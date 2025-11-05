Brasil
Gefron apreendeu mais de 500 kg de drogas e recuperou 50 veículos durante operações; apreensões somam R$ 11 milhões
Foram apreendidos 81.170 maços de cigarro e 529 kg de entorpecentes. Além disso, 50 veículos foram apreendidos ou recuperados, e 80 conduções ou prisões foram realizadas
A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Acre (Sejusp), por meio do Grupo Especial de Operações em Fronteiras (Gefron), apresentou nesta quarta-feira, 5, um balanço das operações realizadas entre janeiro e outubro, destacando resultados significativos no combate ao crime nas regiões de fronteira do estado.
Para o secretário de Segurança em exercício, Evandro Bezerra, os resultados obtidos pelo Gefron são extremamente positivos e motivam a continuar investindo em estratégias de segurança nas fronteiras acreanas.
“A desarticulação dos grupos criminosos e a apreensão de substâncias ilícitas são passos importantes para garantir a segurança e a ordem no nosso estado”, destacou.
Durante esse período, o Gefron registrou um total de 145 ocorrências, das quais 27 foram relacionadas ao tráfico de drogas e 53 ao descaminho. Foram apreendidos 81.170 maços de cigarro e 529 kg de entorpecentes. Além disso, 50 veículos foram apreendidos ou recuperados, e 80 conduções ou prisões foram realizadas, refletindo a eficácia das operações, que totalizaram 219 ações.
O coordenador Gefron, Assis dos Santos, disse que as ações resultaram em uma significativa desarticulação das atividades criminosas, com apreensões que somam R$11,3 milhões, evidenciando o impacto positivo das ações na segurança pública do Acre.
“Os números apresentados são um reflexo do comprometimento e da dedicação de toda a equipe do Gefron. Cada operação realizada representa não apenas a apreensão de produtos ilícitos, mas também uma vitória na luta contra o crime organizado e a proteção da nossa população. Acreditamos que, com trabalho contínuo e parceria com a comunidade, conseguiremos avançar ainda mais”, disse.
Comentários
Brasil
Após acordo, Acre vai fazer fechamento gradual do Hosmac; entenda a situação
O plano também prevê a implantação de seis novos leitos de saúde mental em unidades hospitalares gerais e o fortalecimento do Centro de Convivência e Cultura (Cecco) Arte de Ser
O Governo do Acre vai iniciar uma nova fase na política de saúde mental com a execução do Plano Estadual de Desinstitucionalização, que prevê o fechamento gradual do Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac). A medida faz parte de um acordo firmado entre o Ministério Público do Estado (MPAC) e o governo estadual, com o objetivo de fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial (Raps) e consolidar um modelo de cuidado mais humanizado e comunitário.
O plano é resultado de uma ação conduzida pela Promotoria de Justiça Especializada de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, que vem acompanhando a reestruturação da Raps no estado. O documento apresentado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) estabelece prazos, responsabilidades e diretrizes para a execução das ações que vão nortear a transição do modelo hospitalocêntrico para uma rede baseada na convivência social e na atenção territorial.
Entre as medidas acordadas estão a reativação do Grupo Condutor Estadual da Raps, a criação de um programa permanente de educação e qualificação profissional, e a reestruturação do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas III (Caps AD III), que passará a funcionar em um espaço mais adequado às suas atividades. O plano também prevê a implantação de seis novos leitos de saúde mental em unidades hospitalares gerais e o fortalecimento do Centro de Convivência e Cultura (Cecco) Arte de Ser.
Outra ação prevista é a reorganização do fluxo de urgência e emergência em saúde mental, além da criação de um modelo de cofinanciamento estadual da Raps, garantindo recursos contínuos para a manutenção das novas estruturas e serviços.
De acordo com o MPAC, o acordo busca assegurar que as políticas públicas de saúde mental sejam executadas em conformidade com os princípios da reforma psiquiátrica, priorizando a autonomia, a inclusão social e o cuidado integral das pessoas com transtornos mentais. A Promotoria de Justiça fará o monitoramento das ações, que também serão acompanhadas pelo Poder Judiciário.
