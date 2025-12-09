GEFRON frusta tentativa de furto em loja e ataque a banco e termina com quatro presos em Senador Guiomard

Durante a noite desta segunda-feira, uma ação conjunta da Polícia Militar e equipes do GEFRON resultou na prisão de quatro suspeitos que planejavam furtar estabelecimentos comerciais e, possivelmente, uma agência bancária em Senador Guiomard.

A ocorrência teve início quando um cidadão abordou uma guarnição que patrulhava nas proximidades da loja Americanas. Ele relatou que alguns indivíduos estavam ao lado do estabelecimento portando bolsas e demonstrando clara intenção de subtrair produtos. A equipe se deslocou de imediato, mas parte dos suspeitos fugiu ao perceber a aproximação policial.

O denunciante também informou a circulação de dois veículos suspeitos que estariam dando apoio ao grupo: um Renault Sandero, sem placa identificada, e um carro prata de placa MZP4H21.

Com o apoio de duas viaturas do GEFRON, as buscas foram intensificadas. Uma das equipes conseguiu abordar um Fiat Argo, placa NEF-9191, ocupado por Jefferson Miranda e Thallys Henrique, ambos já conhecidos por passagens criminais. Dentro do veículo foram encontrados carregadores e pequenos pertences.

Nas imediações, os policiais localizaram ainda Carlos Henrique e Rafael Colman, ambos naturais de Cuiabá, portando uma mochila que trazia cordas, alicate de pressão, ferramentas diversas, luvas, máscaras e dois rolos de papel laminado — material típico de ações contra instituições financeiras. Questionados, eles admitiram que haviam tentado furtar a agência do Banco Sicredi.

Diante da situação, todos receberam voz de prisão. Por risco real de fuga, o uso de algemas foi realizado conforme prevê a Súmula Vinculante nº 11 do STF. Os quatro foram conduzidos sem lesões aparentes, juntamente com seus pertences: um Xiaomi Redmi 13, um iPhone 11, um iPhone 13 e um cartão de crédito.

A polícia investiga agora se o grupo faz parte de uma quadrilha especializada em furtos qualificados e ataques a bancos na região.

Relacionado

Comentários