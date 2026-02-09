Genro e sogro são presos após ataque com terçado no bairro Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na noite deste domingo (8), em Cruzeiro do Sul, Altevir, de 41 anos, e José Maria, de 66 anos, genro e sogro, suspeitos de envolvimento em uma ocorrência de lesão corporal com uso de terçado, no bairro Cruzeirão.

Segundo relato de Altevir à polícia, ele estava em sua residência ingerindo bebida alcoólica e ouvindo som quando o padrasto de sua esposa, José Maria, chegou ao local com a intenção de beber junto. O genro afirmou que recusou a presença do idoso na casa, alegando que, anos atrás, já havia sido ferido por ele com uma facada, fato que quase lhe causou a morte.

Diante da negativa, José Maria teria se exaltado, pegado um terçado e chamado Altevir para a via pública. Ainda conforme o relato, o idoso teria ameaçado o genro dizendo: “Agora eu vou te matar”, avançando em sua direção e atingindo seu ombro com o golpe.

Após conseguir se esquivar de novos ataques, Altevir reagiu e desferiu chutes na região da cabeça do sogro, que caiu desacordado. No momento da chegada da guarnição, José Maria estava dentro de uma residência, visivelmente embriagado, apresentando sangramento intenso pelo nariz, fala arrastada e dificuldade de comunicação.

A Polícia Militar deu voz de prisão aos dois envolvidos. O idoso precisou ser encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico. O caso foi encaminhado às autoridades competentes para as providências legais.