Gene Diniz surge como terceiro nome cotado para vice na chapa de Alan Rick

Indicação partidária do prefeito de Sena Madureira amplia leque de opções do senador para a majoritária

O deputado estadual Gene Diniz (Republicanos) surge nos bastidores como mais um nome cotado para ser vice na chapa do pré-candidato a governador, senador Alan Rick (Republicanos). A indicação partiu do prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz (PP), que é irmão do parlamentar.

A movimentação reforça a força política da família Diniz no cenário eleitoral e ocorre em meio a um momento de tensão entre Gerlen e o governo estadual. Filiado ao Progressistas — mesma legenda do governador Gladson Cameli e da vice-governadora Mailza Assis —, o prefeito de Sena Madureira não esconde seu apoio a Alan Rick, o que tem gerado uma relação conflituosa com o Palácio Rio Branco e com a direção do próprio partido.

Em fevereiro, o governo publicou uma série de exonerações de cargos comissionados ligados ao grupo político de Gerlen Diniz, incluindo seu próprio filho, Geandre Diniz Andrade. A medida foi interpretada como consequência direta da aproximação do prefeito com o senador Alan Rick. Na ocasião, o governador Gladson Cameli afirmou publicamente que a relação com o prefeito “está muito complicada” e que Gerlen “tem que conhecer o lugar dele”.

O deputado Gene Diniz, que até então integrava a base governista na Assembleia Legislativa, pode agora alinhar-se definitivamente ao projeto político do senador. Nos bastidores, a avaliação é que o parlamentar, de perfil discreto no plenário, sempre votou favoravelmente às pautas do governo, mas a crise envolvendo seu irmão deve selar sua ida para o grupo de Alan.

Três nomes no tabuleiro

Com a entrada de Gene Diniz na lista de cotados, o senador Alan Rick passa a contar com três opções para compor a chapa majoritária:

Fernanda Hassem – Ex-prefeita de Brasiléia, irmã do deputado Tadeu Hassem, que anunciou sua saída da base governista na última quarta-feira (18) para apoiar Alan Rick. Fernanda deixou o cargo que ocupava no governo e rompeu com o Progressistas.

Ana Paula Correia – Advogada e empresária, noiva do deputado estadual Emerson Jarude (Novo). Seu nome foi indicado pelo partido Novo ainda em novembro de 2025 para compor a chapa de Alan Rick.

Gene Diniz – Deputado estadual pelo Republicanos, irmão do prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz. Sua indicação partiu do próprio prefeito, que já declarou apoio público ao senador mesmo contrariando a orientação do Progressistas.

A definição do nome que ocupará a vaga de vice na chapa de Alan Rick deve ocorrer nos próximos meses, à medida que as articulações partidárias avançam durante a janela eleitoral.

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