Conecte-se conosco

Extra

Gilmar determina que só PGR pode pedir impeachment de ministros do STF

Publicado

42 minutos atrás

em

Ministro do Supremo estabeleceu também que é necessária maioria de 2/3 em votação no Senado para aprovar afastamento de integrantes da Corte

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, em decisão liminar, determinou, nesta quarta-feira (3/12), que apenas a Procuradoria-Geral da República (PGR) pode protocolar pedidos de impeachment contra ministros da Suprema Corte. O decano ainda estabeleceu que é necessária uma maioria de dois terços em votação no Senado para aprovar essas solicitações.

A decisão se deu no bojo da revisão de diversos artigos da Lei do Impeachment (Lei 1.079/1950) relativos ao processo de afastamento de ministros da Corte. A medida foi proferida conjuntamente nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 1.259 e 1.260, apresentadas pelo partido Solidariedade e pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).

Gilmar também determina que a abertura do processo de afastamento de um integrante do Supremo pelo Senado Federal precisa de dois terços dos votos (81 no total), e não mais maioria simples, como consta na legislação atual.

Para o ministro, o quórum reduzido atinge diretamente garantias constitucionais da magistratura, como a vitaliciedade e a inamovibilidade, enfraquecendo a autonomia do Judiciário e a legitimidade de suas decisões.

“O Poder Judiciário, nesse contexto, em especial o Supremo Tribunal Federal, manteria não uma relação de independência e harmonia, mas, sim, de dependência do Legislativo, pois submeteria o exercício regular de sua função jurisdicional ao mais simples controle do Parlamento”, disse.

O decano entende que o quórum de dois terços é o mais adequado, pois, segundo ele, protege a imparcialidade e a independência do Judiciário e é coerente com o desenho constitucional do processo de impeachment.

O plenário do STF (no qual todos os ministros apreciam o caso) irá avaliar o tema entre os dias 12 e 19 de dezembro.

Segundo o ministro, vários trechos da legislação vigente, que data de 1950, não encontram amparo na Constituição de 1988. Entre eles estão:

  • quórum necessário para a abertura de processo de impeachment contra ministros do STF
  • a legitimidade para apresentação de denúncias
  • a possibilidade de se interpretar o mérito de decisões judiciais como conduta típica de crime de responsabilidade.

Sem intimidação

Em sua decisão, Gilmar Mendes faz um histórico do instituto do impeachment e de seu papel no equilíbrio entre os Poderes para evitar abusos. Ressaltou, no entanto, que o instrumento não pode ser usado como forma de intimidação, sob pena de gerar insegurança jurídica e pressionar juízes a atuar de forma parcial ou alinhada a interesses políticos.

“O impeachment infundado de ministros da Suprema Corte, portanto, se insere nesse contexto de enfraquecimento do Estado de Direito. Ao atacar a figura de um juiz da mais alta Corte do país, o ponto de se buscar sua destituição, não se está apenas questionando a imparcialidade ou a conduta do magistrado, mas também minando a confiança pública nas próprias instituições que garantem a separação de poderes e a limitação do poder”, afirmou.

Fonte: Metrópole

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Extra

Trans Acreana lamenta acidente e alerta para a falta de sinalização em área de erosão na BR-364

Publicado

2 horas atrás

em

3 de dezembro de 2025

Por

A Trans Acreana informa que, na noite de terça-feira (2), um ônibus da empresa tombou após passar por um trecho em avançado processo de erosão da BR-364, nas proximidades do quilômetro 20, entre Rio Branco e Sena Madureira. Assim que tomou conhecimento do ocorrido, uma equipe da diretoria e do setor operacional deslocou-se imediatamente ao local para prestar toda a assistência necessária aos passageiros.

O ponto onde ocorreu o acidente é considerado um dos mais precários da BR-364 e, com o início do inverno amazônico, a situação tem se agravado drasticamente. A chuva constante tem transformado a rodovia em um caminho de riscos: lama profunda, crateras que se multiplicam diariamente e instabilidade na pista tornam muitos trechos quase intransitáveis. Motoristas que passam pela região enfrentam um verdadeiro desafio, com buracos capazes de comprometer a estabilidade até de veículos pesados.

