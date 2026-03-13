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Gefron recaptura mais um foragido do Presídio Manoel Neri em Cruzeiro do Sul
Taisson Gomes de Souza foi localizado no bairro Miritizal; com ele estavam outros dois homens que também foram conduzidos à delegacia
Uma ação liderada pelo Grupo Especial de Fronteira (Gefron) resultou, nesta sexta-feira (13), na recaptura de Taisson Gomes de Souza, um dos seis detentos que fugiram do Presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, no dia 1º de março. A prisão ocorreu no bairro Miritizal, durante diligências baseadas em informações de inteligência.
De acordo com o coordenador do Gefron no Juruá, tenente Fabrício Machado, as equipes receberam informações indicando que foragidos do presídio estariam escondidos na região do bairro Miritizal. Durante a abordagem, além de recapturar Taisson, os policiais apreenderam uma pequena porção de skunk e dinheiro em espécie.
Taisson estava acompanhado de outros dois homens, que também foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.
Relembre o caso
A fuga de seis detentos foi registrada em 1º de março, no presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul. A evasão foi percebida por policiais penais por volta das 13h30. Os detentos estavam custodiados no pavilhão 8 da unidade e aproveitaram o momento para escapar.
Na ocasião, os foragidos identificados foram:
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Taisson Gomes de Souza
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Anderson Galvão da Silva
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Tiago Gomes da Silva
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Messias Cavalcante Pedrosa
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Bruno do Nascimento Monteiro
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Antônio da Silva e Silva
Durante as primeiras diligências, Anderson Galvão da Silva foi recapturado ainda no domingo (1º) pelas equipes envolvidas na operação. Com a recaptura de Taisson nesta sexta, quatro detentos seguem foragidos.
Buscas continuam
As forças de segurança seguem realizando buscas na região para localizar os demais foragidos. A população pode contribuir com informações anônimas por meio do telefone 190.
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Idoso é esfaqueado após discussão com homem armado em rua de Rio Branco
Vítima de 65 anos caminhava alcoolizada e portava duas armas brancas quando se envolveu em confusão; agressor fugiu após o ataque
O idoso José Medeiros Brandão, de 65 anos, conhecido pelo apelido “Deca”, foi vítima de uma tentativa de homicídio a golpes de faca na noite desta quinta-feira (12), na Rua Boa Ventura, no bairro Vitória, na parte alta de Rio Branco.
Segundo relatos de testemunhas, o idoso caminhava pela via pública em visível estado de embriaguez e portava um terçado e uma faca. Em determinado momento, ele teria iniciado uma discussão com um homem ainda não identificado, que também estava armado com uma faca.
Durante a confusão, e com os ânimos exaltados, o suspeito desferiu um golpe contra a vítima, atingindo a região da virilha. Mesmo portando duas armas brancas, o idoso não conseguiu reagir ao ataque. Após o crime, o agressor fugiu do local.
Populares que passavam pela rua encontraram José Medeiros caído e ensanguentado. Diante da situação, prestaram socorro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para realizar os primeiros atendimentos.
Após ser avaliado pela equipe médica, o idoso foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo informações iniciais, ele apresentava estado de saúde estável.
A Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência.
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Hemoacre participa de encontro nacional que celebra 25 anos da Política Nacional de Sangue
Representantes do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) participaram, na quinta-feira, 12 e sexta-feira, 13, em Brasília (DF), de um encontro nacional que marcou os 25 anos da Política Nacional de Sangue e Hemoderivados e do Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados (Sinasan). A reunião reuniu gestores da hemorrede pública brasileira para discutir avanços, desafios e estratégias voltadas à autossuficiência e à sustentabilidade dos serviços de hemoterapia no Sistema Único de Saúde (SUS).
O encontro contou com a participação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e da coordenadora-geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde, Luciana Melo, além de representantes da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e de entidades de pacientes, como a Federação Brasileira de Hemofilia e organizações ligadas à doença falciforme.
Ao longo de dois dias de programação, diretores de hemocentros de todos os estados brasileiros participaram de debates sobre a organização da hemorrede, a qualificação das equipes e o fortalecimento das estratégias de captação de doadores voluntários. O encontro também promoveu a troca de experiências entre as unidades, reforçando o papel da integração nacional para ampliar o acesso seguro ao sangue e seus componentes em todo o país.
Para o gerente de Assistência do Hemoacre, Júnior Martins, as discussões contribuíram para aprimorar estratégias de gestão e mobilização de doadores, além de fortalecer o alinhamento entre os estados.
“O encontro reuniu gestores e profissionais de todo o Brasil para discutir diferentes eixos que estruturam o funcionamento dos hemocentros, desde a organização das equipes até as estratégias de captação de doadores. Um ponto central é reforçar a cultura da doação voluntária e altruísta, que é essencial para garantir segurança e sustentabilidade à hemorrede pública”, destacou.
A gerente-geral do Hemoacre, médica hematologista Thereza Picado, ressaltou que a celebração dos 25 anos da política nacional representa um marco importante para a consolidação da hemoterapia no país.
“O momento permite refletir sobre a trajetória da política nacional do sangue e os avanços conquistados ao longo desses anos. Hoje temos uma rede pública estruturada, baseada na doação voluntária e no acesso universal aos componentes sanguíneos. Esse trabalho é fundamental para garantir assistência a diversos pacientes, como pessoas com hemofilia, doença falciforme, pacientes oncológicos e todos aqueles que dependem de transfusões para continuidade do tratamento”, afirmou.
Antes da implementação da política nacional, o acesso ao sangue no Brasil era marcado por desigualdades e, em alguns casos, pela comercialização do insumo. A estruturação da hemorrede pública brasileira consolidou a doação voluntária como princípio fundamental para garantir segurança transfusional e ampliar o acesso aos serviços de hemoterapia no SUS.
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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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Investigado por execução na Cidade do Povo é preso pela Polícia Civil em Mato Grosso do Sul
Um investigado por participação no homicídio de Antônio Marcelino Silva da Conceição, de 31 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira, 13, em Campo Grande, durante ação da Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.
A vítima, conhecido como “Negão”, que era monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele foi morto a tiros dentro da própria residência após criminosos armados invadirem o imóvel localizado na região da Cidade do Povo, em Rio Branco.
As investigações apontam que a vítima retornava para casa acompanhada da esposa quando foi surpreendida pelos suspeitos, que já mantinham outras pessoas sob ameaça dentro da residência. Antônio Marcelino foi rendido e alvejado no tórax, não resistindo aos ferimentos e morrendo ainda no local. Após a execução, os autores fugiram.
Desde a ocorrência do crime, a equipe da DHPP intensificou as diligências para esclarecer a dinâmica do homicídio, identificar todos os envolvidos e localizar o paradeiro de um dos investigados, que havia deixado o estado do Acre. Com o avanço das investigações, informações estratégicas foram compartilhadas entre as forças policiais, o que possibilitou localizar e prender o suspeito na capital sul-mato-grossense.
“A atuação integrada entre unidades especializadas foi determinante para o sucesso da operação, evidenciando a importância da cooperação entre as polícias no enfrentamento aos crimes violentos letais intencionais, especialmente aqueles que podem ter ligação com organizações criminosas”, enfatizou o delegado responsável pelo caso e titular da DHPP/AC, Dr. Alcino Ferreira Júnior.
O preso foi encaminhado para os procedimentos legais cabíveis e permanecerá à disposição da Justiça.
Fonte: Conteúdo republicado de POLÍCIA CIVIL - GERAL
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