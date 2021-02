Por Raimari Cardoso

Marcos Mansour, gerente do escritório do Departamento de Água e Saneamento em Xapuri, foi esfaqueado na região do ombro por um operador de uma das estações de tratamento da cidade, segundo informação de funcionários.

O episódio ocorreu na tarde desta quinta-feira, 18, quando Mansour teria ido até a estação supervisionar os serviços. De acordo com as mesmas fontes, a perfuração não foi grave, mas o gerente foi atendido no hospital da cidade.

O ac24horas entrou em contato com o autor da agressão, Rainê Amorim, mas ele afirmou que foi orientado por seu advogado a não se pronunciar neste momento.

Tentamos contato também com o gerente Marcos Mansour, mas ele não havia respondido até o fechamento desta nota.

Nos últimos dois anos, Marcos Mansour tem se envolvido em várias polêmicas com funcionários, inclusive sendo denunciado por abuso moral, conforme já foi noticiado pelo ac24horas em algumas oportunidades.

Outras informações a qualquer momento.

