Brasil
GERALUrgente: Governo do Acre divulga novos editais do concurso da Secretaria de Educação
Os candidatos também poderão consultar individualmente o resultado final por meio do site www.nossorumo.org.br, acessando. Entre as funções disponíveis, estão as de Apoio Administrativo Educacional (AAE Nível 2) e Professor P2, distribuídas em diferentes municípios do estado, tanto na zona rural quanto na urbana.
O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), tornou público nesta segunda-feira, 1º de setembro, editais com atualizações sobre o andamento do concurso da Educação regido pelo Edital nº 001 SEAD/SEE, de 20 de setembro de 2024.
O certame é voltado ao provimento de vagas para cargos da Secretaria de Educação. Entre as funções disponíveis, estão as de Apoio Administrativo Educacional (AAE Nível 2) e Professor P2, distribuídas em diferentes municípios do estado, tanto na zona rural quanto na urbana.
Os candidatos podem consultar a lista com o resultado final da prova objetiva em ampla concorrência, organizada por código do cargo, função, cidade de lotação, classificação, número de inscrição, nome e nota obtida.
Já os candidatos inscritos como PcD, considerados habilitados em todas as fases anteriormente realizadas, serão convocados para a perícia médica, em conformidade com o Capítulo 5 do edital de abertura.
Prova Objetiva – Edital nº 028 – SEE – Resultado final da prova objetiva – 01-09-2025
Resultado Final das Provas Discursivas – Edital nº 029 – SEE – Resultado final da prova discursiva – 01-09-2025
Resultado Final da Avaliação de Títulos – Edital nº 030 – SEE – Resultado final da prova de títulos – 01-09-2025
Resultado Final das Provas Práticas – Edital nº 031 – SEE – Resultado final da prova prática – 01-09-2025
convocação para a etapa da Perícia Médica (online) dos candidatos com deficiência – Edital nº 032 – SEE – Convocação para a perícia médica (PCD) – 01-09-2025
Além disso, os candidatos também poderão consultar individualmente o resultado final por meio do site www.nossorumo.org.br, acessando: Certames em Andamento – Secretaria de Estado de Educação e Cultura – SEE – Concurso Público – 01/2024 – Resultado Final das Provas Objetivas, Discursivas, da Avaliação de Títulos e da Prova Prática.
Comentários
Brasil
Jorge Viana anuncia pré-candidatura ao Senado em 2026 e não descarta novo governo do Acre
Em entrevista, presidente da ApexBrasil critica gestões recentes e defende legado de obras em parceria com Lula e FHC: “Se o Acre estivesse dando certo, eu nem seria candidato”
O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e ex-governador do Acre, Jorge Viana, declarou nesta terça-feira (2) sua intenção de disputar uma vaga no Senado em 2026. Em entrevista ao programa Gazeta Entrevista, da TV Gazeta, ele não descartou uma eventual candidatura ao governo do estado no futuro e lançou críticas à administração anterior, que classificou como “quatro anos de abandono”.
Viana justificou a decisão pela “situação atual do Acre”, afirmando que não ficaria “de braços cruzados”.
Ele defendeu o papel do Senado como espaço de igualdade para os estados menores e citou obras de sua gestão em parceria com os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso, como eletrificação rural, recuperação da BR-364 e construção de hospitais.
O ex-governador lamentou o estado atual de equipamentos públicos como a Biblioteca da Floresta e o Parque da Maternidade, que considerou “símbolos de um tempo em que o Acre prosperava”.
Viana ressaltou ainda que sua disposição para concorrer está ligada à atual situação do Acre. “Se o Acre estivesse dando certo, eu nem seria candidato. Mas diante da situação atual, se puder ajudar, não vou ficar de braços cruzados”, disse.
Comentários
Brasil
Estudante de Jornalismo da Ufac morre e comove comunidade acadêmica
Antônio Sávio, conhecido pelo engajamento e talento, deixa colegas e professores em luto; universidade prepara homenagens
Por Mirlany Silva
O estudante de Jornalismo Antônio Sávio faleceu na tarde desta terça-feira (2), causando profunda comoção entre colegas, professores e membros da comunidade acadêmica.
Em nota, o Centro Acadêmico de Jornalismo Elson Martins (Caem) e a Associação Atlética Acadêmica Sensacionalista manifestaram profundo pesar pela perda. “É com imensa tristeza que lamentamos a perda do estudante de Jornalismo Antônio Sávio. Sávio viveu a universidade como ninguém. Não apenas participou, mas também fundou atléticas, fez parte de centros acadêmicos, era um grande fotógrafo e tinha verdadeira paixão pela área da comunicação. Ele definitivamente fez a diferença na Ufac e no curso de Jornalismo, deixando uma marca que jamais será esquecida”, afirmam.
Em respeito ao luto, a coordenação do curso de Jornalismo suspendeu as aulas que aconteceriam nesta terça-feira.
