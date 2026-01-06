Gefron prende foragidos de alta periculosidade escondidos em comunidades ribeirinhas do Juruá Mirim, em Cruzeiro do Su

O caso está sendo conduzido pela Delegacia de Crimes Fazendários (Defaz). De acordo com o delegado Igor Brito, já há confirmação de que o homem preso não agia sozinho

Uma investigação conduzida pela Polícia Civil revelou um esquema de desvio de medicamentos e equipamentos hospitalares da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, que vinha funcionando de forma contínua e causando prejuízos significativos à saúde pública. Até o momento, as apurações indicam que o material subtraído pode ultrapassar R$ 1 milhão em valor de mercado.

A operação, deflagrada na manhã da última segunda-feira (5), resultou na apreensão de uma grande quantidade de insumos hospitalares e na prisão em flagrante de um homem apontado como um dos envolvidos no esquema. A ação foi realizada após cerca de um ano de investigação, iniciada a partir de solicitação formal feita pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

O suspeito preso foi identificado como Eugênio Gonçalves Neves, ex-balconista de farmácia. Segundo a polícia, ele era responsável por armazenar e comercializar clandestinamente os materiais desviados da Fundhacre. O mandado de busca e apreensão foi cumprido em uma residência localizada no bairro da Pista, na região da Sobral.

Esquema incluía outros insumos hospitalares

No imóvel, os investigadores encontraram medicamentos controlados, remédios utilizados no tratamento de câncer e equipamentos hospitalares de alto custo, como sondas para pacientes com bolsa de colostomia e um hemodializador, usado em tratamentos de hemodiálise. Todo o material estava armazenado de forma irregular.

Devido ao grande volume apreendido, foi necessário o uso de um caminhão para transportar os itens até um local adequado, onde passarão por perícia técnica. A Polícia Civil destacou que a quantificação do prejuízo ainda é preliminar e pode aumentar à medida que a análise do material avance.

Polícia confirma participação de outras pessoas

O caso está sendo conduzido pela Delegacia de Crimes Fazendários (Defaz). De acordo com o delegado Igor Brito, já há confirmação de que o homem preso não agia sozinho. As investigações seguem em andamento e sob sigilo para identificar outros envolvidos e a possível extensão do esquema dentro da estrutura pública.

Após a prisão, Eugênio Gonçalves Neves foi encaminhado ao Departamento de Investigações Criminais (Deic) e, posteriormente, à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça.

O secretário estadual de Saúde, Pedro Pascoal, afirmou que o desvio de medicamentos e insumos vinha comprometendo diretamente o abastecimento da rede estadual, dificultando o atendimento aos pacientes. Segundo ele, a recorrente falta de medicamentos nas unidades de saúde já levantava suspeitas de irregularidades internas.

Ainda conforme o secretário, durante a operação foi constatado que o esquema não se limitava apenas a medicamentos, mas incluía também insumos como luvas, materiais para diálise e outros equipamentos essenciais ao funcionamento do sistema de saúde. Pascoal destacou a importância da investigação para proteger os recursos públicos e elogiou a atuação da Polícia Civil no enfrentamento do problema.

