Acre
Gestão sob Fogo: Pré-candidatura de Josimar e Amaro desafia centralismo na UFAC
A pré-candidatura do professor Josimar Ferreira Batista, ao lado do professor Marco Amaro, passa a ocupar espaço relevante no debate interno da UFAC, especialmente por representar não apenas trajetórias acadêmicas consolidadas, mas também um posicionamento político-institucional claro diante dos rumos recentes da universidade.
Atual vice-reitor, Josimar Batista construiu sua história a partir de uma origem ligada à pequena produção rural, formando-se em Agronomia pela própria UFAC e dedicando mais de duas décadas à instituição. Com mais de 50 trabalhos publicados, ampla atuação em orientações de TCC e mestrado, e presença constante em semanas acadêmicas e projetos estudantis, consolidou-se como uma liderança com forte diálogo junto ao corpo discente. Sua experiência em gestão inclui a Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, entre 2012 e 2018, além da eleição e reeleição como vice-reitor desde 2018.
Ao longo do atual mandato, no entanto, tornou-se público o distanciamento de Josimar em relação à condução da Reitoria. O ponto de ruptura teria sido a discordância com um modelo de gestão marcado por decisões centralizadas e unilaterais, frequentemente descritas como “canetadas”, com pouco espaço para o diálogo institucional. A partir desse cenário, o vice-reitor passou a ser gradualmente afastado de atribuições que historicamente compõem o exercício do cargo, incluindo vetos à participação em dispositivos de honra e limitações no cumprimento de uma de suas funções centrais: representar a universidade.
Mesmo diante desse processo de esvaziamento institucional e silenciamento político, Josimar manteve suas atividades acadêmicas e administrativas, dando continuidade aos trabalhos, ao contato com estudantes e à atuação universitária que sempre caracterizou sua trajetória.
Ao seu lado, o professor Marco Amaro agrega densidade técnica e institucional à pré-candidatura. Engenheiro florestal formado pela UFRRJ, chegou ao Acre há 37 anos para atuar na FUNTAC e integra a UFAC há mais de duas décadas. Foi um dos fundadores do curso de Engenharia Florestal e dirigiu o CCBN no período de 2020 a 2024. Possui ampla experiência na elaboração, execução e coordenação de projetos nas áreas de recursos florestais, com ênfase em manejo e mensuração florestal, áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.
Juntas, as pré-candidaturas sinalizam uma proposta que combina experiência acadêmica, capacidade de gestão e, sobretudo, uma leitura crítica sobre a necessidade de fortalecer práticas mais democráticas, participativas e institucionais na condução da universidade.
Comentários
Acre
De Cruzeiro do Sul, estudante do Ifac tira 980 na redação e supera os 926 pontos em matemática no Enem
Eduardo da Costa, que é estudante do campus Cruzeiro do Sul, desde o 1º ano do ensino médio, resalta que o ingresso na instituição aconteceu por indicação de um amigo, que já era ex-aluno do Ifac
“Quando recebi as notas, senti uma mistura de alívio e surpresa. Eu acreditava que tinha ido bem, porque sabia do esforço que tinha colocado ao longo do tempo, mas os resultados superaram minhas expectativas”. Foi assim que Eduardo Mato da Costa, estudante do Instituto Federal do Acre (Ifac), se sentiu ao acessar o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2025), divulgado nesta sexta-feira (16.01) pelo Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Com 980 pontos na Redação e uma nota que superou os 926 pontos em Matemática, o jovem, que é natural de Minas Gerais, mas que desde a infância reside em Cruzeiro do Sul, se coloca na lista dos estudantes com as maiores notas do Enem no Acre. “Foi um momento de confirmação de que o caminho que eu tinha seguido fez sentido”, acrescenta Eduardo da Costa, que realizou o curso técnico em Agropecuária na unidade do Ifac localizada no Juruá.
