Destaques
GEFRON frusta tentativa de furto em loja e ataque a banco e termina com quatro presos em Senador Guiomard
Durante a noite desta segunda-feira, uma ação conjunta da Polícia Militar e equipes do GEFRON resultou na prisão de quatro suspeitos que planejavam furtar estabelecimentos comerciais e, possivelmente, uma agência bancária em Senador Guiomard.
A ocorrência teve início quando um cidadão abordou uma guarnição que patrulhava nas proximidades da loja Americanas. Ele relatou que alguns indivíduos estavam ao lado do estabelecimento portando bolsas e demonstrando clara intenção de subtrair produtos. A equipe se deslocou de imediato, mas parte dos suspeitos fugiu ao perceber a aproximação policial.
O denunciante também informou a circulação de dois veículos suspeitos que estariam dando apoio ao grupo: um Renault Sandero, sem placa identificada, e um carro prata de placa MZP4H21.
Com o apoio de duas viaturas do GEFRON, as buscas foram intensificadas. Uma das equipes conseguiu abordar um Fiat Argo, placa NEF-9191, ocupado por Jefferson Miranda e Thallys Henrique, ambos já conhecidos por passagens criminais. Dentro do veículo foram encontrados carregadores e pequenos pertences.
Nas imediações, os policiais localizaram ainda Carlos Henrique e Rafael Colman, ambos naturais de Cuiabá, portando uma mochila que trazia cordas, alicate de pressão, ferramentas diversas, luvas, máscaras e dois rolos de papel laminado — material típico de ações contra instituições financeiras. Questionados, eles admitiram que haviam tentado furtar a agência do Banco Sicredi.
Diante da situação, todos receberam voz de prisão. Por risco real de fuga, o uso de algemas foi realizado conforme prevê a Súmula Vinculante nº 11 do STF. Os quatro foram conduzidos sem lesões aparentes, juntamente com seus pertences: um Xiaomi Redmi 13, um iPhone 11, um iPhone 13 e um cartão de crédito.
A polícia investiga agora se o grupo faz parte de uma quadrilha especializada em furtos qualificados e ataques a bancos na região.
Comentários
Tudo Viagem
Voos de Rio Branco por apenas R$ 607 no feirão de passagens
Já está no ar o feirão de passagens aéreas deste final de semana para os consumidores do Acre. As promoções são para viagens entre os meses de maio a novembro deste ano. O destaque da Gol é de Rio Branco para Manaus com passagens por apenas R$ 607, valor de ida e volta com taxas inclusas. (Veja detalhes abaixo). A Gol oferece voos sem escalas entre as duas capitais.
Vale destacar ainda no feirão da companhia Gol a promoção da capital acreana para Cruzeiro do Sul: passagens aéreas por R$ 721 (ida e volta). Essa promoção também está disponível nos voos da companhia de Cruzeiro do Sul para Rio Branco.
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco/Manaus por R$ 607 (ida e volta)
Promoção para São Paulo e Belo Horizonte
A companhia Azul lançou uma promoção de Rio Branco para Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) em voo direto. As passagens entre as duas capitais estão sendo vendidas por R$ 967 (ida e volta). Acesse AQUI essa promoção. A promoção para capital mineira é para você viajar em voo direto. A Azul retomou os voos em Rio Branco em outubro do ano passado.
No feirão da LATAM tem passagens aéreas de Rio Branco para São Paulo (Guarulhos) por R$ 1.611 em voo direto. Essa promoção é para viagem no mês de outubro deste ano. Os voos sem escalas da LATAM entre Rio Branco e São Paulo foram iniciados no dia 31 de março.
Acesse aqui passagens aéreas de Rio Branco/São Paulo por R$ 1.611 (ida e volta)
Neste final de semana você poderá garantir pacotes de viagens com descontos especiais e com a possibilidade de parcelamento em até 10 vezes sem juros. Acesse AQUI essa promoção. Confira mais promoções abaixo.
As promoções são para viagens de maio a novembro deste ano. Mas atenção! Os valores podem aumentar a qualquer momento por ser uma oferta relâmpago.
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco/Manaus por R$ 607 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco/Cruzeiro do Sul por R$ 721 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco/Belo Horizonte por R$ 967 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco/São Paulo por R$ 1.611 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco/Brasília por R$ 1.158 (da e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco/Rio de Janeiro por R$ 1.613 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco/Fortaleza por R$ 1.769 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco/Porto Velho por R$ 2.337 (ida e volta)
*Promoção por tempo limitado e sujeita a variação de preços conforme disponibilidade de assentos promocionais.
Acesse AQUI as promoções de pacotes de viagens.
