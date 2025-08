GEFRON apreende quase 4 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-317 durante operação no Acre

Dois homens foram presos em flagrante transportando carga ilegal avaliada em mais de R$ 100 mil; ação integra a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras

Uma ação do Grupo Especial de Operações em Fronteira (GEFRON), vinculada à Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), resultou na apreensão de 3.920 maços de cigarros contrabandeados na manhã desta terça-feira (5), na BR-317. A fiscalização ocorreu durante uma abordagem de rotina como parte da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras.

Os agentes interceptaram um veículo Volkswagen Jetta e, durante a revista, encontraram a carga ilícita com produtos das marcas Point e Farstar, oriundos da Bolívia. O material estava escondido no interior do automóvel, caracterizando o crime de contrabando.

Os dois ocupantes do veículo, identificados pelas iniciais M.J.S.J. e A.F.S., ambos brasileiros e maiores de idade, foram presos em flagrante e conduzidos à sede da Polícia Federal, em Rio Branco, onde responderão judicialmente pelo crime.

Segundo o GEFRON, o prejuízo estimado ao crime organizado ultrapassa R$ 103 mil. A operação é parte de uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Governo do Acre, com o objetivo de fortalecer a presença do Estado nas regiões de fronteira e combater crimes como tráfico de drogas, contrabando, porte ilegal de armas e furto de veículos.

A Sejusp destacou que o GEFRON tem atuado de forma estratégica na repressão aos crimes transfronteiriços, com ações contínuas que dificultam a atuação de organizações criminosas na região. A ocorrência foi registrada e segue sob investigação das autoridades federais.

