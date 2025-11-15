Gerson Boaventura é aclamado e assume como 38º presidente do Rio Branco

O defensor público Gerson Boaventura foi aclamado nesta sexta, 14, no José de Melo, e assumiu como 38º presidente da história do Rio Branco. Um bom número de sócios esteve presente e participou de mais um momento importante nos 106 anos do Mais Querido.

“Sei o tamanho da responsabilidade e estou bastante motivado para desenvolver um grande trabalho no comando do Rio Branco”, declarou Gerson Boaventura.

Meta nº1

O novo comandante do Estrelão estabeleceu como primeira meta a contratação de um treinador e montagem do elenco para a disputa do Campeonato Estadual. A competição começa no dia 12 de janeiro e o primeiro desafio do Rio Branco será contra o Vasco.

Investimento na base

Gerson Boaventura confirmou o Rio Branco voltando a investir na formação de atletas. As equipes Sub-20, 17 e 15 terão uma atenção especial em 2026.

Bira vence eleição

Wellington Barbosa(Bira) venceu Getúlio Pinheiro Júnior por 18 a 12 e será o novo presidente do conselho deliberativo do Rio Branco.

