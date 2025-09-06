Gefron apreende mais de 5 kg de skunk durante abordagem na BR-317

Droga estava escondida em mochila com pó de café; suspeito foi preso em flagrante

Uma ação de rotina do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) na manhã deste sábado (6) resultou na apreensão de mais de 5 kg de skunk, uma versão mais potente da maconha, durante abordagem a um táxi que havia saído de Epitaciolândia com destino a Rio Branco.

De acordo com a polícia, os militares desconfiaram do comportamento de um dos passageiros e decidiram vistoriar as bagagens. Em uma mochila pertencente ao suspeito, foi encontrado um saco com forte odor de café, usado para tentar despistar cães farejadores, onde estavam escondidos vários tabletes da droga.

O delegado Rêmulo Diniz informou que o entorpecente tinha como destino a capital acreana, onde abasteceria pontos de venda de drogas. O passageiro identificado como dono da mochila recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.

