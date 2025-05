GEFRON apreende mais de 56 quilos de skunk em operação na Transacreana

Droga estava escondida na mochila da adolescente, que viajava em táxi vindo de Plácido de Castro com destino a Rio Branco

Uma adolescente foi apreendida na tarde desta segunda-feira (26), por tráfico de drogas, durante uma ação da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas no município de Senador Guiomard, interior do Acre. A apreensão foi realizada por agentes do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), sob coordenação da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

A jovem, de identidade preservada por ser menor de idade, viajava em um táxi Chevrolet Cobalt, de placa QLV-8H13, vindo do município de Plácido de Castro com destino a Rio Branco. Durante a abordagem no posto de fiscalização do GEFRON, os policiais notaram o nervosismo da passageira e decidiram revistar seus pertences.

Em uma mochila preta, foram encontrados cinco tabletes de maconha do tipo skunk, totalizando 5,235 kg da droga, avaliada em aproximadamente R$ 52.150.

A adolescente foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, onde foi autuada por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Disque-Denúncia GEFRON: (68) 99910-2174