“Neste momento difícil, o curso de Jornalismo está em luto e presta seus sentimentos aos familiares e amigos, rogando que encontrem conforto neste momento de dor”, declarou a coordenação.
Veja abaixo a nota completa:
É com imensa tristeza que o Centro Acadêmico de Jornalismo Elson Martins e a Associação Atlética Acadêmica Sensacionalista lamentam a perda do estudante de Jornalismo Antônio Sávio.
Sávio viveu a universidade como ninguém. Não apenas participou, mas também fundou atléticas, fez parte de centros acadêmicos, era um grande fotógrafo e tinha verdadeira paixão pela área da comunicação. Ele definitivamente fez a diferença na Ufac e no curso de Jornalismo, deixando uma marca que jamais será esquecida.
Nos solidarizamos com seus familiares e amigos neste momento de dor.
Comentários
Brasil
Alzheimer: novo medicamento que retarda perda cognitiva chega ao Brasil
Remédio tem benefícios modestos, alto custo e necessidade de acompanhamento rigoroso devido ao risco de efeitos colaterais graves
O novo tratamento para pacientes em estágios iniciais da doença de Alzheimer, que retarda a perda cognitiva, chamado Kisunla (donanemabe), da Eli Lilly, começará a ser disponibilizado no Brasil. Por enquanto, o medicamento, que tem alto custo, poderá ser acessado em poucos locais e apenas em clínicas e hospitais particulares. Não há previsão para incorporação da terapia no Sistema Único de Saúde (SUS) ou cobertura obrigatória pelos planos de saúde.
O remédio foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em abril deste ano e faz parte de uma nova geração de fármacos para o Alzheimer depois de mais de duas décadas. Ele é um anticorpo monoclonal que elimina as placas de beta-amiloide, uma proteína que se acumula no cérebro de pacientes com a doença.
O medicamento é indicado apenas para pacientes com comprometimento cognitivo leve ou demência leve associados ao Alzheimer. Ele é injetável de forma intravenosa mensalmente em ambiente clínico ou hospitalar. A duração do tratamento vai da eliminação da placa no cérebro até no máximo 18 meses, a depender do acompanhamento e da indicação médica.
Nos estudos clínicos, pacientes tratados com o Kisunla apresentaram uma progressão clínica da doença até 35% menor em comparação com os participantes que receberam placebo ao longo do estudo, que durou 18 meses, o que correspondeu a um atraso de 4,4 meses no declínio cognitivo. De modo geral, houve uma redução de 37% no risco de progredir para a próxima fase da doença no período.
O remédio é vendido em frascos de 350 mg da substância cada. O tratamento começa com 700 mg (dois frascos) por mês nas primeiras três doses e depois aumenta para 1.400 mg (quatro frascos) mensais até o final. Dados de acompanhamento de três anos do uso da terapia sugerem que benefícios continuam mesmo após o término do tratamento.
Um dos primeiros lugares a oferecer o remédio no Brasil será a Dasa, que a partir do início de setembro terá o Kisunla disponível nas unidades do Alta Diagnósticos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os valores começarão a partir de R$ 8 mil, o que inclui a medicação, o neurologista que vai acompanhar o paciente e a infraestrutura necessária para aplicação do remédio. Cada sessão de infusão leva cerca de 30 minutos, seguidos de mais meia hora de observação.
O neurologista Diogo Haddad, coordenador do Núcleo de Memória do Alta Diagnósticos, reforça que o Kisunla “exige acompanhamento médico rigoroso”, mas que ele “já demonstrou resultados interessantes em estudos clínicos para um grupo de pacientes específico com doenças iniciais”.
Um dos pontos de atenção é que o remédio, ainda que seja uma nova fronteira no tratamento do Alzheimer, tem efeitos colaterais significativos. Nos estudos, por exemplo, houve casos de hemorragias (sangramento) e edemas (inchaço) cerebral associados ao tratamento, inclusive de óbitos.
Por isso, Ivan Okamoto, neurologista do Núcleo de Excelência em Memória (Nemo) do Einstein, em São Paulo, conta que há um acompanhamento importante com ressonâncias magnéticas periódicas. Ele já tratou cerca de 15 pacientes no hospital que importaram o remédio, e um recentemente que conseguiu adquirir o fármaco no Brasil.
— Há um cuidado que se precisa ao tomar essa medicação que é ter uma busca ativa pelos efeitos colaterais, com ressonâncias periódicas e depois reavaliações periódicas. E principalmente a seleção do paciente, que é criteriosa. Não é uma medicação para todo paciente com Alzheimer. É um grupo numa fase muito leve, muito inicial. Fazemos até um rastreamento genético, porque sabemos que alguns grupos genéticos têm mais risco de efeitos graves — explica.
Além de estar num estágio leve e não ter os genes que elevam os riscos do tratamento, os pacientes precisam passar por exames que confirmam a presença das placas amiloides no cérebro. Esses testes, no entanto, não são amplamente acessíveis no país.
Você precisa fazer login para comentar.