Sempre muito curioso e dedicado aos estudos, ele conta que a trajetória para o Enem começou ainda no início do ensino médio. “Fazer o Enem como treineiro foi fundamental, porque me permitiu reconhecer meus pontos fracos com antecedência e entender melhor o estilo da prova. Minha preparação foi sendo construída aos poucos. Com o tempo, percebi que estudar não era apenas acumular horas, mas entender onde eu estava errando. Resolver questões do Enem, fazer simulados e, principalmente, analisar cada erro me ajudou a direcionar melhor os estudos. Foi nesse processo que entendi que qualidade é mais importante do que quantidade”.
Para a redação, Eduardo da Costa conta que o hábito da leitura foi essencial, pois ampliou seu repertório e facilitou o processo de argumentação na escrita. Além disso, ele destaca o auxílio de docentes ao longo do ano. “A ajuda da professora Mirna da Rocha, por exemplo, foi decisiva: por meio das correções detalhadas, passei a enxergar com mais clareza meus erros e a evoluir gradualmente na escrita”.
Sobre o futuro, o estudante do Ifac destaca que já tem sua opção para o ensino superior: Engenharia Aeroespacial. “Penso em cursar Engenharia Aeroespacial. O interesse por aeronaves e por entender como elas funcionam me acompanha desde a infância. Ao longo do ensino médio, esse interesse se fortaleceu por meio do contato mais aprofundado com a Matemática e a Física, áreas que passaram a fazer ainda mais sentido para mim”.
Para os estudantes que estão no ensino médio e em 2026 se preparam para o Enem, Eduardo da Costa afirma que aprender com os erros é um bom caminho. “A principal dica que eu daria é aprender a usar o erro como aliado. Fazer a prova como treineiro, resolver provas anteriores e analisar com atenção cada erro ajuda muito a entender onde é preciso melhorar. Estudar com foco, qualidade e estratégia faz muito mais diferença do que apenas passar horas estudando sem atenção ou propósito”.
Interdisciplinaridade nos estudos
Eduardo da Costa, que é estudante do campus Cruzeiro do Sul, desde o 1º ano do ensino médio, resalta que o ingresso na instituição aconteceu por indicação de um amigo, que já era ex-aluno do Ifac. “Essa escolha acabou sendo muito importante para minha trajetória. Foi no Ifac que concluí o Ensino Médio. A mudança de cidade, já que residia em Minas Gerais, e o novo ambiente escolar exigiram adaptação, mas também me ajudaram a desenvolver mais autonomia e responsabilidade com os estudos”.
Além disso, a forma de ensino interdisciplinar aplicada no Instituto Federal do Acre tem contribuído para que jovens no Acre alcancem bons resultados no Enem e em outras seletivas. É o que destaca o diretor geral do campus Cruzeiro do Sul, Raelisson Walter.
“O resultado do nosso aluno Eduardo é motivo de grande orgulho para todos do Ifac campus Cruzeiro do Sul. Alcançar 980 na Redação e superar os 926 pontos em Matemática no Enem demonstra não apenas a dedicação dele, mas também a força do trabalho desenvolvido no Ifac. Acreditamos que esse desempenho é fruto de uma formação sólida e interdisciplinar. Exemplo disso, foi que o próprio tema da Redação de 2025 chegou a ser trabalhado de forma integrada nas disciplinas de Português, Geografia e História, em nossa unidade”, afirma o gestor.
Raelisson Walter afirma ainda que o Ifac tem, ao longo dos anos, ampliado cada vez mais as boas notas no Enem, com diversos estudantes superando os 800 e 900 pontos na Redação.
“Além do ensino interdisciplinar, o Ifac oferece aos estudantes múltiplas experiências acadêmicas por meio de projetos, olimpíadas do conhecimento, além da qualificação dos professores. O sucesso do nosso aluno Eduardo não é um caso isolado. Tivemos vários estudantes com excelentes notas na redação do Enem, o que reforça o compromisso do Ifac com uma educação pública de qualidade”, destacou o diretor geral do campus Cruzeiro do Sul.
Para o reitor do Ifac, Fábio Storch de Oliveira, o resultado de Eduardo da Costa e diversos outros estudantes da instituição, no Enem 2025, é reflexo da educação pública e federal ofertada na instituição. “Temos muito orgulho de cada estudante da nossa instituição. O sucesso no Enem e em tantas outas atividades só reforça o quanto a educação é necessária para a construção de um futuro melhor. Isso tudo também é reflexo do trabalho desenvolvido por professores e técnicos administrativos qualificados e comprometidos com uma educação pública e de qualidade”.
