GEFRON do Acre realiza mais de 200 operações e causa prejuízo superior a R$ 11 milhões ao crime organizado

O Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), vinculado à Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (SEJUSP), divulgou o balanço das ações realizadas entre janeiro e outubro de 2025. Os resultados mostram a força do trabalho das equipes no enfrentamento aos crimes transfronteiriços e ao tráfico de drogas nas regiões de fronteira do estado.

De acordo com o levantamento, o GEFRON registrou 145 ocorrências gerais, sendo 27 ligadas ao tráfico de drogas e 53 relacionadas ao descaminho. O grupo também apreendeu 81.170 maços de cigarro, 529 quilos de entorpecentes, e 50 veículos que haviam sido utilizados ou estavam em situação irregular. Ao todo, 80 pessoas foram presas ou conduzidas, em um total de 219 operações realizadas.

Os resultados somam um prejuízo estimado em R$ 11.366.824,00 ao crime organizado, valor que representa o impacto direto das ações de apreensão e recuperação de bens ilícitos.

O comandante do GEFRON, coronel Assis dos Santos, destacou que o resultado é fruto do trabalho integrado entre as forças de segurança e do empenho dos agentes na defesa das fronteiras acreanas.

“Estamos fortalecendo nossas operações com foco na inteligência e na integração entre os órgãos de segurança. A fronteira é uma linha sensível, e nossa missão é garantir que ela não seja porta de entrada para o crime. Cada apreensão representa um avanço no combate às organizações criminosas e na proteção da sociedade”, afirmou o coronel Assis dos Santos.

O GEFRON atua em parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e outras instituições, dentro da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. As ações incluem barreiras, patrulhamentos e investigações que visam combater o tráfico de drogas, contrabando, descaminho e outros crimes típicos das áreas de fronteira.

Com o lema “A Força do Estado na Fronteira”, o GEFRON reforça o compromisso de continuar atuando de forma estratégica para garantir mais segurança aos acreanos e proteger as divisas do estado contra o avanço da criminalidade.

