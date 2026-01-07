Extra
GEFRON apreende cocaína avaliada em R$ 674 mil e prende jovem em Senador Guiomard
Droga estava escondida dentro de botija de gás em táxi que vinha da Bolívia para Rio Branco
Uma ação do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) resultou na apreensão de uma carga de cocaína avaliada em aproximadamente R$ 674 mil e na prisão de uma jovem de 19 anos, na manhã desta quarta-feira, por volta das 8h40, na Base de Operações do grupo, em Senador Guiomard, no interior do Acre.
A suspeita foi identificada como Tais Barbosa de Oliveira, de 19 anos. Ela foi detida durante a abordagem de um táxi, quando os policiais perceberam que uma botija de gás transportada no veículo apresentava peso acima do normal, o que levantou suspeita imediata.
Diante da situação, o recipiente foi encaminhado a uma serralheria para ser aberto. No interior da botija, os agentes localizaram uma grande quantidade de cloridrato de cocaína.
Em depoimento preliminar, a jovem confessou que buscou a droga na Bolívia, onde o material foi entregue em uma praça da cidade de Cobija. Segundo ela, o entorpecente seria levado até Rio Branco, onde receberia novas instruções por telefone para realizar a entrega a outro integrante da organização criminosa.
Conforme estimativa das autoridades, a carga apreendida está avaliada em cerca de R$ 674.400,00, o que representa um prejuízo significativo ao tráfico internacional de drogas que atua na região de fronteira.
A suspeita foi conduzida à autoridade policial para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. A Polícia destacou que a apreensão reforça o papel estratégico do GEFRON no enfrentamento ao narcotráfico nas rotas usadas para o escoamento de drogas da Bolívia para o Brasil.
SINCOBRAS – EDITAL DE PROCLAMAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO
EDITAL DE PROCLAMAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO
Visando o cumprimento do estabelecido no art. 12, §2º do Regulamento Eleitoral, a Comissão Eleitoral TORNA PÚBLICO, que às 10h do dia 05 de janeiro de 2026, na sede da entidade, situada na Rua Manoel Ribeiro, nº 647, Bairro Raimundo Chaar, CEP: 69.932-970, Brasiléia/AC, foi realizado o pleito eleitoral do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Brasiléia – SINCOBRAS, CNPF n° 18.519.615/0001-94 e Declarado Eleitos o Presidente, Membros da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegação junto ao CR/Fecomércio, para o quadriênio 21 de junho de 2026 a 20 de junho de 2030. Informa ainda que durante o processo de votação e apuração de votos não houve impugnação ou incidente de qualquer ordem e que foi eleita por unanimidade à chapa denominada “ATUAÇÃO”, encabeçada pelo empresário José Luiz Revollo Junior, com a seguinte composição: Diretoria: PRESIDENTE: Jose Luiz Revollo Junior, CPF nº 505.***.***-49 ; VICE-PRESIDENTE: Ducival Barrozo Archanjo, CPF nº 618.***.***-78; 1° DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO: Maria Olindina Lima de Castro, CPF nº 293.***.***-91; 2º DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO: Gustavo de Souza Castro, CPF nº 926.***.***-20; CONSELHO FISCAL EFETIVOS: Ruthimose Souza Cavalcante, CPF nº 893.***.***-00; Adriano de Souza Castro, CPF nº 715.***.***-53; Angela Maria Santos do Nascimento Silva, CPF n° 435.***.***-44; SUPLENTE CONSELHO FISCAL: Elane Araujo Batista da Silva, CPF nº 217.***.***-72; DELEGAÇÃO SINDICAL: REPRESENTANTES JUNTO AO CONSELHO DE REPRESENTANTES DA FECOMÉRCIO/AC: Efetivo: Jose Luiz Revollo Junior, CPF nº 505.***.***-49; Suplente: Ducival Barroso Archanjo, CPF nº 618.***.***-78. Ademais, informamos que será encaminhado para o Diário Oficial do Estado do Acre e publicado no dia sete de janeiro de dois mil e vinte e seis. Brasiléia (AC), cinco de janeiro de dois mil e vinte e seis.