Comentários
Brasil
Secretário de Governo do Acre defende apoio apenas a candidatos alinhados com Mailza em 2026
Luiz Calixto afirma que disputa pela segunda vaga ao Senado deve priorizar nomes que estejam alinhados com a futura governadora; declaração foi dada durante podcast gravado nesta terça
Em declaração que antecipa os critérios para as alianças eleitorais de 2026, o secretário de Governo do Acre, Luiz Calixto, afirmou durante participação no podcast Em Cena que o apoio do governo deve ser concedido apenas a candidatos alinhados com a futura governadora Mailza Assis. A declaração, gravada nesta terça-feira (4), estabelece pela primeira vez publicamente que a coesão política em torno de Mailza será requisito fundamental para receber apoio na disputa pela segunda vaga ao Senado.
A posição do secretário reforça que Mailza Assis, que assumirá o comando do Estado em abril quando Gladson Cameli se afastar para concorrer à primeira vaga senatorial, terá papel central na definição das alianças para a eleição seguinte. O comentário de Calixto joga luz sobre as negociações que já estão em andamento nos bastidores da política acreana para 2026.
“O apoio do governo será dado por aquele senador que esteja com o governo, porque senão é contraditório. Como é que o governo vai apoiar alguém que não está o apoiando? Como é que a governadora Mailza vai dispensar o apoio do governo a um candidato ao Senado que não está apoiando ela? Isso não existe, isso é masoquismo”, afirmou Calixto.
Segundo o secretário, Mailza está preparada para dar continuidade à gestão e se candidatar ao Governo. “Defendo de forma incondicional a candidatura da nossa vice-governadora Mailza, que assumirá o governo no dia 4 de abril. Ela será a governadora do Estado, com o afastamento do nosso governador Gladson Camelí, que disputará o Senado. Então, eu já tenho definido, do meu ponto de vista, a governadora Mailza, sem dúvida, não tem questionamento. É a mulher que considero preparada para dar prosseguimento e fazer os ajustes necessários no governo”, declarou.
Calixto reforçou que o segundo nome ao Senado deve ser escolhido dentro do grupo governista. “Evidentemente que essa segunda vaga, no meu entendimento, será discutida com aquele que apoia o governo, porque não tem o menor sentido o governo apoiar uma pessoa que esteja apoiando outro candidato ao governo. Então, esse candidato ao Senado necessariamente tem que estar no palanque da governadora Mailza. Isso é o lógico, é o básico, é simples”, destacou.
Com Everton Damasceno, ContilNet
Comentários
Brasil
CV: PCERJ expõe áudios de faccionados planejando atacar policiais
Segundo a corporação, uma onda de desinformação vem sendo disseminada para tentar descredibilizar o trabalho da polícia
Os áudios foram publicados no perfil oficial da corporação, em um vídeo intitulado “Toda a verdade que não te contaram sobre a operação no Complexo da Penha”. Segundo a PCERJ, uma onda de desinformação estaria sendo espalhada para tentar descredibilizar o trabalho policial.
“Tô é cheio de ódio que eu tô preso nesse inferno aqui”, diz um criminoso em uma das gravações. “Mete bala na polícia”, sugere outro.
Em outro áudio, um faccionado afirma: “Pistola na mão, mochila nas costas, rádio pendurado, granada também. Só esperando o confronto. Dá uma rajada e, quando acabar o pente, é a granada que vai logo em seguida”.
Na publicação, a corporação alerta a sociedade sobre notícias falsas envolvendo as forças de segurança. “A verdade não precisa de truque. Ela é como um leão: solta, se defende sozinha, porque tudo que é ilusão se desfaz”, diz o texto.
A PCERJ conclui o vídeo afirmando que trabalha “para fazer a sociedade enxergar além da aparência, revelar o que estava oculto e mostrar, sem truques, a verdade”.