Atenção: O Alto Acre não vende passagens aéreas, pacotes de viagens ou reservas de hotéis. O site apenas divulga as promoções, ficando o leitor livre para escolher a melhor opção.
Comentários
Tudo Viagem
Saiba como foi o voo da LATAM de Rio Branco para SP com tripulação do Acre
A LATAM realizou nesta segunda-feira (31/3) o primeiro voo entre Rio Branco e São Paulo (Guarulhos). Além de uma decolagem com 90% de ocupação, estavam no Airbus A320 da companhia os tripulantes acreanos Damila Moreno, Venicius Cunha e Yarllen Almeida. A LATAM atende o Acre com 10 voo semanais e sem escalas entre Rio Branco e Brasília.
Antes da partida da aeronave para São Paulo, ainda na recepção aos passageiros, Eduardo Macedo, Head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil , concedeu a tradicional cerimônia de corte de fita na porta de embarque do voo ao lado de lideranças do estado e representantes da concessionária do Aeroporto de Rio Branco.
“Renovamos nosso compromisso com o Acre e investimos para aproximar ainda mais o Norte dos demais brasileiros e do mundo. Essa nova rota vai transportar 38 mil passageiros por ano, aproximando Rio Branco de mais de 50 destinos no Brasil e mais de 20 destinos no exterior por meio de conexões em São Paulo “, projeta Eduardo Macedo, Head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil.
Confira AQUI o valor das passagens do voo de Rio Branco para São Paulo
Como serão os voos
Os voos entre Rio Branco e São Paulo serão operados às segundas, quintas e sextas-feiras. A partir de junho a LATAM terá mais dois voos semanais: às quartas e domingos. As aeronaves Airbus A319 ou A320 que transportam até 174 passageiros serão usadas nestes voos.
Tripulação Acrena
Para festejar o início do voo, a LATAM fez questão de escolher a acreana Damila Moreno, funcionária da companhia desde 2022, além de Venicius Cunha e Yarllen Almeida, que também são do estado. Damila relembra que chegou a um percurso de carro de 6 horas entre Assis Brasil e Rio Branco para concluir seu curso de comissária.
“Estou muito feliz em inaugurar esta rota importante para a conectividade do nosso estado e por perceber como a LATAM se preocupa com todos os detalhes, colocando uma acreana para tripular um voo tão especial. Já cheguei a viajar para São Paulo via Peru, portanto sei como essa nova rota é importante para encurtar os caminhos para os acreanos”, conta Damila .
Comentários
Tudo Viagem
Voos de Rio Branco para Manaus e Cruzeiro do Sul por menos de R$ 780, ida e volta
As companhias aéreas aproveitaram o clima do Carnaval e lançaram um feirão de passagens aéreas com ofertas especiais para os consumidores do Acre. Na promoção da Gol tem voos diretos de Rio Branco para Manaus por R$ 775, valor de ida e volta com as taxas de embarques inclusas. Acesse AQUI essa promoção.
Outro destaque da Gol é da capital acreana para a cidade de Cruzeiro do Sul: passagens aéreas de ida e volta por R$ 776. Os destaques da promoção de Carnaval da LATAM são as passagens aéreas de Rio Branco para Brasília por R$ 1.360 em voo direto. As passagens a capital acreana para Belo Horizonte estão sendo vendidas pela LATAM por R$ 1.681.
Promoção para São Paulo
Na promoção da Azul vale destacar as passagens de Rio Branco para São Paulo (Guarulhos) por R$ 1.770 9ida e volta). Tem mais promoção! Você poderá garantir pacotes de viagens com descontos especiais e com a possibilidade de parcelamento em até 10 vezes sem juros. Acesse AQUI essa promoção. Confira mais promoções abaixo.
As promoções são para viagens de maio a setembro deste ano. Mas atenção! Os valores podem aumentar a qualquer momento por ser uma oferta relâmpago.
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco/Cruzeiro do Sul por R$ 776 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco/Manaus por R$ 775 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco/Belo Horizonte por R$ 1.681 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco/São Paulo por R$ 1.770 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco/Brasília por R$ 1.360 (da e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco/Rio de Janeiro por R$ 2.123 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco/Porto Velho por R$ 2.618 (ida e volta)
*Promoção por tempo limitado e sujeita a variação de preços conforme disponibilidade de assentos promocionais.
Acesse AQUI as promoções de pacotes de viagens.
Atenção: O Alto Acre não vende passagens aéreas, pacotes de viagens ou reservas de hotéis. O site apenas divulga as promoções, ficando o leitor livre para escolher a melhor opção.
Você precisa fazer login para comentar.