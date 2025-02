Mãe se recusou a pagar pela estadia e consumo de bebidas e cigarros; Conselho Tutelar foi acionado para cuidar das crianças de 11 e 12 anos

Uma mulher foi presa na noite desta quarta-feira, 26, após ser flagrada com as duas filhas menores de idade em um motel no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. A Polícia Militar (PM-AC) foi acionada após a mulher se recusar a pagar pela estadia, que começou na terça-feira, 25, e pelo consumo de cigarros e bebidas.

Segundo relatos, a mulher alegou que outra pessoa arcaria com os custos, mas o responsável não apareceu. Ao chegar ao local, a guarnição da PM constatou que as duas filhas que acompanhavam a mãe no quarto eram menores de idade, uma de 11 e outra de 12 anos.

O Conselho Tutelar foi imediatamente acionado para cuidar das crianças, enquanto a mãe foi levada à delegacia do município para prestar esclarecimentos. A polícia investiga as circunstâncias do caso, que envolve a exposição de menores a uma situação inadequada.

O incidente chama a atenção para a necessidade de proteção de crianças e adolescentes em situações de risco, reforçando a importância da atuação conjunta entre autoridades policiais e órgãos de assistência social.

“A Polícia Militar não conseguiu constatar esse fato [se houve ou não abuso], mas, diante dos crimes cometidos, porque crianças não podem adentrar naquele local, diante do consumo de álcool e cigarros, a Polícia Militar acionou o conselho, foram encaminhadas para a delegacia e lá a autoridade judiciária vai fazer as inquirições e os exames necessários para identificar se houve algum caso de abuso ou não”, explicou o tenente Alessandro Martins.

