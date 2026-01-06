Gefron prende dois foragidos do Presídio Manoel Neri no Rio Juruá Mirim

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) prendeu dois foragidos do Presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, durante uma operação realizada no Rio Juruá Mirim. Os suspeitos, identificados como Carlos e Caio, haviam fugido da unidade prisional no dia 6 de setembro de 2025. A equipe chegou ao município nesta terça-feira (6), após cumprir uma missão de três dias na região de fronteira com o Peru.

Segundo informações do Gefron, os dois homens foram localizados em comunidades ribeirinhas, onde estariam causando medo à população local. Conforme o tenente Fabrício, ambos cumprem pena por crimes graves, incluindo tráfico de drogas, homicídio e assalto.

“Durante três dias, sendo um dia de estudo e dois dias de operações, conseguimos monitorar indivíduos que estavam entre as comunidades Santo Antônio e Periquito, no Rio Juruá Mirim. Após mapear a área, realizamos uma incursão surpresa e, durante o patrulhamento fluvial, conseguimos abordar e prender os dois foragidos. Eles são de alta periculosidade e estavam coagindo a população ribeirinha, além de praticarem a venda e o consumo de entorpecentes na comunidade”, relatou o tenente.

Os presos fazem parte de um grupo de oito detentos que fugiu do Presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, no dia 6 de setembro de 2025. À época, os internos escaparam após abrirem um buraco na parede da cela. Os dois capturados foram encaminhados às autoridades competentes para os procedimentos legais.