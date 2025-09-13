Flash
Gestão Carlinhos do Pelado faz história e resgata festival de Praia que não acontecia há mais de 20 anos
O clima de alegria e reencontro tomou conta de Brasiléia neste fim de semana com a volta do Festival de Praia, que não acontecia há duas décadas. O evento, realizado em parceria entre a Prefeitura de Brasiléia e o Governo do Estado do Acre, trouxe esporte, cultura e música para a beira do rio Acre, reunindo famílias inteiras e atraindo visitantes da região.
O prefeito Carlinhos do Pelado fez questão de participar da abertura oficial, ao lado da secretária de Cultura Arlete Amaral e do gerente de Esportes Clebson Venâncio. “O Festival de Praia é memória afetiva, é história e também futuro para o nosso município. Estamos felizes em devolver essa tradição para o povo de Brasiléia. O que vemos aqui é lazer para nossas famílias, oportunidades para os empreendedores locais e a certeza de que estamos no caminho certo. Esse festival é do povo e para o povo”, destacou o prefeito.
Carlinhos também ressaltou a importância da parceria para viabilizar o evento. “Quero agradecer ao Governo do Estado por acreditar no potencial de Brasiléia. Essa união de forças mostra que, quando trabalhamos juntos, conseguimos fazer muito mais pela nossa cidade”, afirmou.
Além da programação musical e cultural, o esporte também é destaque no festival. As competições de vôlei de praia, tanto no masculino quanto no feminino, contam com a participação de equipes locais e visitantes, garantindo disputas acirradas e momentos de muita torcida.
Com três dias de programação, o festival tem espaço para todos: torneios esportivos, apresentações culturais e shows que vão animar até domingo. A expectativa é de que milhares de pessoas passem pelo local, movimentando a economia e fortalecendo o turismo local com a Bolívia Pando Bolívia.
Com apoio do governo, Festival do Coco promete recorde de público em Mâncio Lima
Mâncio Lima abriu, nesta sexta-feira, 12, a 5ª edição do Festival do Coco, considerado o maior evento cultural do município. A festa, que segue até domingo, deve reunir cerca de 50 mil pessoas durante os três dias de programação.
O governo garantiu apoio à realização do festival, com estrutura de segurança e logística. O evento conta com o trabalho da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, além da presença do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), que instalou estande no local com ações educativas. A Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) também participa, fomentando oportunidades para jogos digitais online.
O governador Gladson Camelí destacou a relevância da festa para a economia e a cultura da região “O Festival do Coco movimenta a cidade, gera renda e valoriza a tradição do nosso povo. É uma alegria poder estar aqui, ao lado da população, prestigiando esse momento que já faz parte do calendário cultural do Acre”, afirmou.
A vice-governadora Mailza Assis lembrou que a festa é uma vitrine para a cidade mais ocidental do Brasil. “Mâncio Lima mostra, com esse festival, sua riqueza cultural e gastronômica. É um evento que atrai visitantes e fortalece o turismo regional, além de gerar oportunidades para as famílias”, destacou.
O prefeito de Mâncio Lima, Zé Luís, agradeceu o empenho do governo do Estado e ressaltou a grandiosidade da edição deste ano.
“Estamos vivendo um momento histórico para a nossa cidade. O Festival do Coco cresce a cada ano, e nesta edição temos uma estrutura maior e uma programação diversificada. A parceria com o governo tem sido fundamental para o sucesso da festa”, enfatizou.
A expectativa é que a 5ª edição do Festival do Coco supere os números dos anos anteriores.
Sobre o Coco de Mâncio Lima
O coco é parte essencial da identidade cultural e econômica de Mâncio Lima. Reconhecida como a cidade mais ocidental do Brasil, o município tem na produção do fruto uma de suas principais atividades. Além de gerar renda para centenas de famílias, o coco é base para a culinária local, com destaque para doces, bolos, tapiocas, bebidas e até artesanatos feitos a partir da casca. Essa tradição atravessa gerações e é motivo de orgulho para os moradores, que transformaram o cultivo e o aproveitamento do fruto em símbolo da cidade. Foi a partir dessa ligação que nasceu o Festival do Coco, criado para valorizar a produção local e celebrar a riqueza cultural do povo manciolimense.
