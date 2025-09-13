Gestão de Gladson Cameli é aprovada por 73,7% dos eleitores em oito municípios do Acre, aponta pesquisa A Tribuna/Data Control

Dell Pinheiro, do Notícias da Hora

O governador do Acre, Gladson Cameli, obteve 73,7% de aprovação popular, segundo pesquisa realizada pelo instituto Data Control a pedido do jornal A TRIBUNA. O levantamento foi feito entre os dias 1º e 6 de setembro, com 1.317 eleitores de oito municípios que concentram mais de 76% do eleitorado estadual. A margem de erro é de três pontos percentuais.

A desaprovação à gestão é de 16,7%, enquanto 9,7% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder. Os índices de aprovação são mais expressivos no interior do estado, com destaque para Xapuri (84,7%) e Cruzeiro do Sul (79,3%), cidade natal do governador.

Em Rio Branco, a aprovação é de 68,5% — ainda majoritária, embora inferior à média estadual. A cidade também apresenta a maior taxa de desaprovação: 22,8%, seguida por Tarauacá, com 15,1%. Já os menores índices de rejeição foram registrados em Xapuri (6,8%) e Feijó (9,9%).

Além da avaliação pessoal do governador, o estudo também mediu a percepção da população sobre o governo estadual como um todo. Para 49% dos entrevistados, a gestão é positiva — sendo 12% que a consideram ótima e 37% boa. Outros 34,4% classificaram como regular, enquanto 13,6% desaprovam (4,8% avaliam como ruim e 8,8% como péssima). Apenas 3% não opinaram.

