Cotidiano
Gerson Boaventura confirma a contratação do atacante Marllon
O presidente do Rio Branco, Gerson Boaventura, confirmou a contratação do atacante Marllon para a disputa do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O atleta desembarca na capital acreana neste sábado, 17, e será apresentado na segunda, 19, no José de Melo.
“Foi uma negociação demorada, mas com final feliz. O Marllon deve voltar para o futebol de Portugal na janela do meio do ano e por isso acabou sendo finalizada”, explicou Gerson Boaventura.
No último título
Marllon foi uma peça importante na conquista do último título do Rio Branco no Campeonato Estadual de 2023. O atleta joga entre os zagueiros, mas também poderá ser utilizado pelo técnico Ulisses Torres como um segundo atacante.
Aprovou contratação
Ulisses Torres aprovou a contratação do atleta e acredita na melhora técnica do elenco do Estrelão.
“O Marllon foi campeão com a camisa do Rio Branco e jogadores deste nível são importantes. Ele volta mais experiente e vai nos ajudar muito”, avaliou o treinador.
Cotidiano
Ministério de Minas e Energia reajusta valor do Auxílio Gás no Acre
O Governo Federal oficializou o reajuste do preço de referência do gás de cozinha (GLP) para a modalidade de gratuidade do Auxílio Gás do Povo. No Acre, o valor do benefício subirá de R$ 122,12 para R$ 123,16 por botijão de 13 kg a partir deste mês. A portaria do Ministério de Minas e Energia (MME) foi publicada na sexta-feira, 16, no Diário Oficial da União (DOU).
O Auxílio Gás é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social e tem como objetivo minimizar os impactos do preço do GLP no orçamento doméstico. A portaria estabelece diferentes preços de referência por unidade federativa, de acordo com custos logísticos e regionais, garantindo que o valor do auxílio acompanhe as variações de mercado. No Acre, o reajuste equivale a aproximadamente 1% em relação ao valor praticado entre novembro e dezembro de 2025.
O documento também detalha alterações em outros estados e mantém a vigência das regras anteriores quanto à forma de emissão dos vales e aos critérios de concessão.
Cotidiano
Vasco enfrenta o Rio Branco em um duelo cercado de expectativa
Vasco e Rio Branco se enfrentam neste sábado, 17, a partir das 15 horas, no Tonicão, na sequência da 1ª rodada do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O Vasco inicia a competição com um dos favoritos ao título e o Rio Branco passa, mais uma vez, por um momento de reconstrução fora e dentro do gramado.
Vasco
O elenco do Vasco fez o último treinamento nessa sexta, 16, na Fazendinha, e o técnico Erick Rodrigues demonstrou bastante confiança para a competição. O lateral Nicolas não foi regularizado e está fora da estreia. Lekinho tem presença certa no ataque vascaíno.
Rio Branco
Com um elenco sem grandes investimentos, o Rio Branco começa a caminhada em 2026 sonhando com protagonismo. Ulisses Torres viveu incertezas na montagem do elenco e a parte tática é a aposta para tentar surpreender na estreia.
Trio de arbitragem
Julian Negreiros apita Vasco e Rio Branco. Antônio Ecídio e Roseane Amorim serão os auxiliares.
Cotidiano
Adesg e Humaitá disputam confronto de favoritos ao título
Adesg e Humaitá fecham a 1ª rodada do Campeonato Estadual Sicredi neste sábado, 17, a partir das 17 horas, no Tonicão, em um duelo de favoritos. As diretorias das duas equipes fizeram investimentos e a primeira meta é garantir uma vaga nas semifinais.
Adesg
A Adesg, semifinalista em 2025, viveu uma semana bem complicada fora do gramado com a dispensa e a chegada de atletas.
O técnico Rodrigo Deião montou uma equipe forte ofensivamente o Leão vai jogar no ataque.
Humaitá
O elenco do Humaitá fez uma preparação mais curta para o início do Estadual, mas acredita no técnico Rogério Pina e na qualidade dos jogadores para fazer um grande primeiro jogo.
O meia Tom e o atacante Aldair seguem no Tourão e são duas peças importantes para retomar o protagonismo na competição.
Trio de arbitragem
Adesg e Humaitá vai ter a arbitragem de Marcos Santos e os auxiliares serão Verônica Severino e Carlos Alberto.