Sebraetec auxilia pequenos negócios a se manterem competitivos no mercado
Programa oferece soluções tecnológicas e inovadoras com subsídio de 70% a 90%
Com o objetivo de aproximar os pequenos negócios das melhores práticas de mercado e de tendências tecnológicas, o Sebrae oferece soluções tecnológicas e inovadoras por meio do Sebraetec.
O programa conta com subsídio de 70% a 90%, a depender do porte da empresa, e disponibiliza acesso a ferramentas e consultorias especializadas que auxiliam o empreendedor a modernizar seus processos e melhorar a qualidade de produtos e serviços.
Uma das empresas que acessou o Sebraetec, foi a Nãnê Sorvetes. Com uma proposta de sorvetes regionais que buscam despertar a memória degustativa dos acreanos, a proprietária Izanelda Magalhães contou com o programa para inovar os processos.
“O Sebraetec abre a mente do empreendedor e abre portas para o mercado consumidor local. A gente tem que empreender com direção, sabedoria, e o programa é exatamente para trazer essa ajuda para nós, empresários acreanos, crescermos e desenvolvermos novos produtos”, declarou.
Entre as áreas que o programa compreende estão design, sustentabilidade, desenvolvimento tecnológico, produção e qualidade, com diversos subprodutos que vão de encontro à necessidade do cliente.
A gestora do Sebraetec no Acre, Déborah Moreira, destaca que esta solução é uma ponte entre a inovação e o empreendedorismo. “Conseguimos oferecer soluções inovadoras para aquelas empresas que querem aumentar vendas, melhorar processos e se manter competitivas no mercado. Nosso objetivo é oferecer tudo isso de forma acessível e personalizada que essas empresas cresçam com qualidade”.
Os empreendedores interessados em participar podem buscar atendimento em qualquer unidade do Sebrae no Acre ou acessar o site www.sebrae.com.br/sebraetec.
Sebrae firma parceria com Governo e Aleac para apoiar desenvolvimento dos municípios do Acre
Instituições assinaram convênio de adesão ao programa Cidade Empreendedora
Os 22 municípios do Acre receberão ações que visam fortalecer a gestão pública municipal e impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável, por meio do programa Cidade Empreendedora. A iniciativa é uma parceria estratégica firmada, nesta quinta-feira (11), entre Sebrae, Governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento (Seplan), e Assembleia Legislativa (Aleac).
As ações serão realizadas de forma integrada, para promover a transformação territorial, buscando tornar os municípios ambientes mais favoráveis ao empreendedorismo, à geração de renda e à melhoria da qualidade de vida.
“Essa é uma ação que ficará na história de todos os acreanos. Com a união, nós vamos mostrar a nossa força e capacitar todos aqueles que amam esse nosso estado, juntos somos mais fortes”, declarou o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli.
O convênio prevê um investimento de R$ 5,5 milhões, onde o Sebrae custeará R$ 3,7 milhões, e o restante será subsidiado pelo Governo e Aleac. A partir deste investimento espera-se tornar as gestões municipais mais eficientes e transparentes, para maior captação de recursos federais.
“Com essa parceria, vamos levar conhecimento técnico, inovação e soluções concretas para fortalecer os municípios, fomentar o empreendedorismo e melhorar a vida das pessoas. O Sebrae acredita no poder da transformação local e está comprometido em construir um estado mais eficiente, inclusivo e com mais oportunidades para todos”, destacou o diretor-superintendente do Sebrae, Marcos Lameira.
Ao todo, serão executadas 18 mil horas de atividades, incluindo consultorias técnicas, capacitações e workshops voltados à administração municipal, criação de metodologias para elaboração de planos diretores, fomento à inclusão produtiva e incentivo ao empreendedorismo local.
O presidente da ALEAC, Nicolau Junior, destacou a satisfação em unir esforços em prol da população acreana. “Acreditamos muito nesse trabalho conjunto, que tem tudo para transformar a realidade dos municípios. Esse projeto vai melhorar a burocracia, dar mais suporte às prefeituras e gerar oportunidades, principalmente para quem mais precisa. No final, teremos um Acre mais preparado, com mais emprego, mais desenvolvimento e com o fortalecimento das pequenas empresas”, declarou.
A implementação do programa Cidade Empreendedora acontecerá ainda em setembro, e reforça o compromisso das instituições envolvidas com a construção de municípios mais inovadores, participativos e alinhados às necessidades dos cidadãos acreanos. Para conhecer o programa, acesse: https://sebrae.com.br/