Comentários
Acre
Famílias de quatro bairros de Rio Branco recebem títulos de propriedade em cerimônia com governador Gladson Camelí
O governador do Acre, Gladson Camelí, participou, nesta segunda-feira 20, da cerimônia de entrega de 186 títulos de propriedade a famílias residentes na Poligonal de Intervenção Zona de Atendimento Prioritário (ZAP 4) de Rio Branco, que contempla os bairros Floresta, João Eduardo I, Novo Horizonte e Palheiral.
O ato, realizado na Escola Estadual Marilda Gouveia Viana, representa mais uma ação da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), consolidando investimento superior a R$ 658 mil, proveniente de recursos próprios (Fonte 100) e convênios (Fonte 500), em continuidade às obras de infraestrutura já executadas com apoio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do governo federal.
‘Dignidade e justiça social’
Durante a cerimônia, o governador Camelí fez questão de destacar a importância da regularização fundiária como instrumento de cidadania e transformação social.
“Este é um dia especial, porque representa uma vitória de vocês. Receber o título definitivo da casa é algo que muda a vida, traz segurança e dá tranquilidade para olhar para o futuro”, afirmou o governador, ao cumprimentar as famílias presentes.
Camelí ressaltou que a ação é resultado de compromisso assumido em 2019, quando iniciou sua gestão. “Promessa feita é promessa cumprida. Nosso governo tem como prioridade cuidar das pessoas, especialmente de quem mais precisa. E cuidar das pessoas começa garantindo o direito à moradia”, disse.
O governador enfatizou que a entrega não se resume a um documento, mas simboliza dignidade e segurança jurídica para as famílias. “Agora, a casa é de vocês, de forma definitiva, com o direito garantido e a certeza de que esse patrimônio poderá ficar para as próximas gerações”, destacou.
As famílias beneficiadas já haviam recebido suas casas em anos anteriores e agora têm o direito pleno assegurado graças ao trabalho conjunto do governo do Estado e Tribunal de Justiça.
Camelí também destacou o valor do investimento, reforçando a responsabilidade do governo com o dinheiro público e o compromisso e gerir o Estado com união.
“Regularização fundiária é cidadania, é justiça social, é organizar a cidade, valorizar os bairros e reduzir desigualdades que se arrastaram por muitos anos. O trabalho em conjunto faz com que as políticas públicas saiam do papel e cheguem aonde realmente precisam chegar: à casa das pessoas”, disse.
Ao encerrar, o governador reafirmou que a política habitacional seguirá como prioridade em sua gestão: “Nosso trabalho não termina hoje. Vamos continuar avançando, ampliando a entrega de títulos e garantindo que cada vez mais famílias acreanas tenham seus direitos respeitados. Que este título represente uma nova fase, com mais tranquilidade, segurança e sonhos realizados”.
Direito à moradia
O titular da Sehurb, Egleuson Santiago, destacou a importância da entrega de títulos de propriedade como parte do processo de regularização fundiária em Rio Branco. “Hoje estamos entregando 186 títulos, resultado de um trabalho de urbanização e estudo realizado pela secretaria em áreas que há muito tempo foram ocupadas de forma desordenada. Agora, essas famílias recebem dignidade e segurança jurídica, com a valorização de seus imóveis”, afirmou.
Segundo Santiago, somente no bairro João Eduardo, 116 famílias estão sendo beneficiadas. O gestor acrescentou que ainda há mais de 300 títulos previstos para entrega na capital, incluindo a região do Segundo Distrito, além de outras localidades do interior, onde já foram distribuídos mais de mil documentos.
O secretário ressaltou que o título de propriedade funciona como “o CPF da terra”, garantindo justiça e segurança para os moradores. “Com o documento em mãos, as famílias podem buscar financiamento em instituições como a Caixa Econômica, para investir em melhorias em suas residências”, explicou.
A entrega trouxe emoção e sentimento de conquista para moradores de diferentes bairros da capital acreana. O documento garante segurança jurídica, valorização dos imóveis e dignidade às famílias que aguardavam há décadas pela regularização.
