Gerson Boaventura assume presidência do Rio Branco e empossa diretores

Gerson Boaventura é oficialmente presidente do Rio Branco para o biênio 2026/2027. A posse ocorreu nesta quinta, 1º de janeiro, e a solenidade contou com a presença de Rio Branquinos ilustres, no José de Melo.

“Essa é a realização de um sonho. Sei o desafio de assumir o Rio Branco, mas estou confiante na realização de um grande trabalho com o apoio do todos”, declarou Gerson Boaventura.

Novos diretores

Gerson Boaventura empossou os novos dirigentes do Mais Querido. O empresário Marcelo Moura assume como diretor administrativo. O advogado Mário Paiva assume a diretoria Jurídica. Francisco Leitão assume o comando do esporte amador do clube.

Adem e o pastor Marquinhos

O presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC), Adem Araújo, e o pastor Marquinhos Maciel participaram da solenidade de posse do presidente Gerson Boaventura.

“O Rio Branco é um clube importante dentro da história. O Gerson assume com muita vontade de trabalhar e isso é muito importante para o nosso futebol”, declarou Adem Araújo.

