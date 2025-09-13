O clima de alegria e reencontro tomou conta de Brasiléia neste fim de semana com a volta do Festival de Praia, que não acontecia há duas décadas. O evento, realizado em parceria entre a Prefeitura de Brasiléia e o Governo do Estado do Acre, trouxe esporte, cultura e música para a beira do rio Acre, reunindo famílias inteiras e atraindo visitantes da região.

O prefeito Carlinhos do Pelado fez questão de participar da abertura oficial, ao lado da secretária de Cultura Arlete Amaral e do gerente de Esportes Clebson Venâncio. “O Festival de Praia é memória afetiva, é história e também futuro para o nosso município. Estamos felizes em devolver essa tradição para o povo de Brasiléia. O que vemos aqui é lazer para nossas famílias, oportunidades para os empreendedores locais e a certeza de que estamos no caminho certo. Esse festival é do povo e para o povo”, destacou o prefeito.

Carlinhos também ressaltou a importância da parceria para viabilizar o evento. “Quero agradecer ao Governo do Estado por acreditar no potencial de Brasiléia. Essa união de forças mostra que, quando trabalhamos juntos, conseguimos fazer muito mais pela nossa cidade”, afirmou.

Além da programação musical e cultural, o esporte também é destaque no festival. As competições de vôlei de praia, tanto no masculino quanto no feminino, contam com a participação de equipes locais e visitantes, garantindo disputas acirradas e momentos de muita torcida.

Com três dias de programação, o festival tem espaço para todos: torneios esportivos, apresentações culturais e shows que vão animar até domingo. A expectativa é de que milhares de pessoas passem pelo local, movimentando a economia e fortalecendo o turismo local com a Bolívia Pando Bolívia.

