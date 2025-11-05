Gefron apreendeu mais de 500 kg de drogas e recuperou 50 veículos durante operações; apreensões somam R$ 11 milhões

Foram apreendidos 81.170 maços de cigarro e 529 kg de entorpecentes. Além disso, 50 veículos foram apreendidos ou recuperados, e 80 conduções ou prisões foram realizadas

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Acre (Sejusp), por meio do Grupo Especial de Operações em Fronteiras (Gefron), apresentou nesta quarta-feira, 5, um balanço das operações realizadas entre janeiro e outubro, destacando resultados significativos no combate ao crime nas regiões de fronteira do estado.

Para o secretário de Segurança em exercício, Evandro Bezerra, os resultados obtidos pelo Gefron são extremamente positivos e motivam a continuar investindo em estratégias de segurança nas fronteiras acreanas.

“A desarticulação dos grupos criminosos e a apreensão de substâncias ilícitas são passos importantes para garantir a segurança e a ordem no nosso estado”, destacou.

Durante esse período, o Gefron registrou um total de 145 ocorrências, das quais 27 foram relacionadas ao tráfico de drogas e 53 ao descaminho. Foram apreendidos 81.170 maços de cigarro e 529 kg de entorpecentes. Além disso, 50 veículos foram apreendidos ou recuperados, e 80 conduções ou prisões foram realizadas, refletindo a eficácia das operações, que totalizaram 219 ações.

O coordenador Gefron, Assis dos Santos, disse que as ações resultaram em uma significativa desarticulação das atividades criminosas, com apreensões que somam R$11,3 milhões, evidenciando o impacto positivo das ações na segurança pública do Acre.

“Os números apresentados são um reflexo do comprometimento e da dedicação de toda a equipe do Gefron. Cada operação realizada representa não apenas a apreensão de produtos ilícitos, mas também uma vitória na luta contra o crime organizado e a proteção da nossa população. Acreditamos que, com trabalho contínuo e parceria com a comunidade, conseguiremos avançar ainda mais”, disse.