De acordo com as informações iniciais, o motorista perdeu o controle do ônibus após atingir um desses buracos no lado esquerdo da pista. O impacto fez com que o veículo deslizasse para fora da rodovia e tombasse.

Apesar da gravidade da situação e das condições críticas do trecho, nenhum passageiro ficou em estado grave. O ônibus transportava 44 pessoas; apenas um ferido precisou ser transferido para Rio Branco. Os demais foram atendidos no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, após serem socorridos por equipes do Samu de Sena Madureira e do Bujari.

A maioria dos passageiros seguiu viagem em outro ônibus enviado pela empresa. A Polícia Rodoviária Federal isolou a área e deu início à perícia. Paralelamente, a Trans Acreana deu continuidade ao atendimento e apoio logístico aos ocupantes.

O responsável pelo setor operacional da empresa, Francisco Mendes, enfatizou o compromisso da equipe:

“Assim que recebemos a informação, viemos imediatamente ao local para acompanhar tudo de perto e garantir que nenhum passageiro ficasse desamparado. Nosso trabalho agora é oferecer todo o suporte necessário para que todos passem por este momento com segurança e dignidade.”

A Trans Acreana reforça que seguirá prestando total assistência médica, logística e emocional aos envolvidos e reitera seu compromisso com a população acreana, especialmente em um período em que a BR-364 se deteriora rapidamente devido às chuvas, aumentando ainda mais os riscos para quem depende diariamente da rodovia.

Dora Monteiro, da Assessoria de Imprensa

Comentários

Continue lendo

Extra

Governo capacita empresários, profissionais e estudantes do Acre para comércio exterior

Publicado

16 horas atrás

em

2 de dezembro de 2025

Por

Para fortalecer o ambiente de negócios e preparar o Acre para competir com mais força no mercado internacional, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e a Agência de Negócios (Anac), realizou nesta terça-feira, 2, no auditório da Federação das Indústrias (Fieac), em Rio Branco, o curso Comércio Exterior — Importação e Exportação. A atividade foi realizada de forma gratuita e contou com diversas palestras da área.

A ação, promovida em parceria com a Fieac e com o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, congregou dezenas de empreendedores, trabalhadores da área, estudantes de diversas instituições de ensino superior, servidores do Estado e representantes dos mais variados segmentos produtivos que buscaram se qualificar para atuar no mercado global, ampliando competitividade do mercado local nos países e abrindo novas rotas de oportunidades.

Atividade foi realizada no auditório da Fieac em Rio Branco. Foto: Ingrid Kelly/Secom

Titular da Seict, Assurbanípal Mesquita destacou que o Acre vive um ciclo de crescimento consistente, com avanço da pauta exportadora. “Fomos o estado que mais cresceu em termos de PIB [Produto Interno Bruto] nos últimos anos. Esse cenário nos leva ao desafio de formar capital humano para sustentar esse processo. A integração político-institucional avança, a Rota Quadrante Rondon consolida nossa posição estratégica e, agora, qualificamos para fortalecer ainda mais esse ambiente que o Acre está criando. Este curso é o pontapé inicial de uma agenda contínua”, disse.

A presidente da Anac, Waleska Bezerra, ressaltou a crescente participação dos empresários locais em agendas internacionais. “O evento reuniu empreendedores e profissionais que se prepararam para expandir seus negócios e aproveitar novas oportunidades no mercado internacional. O conteúdo apresentado trouxe orientações práticas e atualizadas. A participação ativa de todos mostra que estamos construindo um ambiente cada vez mais preparado, competitivo e pronto para crescer. Seguimos firmes na missão de impulsionar o desenvolvimento do Acre”, pontuou ela.

Assrbanípal Mesquita, titular da Seict, e Waleska Bezerra, presidente da Anac, ressaltaram o atual momento econômico do estado. Foto: Ingrid Kelly/Secom

Responsável pela ministração do conteúdo, o especialista em comércio internacional e palestrante Rafael Lopes contextualizou a importância da qualificação técnica para quem deseja atuar no setor. “Abordamos temas como a habilitação no Syscomex, processos de importação e exportação, regimes especiais, atuação profissional e estratégias para que empresas acreanas possam competir no mercado global. Informação sólida é o primeiro passo para internacionalizar negócios e atrair investimentos. O governo acreano está de parabéns por ter uma visão tão importante como essa.”

