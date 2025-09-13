Acre
Gestão de Gladson Cameli é aprovada por 73,7% dos eleitores em oito municípios do Acre, aponta pesquisa A Tribuna/Data Control
Dell Pinheiro, do Notícias da Hora
O governador do Acre, Gladson Cameli, obteve 73,7% de aprovação popular, segundo pesquisa realizada pelo instituto Data Control a pedido do jornal A TRIBUNA. O levantamento foi feito entre os dias 1º e 6 de setembro, com 1.317 eleitores de oito municípios que concentram mais de 76% do eleitorado estadual. A margem de erro é de três pontos percentuais.
A desaprovação à gestão é de 16,7%, enquanto 9,7% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder. Os índices de aprovação são mais expressivos no interior do estado, com destaque para Xapuri (84,7%) e Cruzeiro do Sul (79,3%), cidade natal do governador.
Em Rio Branco, a aprovação é de 68,5% — ainda majoritária, embora inferior à média estadual. A cidade também apresenta a maior taxa de desaprovação: 22,8%, seguida por Tarauacá, com 15,1%. Já os menores índices de rejeição foram registrados em Xapuri (6,8%) e Feijó (9,9%).
Além da avaliação pessoal do governador, o estudo também mediu a percepção da população sobre o governo estadual como um todo. Para 49% dos entrevistados, a gestão é positiva — sendo 12% que a consideram ótima e 37% boa. Outros 34,4% classificaram como regular, enquanto 13,6% desaprovam (4,8% avaliam como ruim e 8,8% como péssima). Apenas 3% não opinaram.
Acre
Motorista supostamente embriagado colide caminhonete contra poste de energia
Um motorista não identificado perdeu o controle de uma caminhonete branca e colidiu com um poste de energia na madrugada deste sábado, 13, na Estrada da Floresta, em frente a um posto de combustíveis, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco.
Segundo testemunhas, o condutor, que apresentava sinais visíveis de embriaguez, trafegava no sentido centro-bairro quando, ao fazer uma curva, perdeu o controle da direção, subiu no canteiro que divide as duas pistas e colidiu com o poste. Após o acidente, ele se evadiu do local.
Com o impacto, a parte dianteira do veículo ficou totalmente destruída, mas o motorista sofreu apenas escoriações.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) não foi acionado para atender à ocorrência.
Policiais Militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para os procedimentos necessários. A caminhonete foi removida por um guincho e encaminhada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
Assista ao vídeo:
Acre
Interrupção de energia atinge regiões do Acre
Na tarde deste sábado, 13, algumas regiões do Acre registraram interrupção no fornecimento de energia elétrica devido a um problema no Sistema Interligado Nacional (SIN). O episódio aconteceu por volta das 13h
De acordo com nota divulgada pela Energisa, a ocorrência não teve origem na rede da concessionária. A empresa informou que, após autorização do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o fornecimento foi normalizado em menos de 40 minutos em todas as áreas afetadas.
Acre
Médico é levado à delegacia após abandono de cães em residência no bairro José Hassem
Um dos animais foi encontrado morto e outro em situação de maus-tratos; caso ocorreu nesta sexta-feira, 13
Na tarde deste sábado (13), a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de maus-tratos contra animais em uma residência localizada na Rua João Vieira da Silva, no bairro José Hasem.
Com apoio do Corpo de Bombeiros, os policiais encontraram a casa fechada e, segundo relatos de vizinhos, o morador estava ausente havia mais de seis dias. O proprietário do imóvel, que atua como médico na Bolívia, não teve a identidade divulgada.
Para ter acesso ao local, os bombeiros precisaram arrombar o cadeado do portão. No interior da residência, foi localizado um cachorro morto em estado avançado de decomposição, além de outro animal vivo, mas debilitado e com infestação de carrapatos. A suspeita é de que os animais ficaram todo esse período sem receber alimentação.
Durante a retirada dos animais, o dono da residência chegou ao local e foi imediatamente conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos e responder pelas providências cabíveis.
