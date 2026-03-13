Gefron recaptura mais um foragido do Presídio Manoel Neri em Cruzeiro do Sul

Taisson Gomes de Souza foi localizado no bairro Miritizal; com ele estavam outros dois homens que também foram conduzidos à delegacia

Uma ação liderada pelo Grupo Especial de Fronteira (Gefron) resultou, nesta sexta-feira (13), na recaptura de Taisson Gomes de Souza, um dos seis detentos que fugiram do Presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, no dia 1º de março. A prisão ocorreu no bairro Miritizal, durante diligências baseadas em informações de inteligência.

De acordo com o coordenador do Gefron no Juruá, tenente Fabrício Machado, as equipes receberam informações indicando que foragidos do presídio estariam escondidos na região do bairro Miritizal. Durante a abordagem, além de recapturar Taisson, os policiais apreenderam uma pequena porção de skunk e dinheiro em espécie.

Taisson estava acompanhado de outros dois homens, que também foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Relembre o caso

A fuga de seis detentos foi registrada em 1º de março, no presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul. A evasão foi percebida por policiais penais por volta das 13h30. Os detentos estavam custodiados no pavilhão 8 da unidade e aproveitaram o momento para escapar.

Na ocasião, os foragidos identificados foram:

Taisson Gomes de Souza

Anderson Galvão da Silva

Tiago Gomes da Silva

Messias Cavalcante Pedrosa

Bruno do Nascimento Monteiro

Antônio da Silva e Silva

Durante as primeiras diligências, Anderson Galvão da Silva foi recapturado ainda no domingo (1º) pelas equipes envolvidas na operação. Com a recaptura de Taisson nesta sexta, quatro detentos seguem foragidos.

Buscas continuam

As forças de segurança seguem realizando buscas na região para localizar os demais foragidos. A população pode contribuir com informações anônimas por meio do telefone 190.

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