Do bairro João Eduardo I, o comerciante Luiz Amâncio de Castro recebeu o título de propriedade.
“É uma honra receber esse título, porque há muitos anos vivemos aqui sem ter esse documento. Agora temos segurança para o nosso local de trabalho e reconhecimento da nossa história. Eu já estou em idade avançada e não penso em grandes investimentos, mas esse título me dá tranquilidade para continuar trabalhando por mais alguns anos. É uma conquista que traz segurança não só para mim, mas para todos que vivem e trabalham na região”, relatou.
Já no bairro Novo Horizonte, na Rua Toshiba, a moradora Maria de Fátima do Nascimento, que vive há 30 anos no local, descreveu a emoção de finalmente ter em mãos o título.
“Estou realizando esse sonho; é uma emoção enorme, porque esse documento representa dignidade e segurança para mim e minha família. Meu esposo faleceu há quase um ano e não pôde ver essa conquista, então recebo também em memória dele. É um dia de muita felicidade e honra”, contou.
A regularização fundiária prossegue em Rio Branco e no interior do Acre, garantindo às famílias o direito à propriedade e a possibilidade de investir em melhorias para suas casas e estabelecimentos comerciais.
The post Famílias de quatro bairros de Rio Branco recebem títulos de propriedade em cerimônia com governador Gladson Camelí appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Acre
Mais de 100 estudantes concluem o ensino médio pela EJA em formatura no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul
A noite da segunda-feira, 19, foi marcada por sorrisos, abraços e sonhos realizados no Teatro dos Nauás, em Cruzeiro do Sul. A formatura da Educação de Jovens e Adultos (EJA) reuniu 116 alunos da Escola Estadual Doutor Valério Caldas de Magalhães, que celebraram a conclusão do ensino médio em uma cerimônia que simbolizou superação e esperança.
Entre os formandos, protagonistas de histórias de persistência e coragem deram o tom da cerimônia. A dona de casa Lucimar Maciel, de 54 anos, voltou à sala de aula depois de décadas longe dos estudos. “É uma conquista que eu não tive quando era jovem. No começo foi difícil, mas tive incentivo dos professores e da família. Hoje concluo o ensino médio com muito orgulho”, contou emocionada. Mãe e avó, Lucimar sonha agora em ingressar na faculdade.
Outra história que inspirou o público foi a de Antônia Elisângela da Silva, de 19 anos, indígena da região do Rio Moa que deixou a aldeia para continuar estudando em Cruzeiro do Sul. “Foi uma caminhada difícil, mas nunca desisti. Hoje é um dia muito especial. Pretendo continuar estudando e fazer faculdade de Enfermagem”, disse.
O coordenador da EJA em Cruzeiro do Sul, José Adriano Oliveira, destacou o esforço dos alunos que conciliam estudos com trabalho e responsabilidades familiares. “São verdadeiros heróis. Muitos estudam à noite depois de um dia inteiro de trabalho. Essa formatura é uma vitória coletiva”, afirmou.
O gestor também aproveitou o momento para anunciar que as matrículas para novos alunos da EJA já estão abertas nas escolas Valério Caldas, João Kubitschek e Meirim Pedreira.
Para o diretor da Escola Doutor Valério Caldas, João Neri dos Santos, a formatura representa o cumprimento de um papel social fundamental. “A EJA é um espaço de resgate e transformação. Ela devolve esperança a quem teve que interromper os estudos e mostra que o ensino de qualidade é acessível a todos”, ressaltou. E acrescentou que ex-alunos da instituição têm obtido ótimos resultados em exames de ingresso ao ensino superior.
O coordenador da Representação da Secretaria de Educação em Cruzeiro do Sul, Aderlan Gomes, reforçou a importância da modalidade: “A EJA abre portas para quem não pôde estudar antes. Essas pessoas agora conquistam um novo futuro, e nossa missão é continuar oferecendo essa oportunidade com qualidade e acolhimento”.
The post Mais de 100 estudantes concluem o ensino médio pela EJA em formatura no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Você precisa fazer login para comentar.