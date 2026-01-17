Gerson Boaventura confirma a contratação do atacante Marllon

O presidente do Rio Branco, Gerson Boaventura, confirmou a contratação do atacante Marllon para a disputa do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O atleta desembarca na capital acreana neste sábado, 17, e será apresentado na segunda, 19, no José de Melo.

“Foi uma negociação demorada, mas com final feliz. O Marllon deve voltar para o futebol de Portugal na janela do meio do ano e por isso acabou sendo finalizada”, explicou Gerson Boaventura.

No último título

Marllon foi uma peça importante na conquista do último título do Rio Branco no Campeonato Estadual de 2023. O atleta joga entre os zagueiros, mas também poderá ser utilizado pelo técnico Ulisses Torres como um segundo atacante.

Aprovou contratação

Ulisses Torres aprovou a contratação do atleta e acredita na melhora técnica do elenco do Estrelão.

“O Marllon foi campeão com a camisa do Rio Branco e jogadores deste nível são importantes. Ele volta mais experiente e vai nos ajudar muito”, avaliou o treinador.