Fabrícia Alves, gerente de vendas da empresa Bebidas Quinari, avaliou positivamente a iniciativa. Para ela, é essencial que os empreendimentos de todo o estado estejam preparados para a internacionalização, o que ocasiona o aumento de demanda e de vagas de emprego.  “Achei os conteúdos muito interessantes. Estamos no processo inicial de exportação e ainda temos muitas dúvidas. O curso esclareceu pontos essenciais e ajudou muito nesse momento. Vai acrescentar tanto no meu know-how profissional quanto no desenvolvimento da nossa empresa. Foi ótimo”.

Atividade contou com presença de empresários, gestores públicos, trabalhadores da área e estudantes. Foto: Ingrid Kelly/Secom

Já o empresário Júlio Ponce, da Laju Produtos de Limpeza, reforçou que ações como esta dão segurança e horizonte para quem deseja ingressar no comércio exterior. “Esse evento trouxe muito conhecimento dentro do que esperamos da exportação, especialmente para mercados vizinhos, como o Peru. O governo tem dado apoio e acompanhado nossos avanços, com cursos, orientações e o trabalho. Não é um processo que acontece da noite para o dia, mas tudo o que estamos aprendendo aqui nos prepara para crescer. Isso agrega demais para acessar o mercado externo.”

Comentários

Continue lendo

Extra

Prefeitura inicia tratativas com diretoria do Rio Branco F. C. para revitalização do Centro da cidade

Publicado

17 horas atrás

em

2 de dezembro de 2025

Por

Primeira reunião com o presidente aclamado do clube abre caminho para um grande empreendimento na área central

A Prefeitura de Rio Branco deu início, nesta semana, às primeiras tratativas com a nova diretoria do Rio Branco Futebol Clube para discutir um projeto estratégico de revitalização do Centro da cidade. A reunião, realizada no gabinete do prefeito Tião Bocalom contou com a participação do secretário da Casa Civil, Valtim José, do secretário de Finanças, Wilson Leite, do presidente eleito do Rio Branco Futebol Clube, Gerson Boaventura, e membros da diretoria do clube.

O prefeito destacou a importância da parceria para requalificar uma das áreas mais nobres da capital, que perdeu valor ao longo dos anos. (Foto: Val Fernandes/Secom)

O prefeito destacou a importância da parceria para requalificar uma das áreas mais nobres da capital, que perdeu valor ao longo dos anos. “Gostei muito da conversa. Ela avançou bastante. E, se Deus quiser, em breve estaremos anunciando um grande empreendimento no Centro de Rio Branco. Queremos revitalizar essa região, que é nobre, mas sofreu abandono por muitos anos. Precisamos devolver o valor urbanístico e imobiliário ao nosso Centro e é isso que estamos fazendo”, afirmou Bocalom.

De acordo com o gestor, a ideia de desenvolver um grande empreendimento na área pertencente ao clube já vinha sendo discutida há cerca de um ano, mas não avançou com a antiga gestão do Rio Branco. Com a transição administrativa em andamento, a prefeitura solicitou o encontro para retomar o diálogo e apresentar oficialmente o projeto.

O presidente eleito do clube, Gerson Boaventura, ressaltou que tem recebido total apoio do atual presidente, garantindo-lhe liberdade para conduzir a transição. (Foto: Val Fernandes/Secom)

O presidente eleito do clube, Gerson Boaventura, ressaltou que tem recebido total apoio do atual presidente, garantindo-lhe liberdade para conduzir a transição. “Estou muito feliz, meu presidente atual tem dado total liberdade para trabalhar. Quero agradecer a ele e ao prefeito, que nos recebeu generosamente e apresentou o projeto. Agora vamos levar para a diretoria, estudar e fazer uma nova avaliação. Tenho certeza de que as coisas vão avançar dentro da legislação e do estatuto, e que bons tempos virão”, destacou.

Ao final da reunião, o prefeito reforçou que a parceria valoriza não apenas a cidade, mas também o tradicional Rio Branco Futebol Clube, ressaltando que o esporte segue como prioridade na gestão.

Comentários

Continue lendo