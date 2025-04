GEFRON apreende veículo com mais de 11 mil maços de cigarros contrabandeados da Bolívia

Capacitar moradores para prestar atendimentos básicos de urgência e emergência a turistas e visitantes foi o objetivo do curso de primeiros socorros ofertado aos moradores das comunidades Pé da Serra e Gilbratar, no Parque Nacional da Serra do Divisor, nesta terça-feira, 29. O curso é uma realização do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com o Corpo de Bombeiros (CBMAC).

O curso foi ministrado pelos sargentos Rosenir do Valle e Rodrigo Teles, do CBMAC de Cruzeiro do Sul. “O curso vem abrangendo os primeiros socorros como engasgos, curativos, desmaios e outros, para um público de 25 pessoas. É de fundamental importância para os moradores, e esperamos que isso aconteça com mais vezes”, disse o sargento Rodrigo Teles.

Aline dos Santos mora há quatro meses no Parque Nacional da Serra do Divisor e participou do curso com a intenção de ajudar o próximo. “Vim para o curso para ajudar as pessoas porque aqui precisa muito. E eu quero atuar na área, por isso vim. É uma experiência incrível. Estou aprendendo muito e sou muito agradecida pela Secretaria de Turismo e os bombeiros estarem aqui”, disse.

“Fizemos as tratativas para o curso a pedido da comunidade e estamos vindo para somar à prestação de serviços nos produtos turísticos da Serra do Divisor. É uma necessidade da comunidade que veio para cada vez mais a gente fortalecer o Turismo de Base Comunitária”, enfatizou Francismay Costa, chefe da Divisão de Regionalização de Turismo da Sete.

O curso capacitou 25 moradores da Serra do Divisor com aula teórica pela manhã e ensinamentos práticos no período da tarde. O secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, ressaltou a importância da realização do curso. “A Sete promoveu o curso, que foi um pedido das comunidades da Serra do Divisor, e é muito bom poder contribuir para um projeto tão importante. A Serra do Divisor é um lugar lindo que recebe turistas de todos os lugares do mundo, e estamos cada vez mais preparados para recebê-los”, disse.

Ni Nukini, cacique da aldeia Kampo, na comunidade Pé da Serra, é agente de saúde há 21 anos e também participou do curso de Primeiros Socorros.

“Esse aprendizado é fundamental, especialmente para nós da comunidade Pé da Serra. Agradeço às autoridades e ao governador, pelo investimento e pelo esforço em promover melhorias em nossa região. O curso tem sido de grande proveito, e estamos aprendendo muito. Agradeço imensamente ao governo do Estado por nos proporcionar essa oportunidade”, disse Ni Nukini.

