminar, determinou, nesta quarta-feira (3/12), que apenas a Procuradoria-Geral da República (PGR) pode protocolar pedidos de impeachment contra ministros da Suprema Corte. O decano ainda estabeleceu que é necessária uma maioria de dois terços em votação no Senado para aprovar essas solicitações.
A decisão se deu no bojo da revisão de diversos artigos da Lei do Impeachment (Lei 1.079/1950) relativos ao processo de afastamento de ministros da Corte. A medida foi proferida conjuntamente nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 1.259 e 1.260, apresentadas pelo partido Solidariedade e pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).
Gilmar também determina que a abertura do processo de afastamento de um integrante do Supremo pelo Senado Federal precisa de dois terços dos votos (81 no total), e não mais maioria simples, como consta na legislação atual.
Para o ministro, o quórum reduzido atinge diretamente garantias constitucionais da magistratura, como a vitaliciedade e a inamovibilidade, enfraquecendo a autonomia do Judiciário e a legitimidade de suas decisões.
Trans Acreana lamenta acidente e alerta para a falta de sinalização em área de erosão na BR-364
A Trans Acreana informa que, na noite de terça-feira (2), um ônibus da empresa tombou após passar por um trecho em avançado processo de erosão da BR-364, nas proximidades do quilômetro 20, entre Rio Branco e Sena Madureira. Assim que tomou conhecimento do ocorrido, uma equipe da diretoria e do setor operacional deslocou-se imediatamente ao local para prestar toda a assistência necessária aos passageiros.
O ponto onde ocorreu o acidente é considerado um dos mais precários da BR-364 e, com o início do inverno amazônico, a situação tem se agravado drasticamente. A chuva constante tem transformado a rodovia em um caminho de riscos: lama profunda, crateras que se multiplicam diariamente e instabilidade na pista tornam muitos trechos quase intransitáveis. Motoristas que passam pela região enfrentam um verdadeiro desafio, com buracos capazes de comprometer a estabilidade até de veículos pesados.
De acordo com as informações iniciais, o motorista perdeu o controle do ônibus após atingir um desses buracos no lado esquerdo da pista. O impacto fez com que o veículo deslizasse para fora da rodovia e tombasse.
Apesar da gravidade da situação e das condições críticas do trecho, nenhum passageiro ficou em estado grave. O ônibus transportava 44 pessoas; apenas um ferido precisou ser transferido para Rio Branco. Os demais foram atendidos no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, após serem socorridos por equipes do Samu de Sena Madureira e do Bujari.
A maioria dos passageiros seguiu viagem em outro ônibus enviado pela empresa. A Polícia Rodoviária Federal isolou a área e deu início à perícia. Paralelamente, a Trans Acreana deu continuidade ao atendimento e apoio logístico aos ocupantes.
O responsável pelo setor operacional da empresa, Francisco Mendes, enfatizou o compromisso da equipe:
“Assim que recebemos a informação, viemos imediatamente ao local para acompanhar tudo de perto e garantir que nenhum passageiro ficasse desamparado. Nosso trabalho agora é oferecer todo o suporte necessário para que todos passem por este momento com segurança e dignidade.”
A Trans Acreana reforça que seguirá prestando total assistência médica, logística e emocional aos envolvidos e reitera seu compromisso com a população acreana, especialmente em um período em que a BR-364 se deteriora rapidamente devido às chuvas, aumentando ainda mais os riscos para quem depende diariamente da rodovia.
Dora Monteiro, da Assessoria de Imprensa
Governo capacita empresários, profissionais e estudantes do Acre para comércio exterior
Para fortalecer o ambiente de negócios e preparar o Acre para competir com mais força no mercado internacional, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e a Agência de Negócios (Anac), realizou nesta terça-feira, 2, no auditório da Federação das Indústrias (Fieac), em Rio Branco, o curso Comércio Exterior — Importação e Exportação. A atividade foi realizada de forma gratuita e contou com diversas palestras da área.
A ação, promovida em parceria com a Fieac e com o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, congregou dezenas de empreendedores, trabalhadores da área, estudantes de diversas instituições de ensino superior, servidores do Estado e representantes dos mais variados segmentos produtivos que buscaram se qualificar para atuar no mercado global, ampliando competitividade do mercado local nos países e abrindo novas rotas de oportunidades.
Titular da Seict, Assurbanípal Mesquita destacou que o Acre vive um ciclo de crescimento consistente, com avanço da pauta exportadora. “Fomos o estado que mais cresceu em termos de PIB [Produto Interno Bruto] nos últimos anos. Esse cenário nos leva ao desafio de formar capital humano para sustentar esse processo. A integração político-institucional avança, a Rota Quadrante Rondon consolida nossa posição estratégica e, agora, qualificamos para fortalecer ainda mais esse ambiente que o Acre está criando. Este curso é o pontapé inicial de uma agenda contínua”, disse.
A presidente da Anac, Waleska Bezerra, ressaltou a crescente participação dos empresários locais em agendas internacionais. “O evento reuniu empreendedores e profissionais que se prepararam para expandir seus negócios e aproveitar novas oportunidades no mercado internacional. O conteúdo apresentado trouxe orientações práticas e atualizadas. A participação ativa de todos mostra que estamos construindo um ambiente cada vez mais preparado, competitivo e pronto para crescer. Seguimos firmes na missão de impulsionar o desenvolvimento do Acre”, pontuou ela.
Responsável pela ministração do conteúdo, o especialista em comércio internacional e palestrante Rafael Lopes contextualizou a importância da qualificação técnica para quem deseja atuar no setor. “Abordamos temas como a habilitação no Syscomex, processos de importação e exportação, regimes especiais, atuação profissional e estratégias para que empresas acreanas possam competir no mercado global. Informação sólida é o primeiro passo para internacionalizar negócios e atrair investimentos. O governo acreano está de parabéns por ter uma visão tão importante como essa.”
Fabrícia Alves, gerente de vendas da empresa Bebidas Quinari, avaliou positivamente a iniciativa. Para ela, é essencial que os empreendimentos de todo o estado estejam preparados para a internacionalização, o que ocasiona o aumento de demanda e de vagas de emprego. “Achei os conteúdos muito interessantes. Estamos no processo inicial de exportação e ainda temos muitas dúvidas. O curso esclareceu pontos essenciais e ajudou muito nesse momento. Vai acrescentar tanto no meu know-how profissional quanto no desenvolvimento da nossa empresa. Foi ótimo”.