Jose Luiz Revollo CPF: 734.***.***-15
Presidente da Comissão Eleitoral
Cayo Castro Revollo CPF: 681.***.***-00
Secretário
Patrícia Bezerra Feijão Revollo CPF: 814.***.***-68
Secretária
Polícia Civil prende “Humildade”, apontada como peça-chave na execução de jovem em bar de Brasiléia
Mulher é acusada de fornecer arma, articular logística do crime e intimidar testemunhas; homicídio ocorreu em novembro de 2025
A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Brasiléia, prendeu na manhã desta terça-feira (6) Sirlange Castro Martins, de 32 anos, conhecida pelo apelido de “Humildade”. Ela é apontada como peça central na logística da execução de Alisson Venício Ribeiro Aquino, de 22 anos, assassinado a tiros no dia 30 de novembro de 2025, no bairro Eldorado, em Brasiléia.
A prisão foi coordenada pelo delegado Erick Ferreira Maciel, após a conclusão de uma etapa do inquérito que já havia identificado e prendido os executores diretos do crime.
Papel na organização criminosa
De acordo com a Polícia Civil, Sirlange integrava a facção criminosa Comando Vermelho e atuava como elo entre lideranças e executores. As investigações apontam que foi ela quem recebeu o adolescente envolvido no homicídio em sua residência, próxima ao local do crime, e lhe entregou o revólver calibre .38 e a máscara usados na execução.
Ainda segundo o inquérito, foi pelo telefone da acusada que o mandante, identificado pelo apelido de “Capetinha”, repassou as ordens finais. Após o crime, o adolescente teria retornado à casa de Sirlange para devolver a arma e apresentar a gravação do homicídio, filmada como forma de comprovação da execução.
Crime foi filmado
Alisson Venício foi morto enquanto estava sentado no “Bar da Diva”. Dois suspeitos chegaram em uma bicicleta; o garupa, identificado como Alexsandro Andrade de Souza, conhecido como “Alex” ou “Gago”, desceu armado e efetuou três disparos. A vítima ainda tentou correr para dentro do estabelecimento, mas morreu no local.
O adolescente que pilotava a bicicleta foi responsável por filmar toda a ação, a mando da facção. Alexsandro foi preso anteriormente e confessou o crime, afirmando que agiu sob ameaça de morte caso não cumprisse a ordem.
Intimidação e silêncio imposto na comunidade
Moradores do bairro Eldorado relataram, sob anonimato, que Sirlange exercia forte pressão sobre a comunidade, monitorando a movimentação local e ameaçando quem pudesse colaborar com as investigações.
A representação policial que fundamentou o pedido de prisão destacou o risco concreto de intimidação de testemunhas, já que a acusada residia no mesmo bairro e exercia função de “disciplina” dentro da organização criminosa.
Motivação do crime
A investigação aponta que a ordem para a morte de Alisson teria sido motivada por um boato de que ele teria abusado de uma criança — acusação utilizada pelo chamado “tribunal do crime” para justificar a execução. Familiares e pessoas próximas à vítima, no entanto, negaram veementemente a versão, afirmando que o jovem não tinha envolvimento com facções nem histórico criminal.
Situação atual
Sirlange Castro Martins permanece à disposição da Justiça e deve responder por homicídio qualificado e integração em organização criminosa. A Polícia Civil continua as investigações para identificar e prender o mandante do crime, conhecido até o momento apenas como “Capetinha”.
Governo investe mais de R$ 221,8 milhões e empossa 713 novos professores, marcando recorde na educação
A educação básica do Acre recebeu um reforço expressivo com a posse de 713 novos professores das disciplinas de Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática. A cerimônia ocorreu nesta segunda-feira, 5, no auditório do Departamento de Trânsito do Acre (Detran), em Rio Branco, e contou com a presença do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis.
Texto de Tácita Muniz e fotos de José Caminha/Secom
O investimento destinado às contratações soma R$ 221.816.719,40, recurso que possibilita ampliar o quadro docente para atender os 22 municípios do estado, garantir melhor qualidade no ensino e consolidar o maior aporte já realizado na educação acreana.
O governador Gladson Camelí ressaltou que investir em educação é o maior compromisso social que uma gestão pública pode assumir. Segundo ele, garantir ensino de qualidade é fundamental para assegurar um futuro promissor às crianças e jovens acreanos.
“Qualquer governo que investe em educação está fazendo o maior investimento social possível. Não existe cidadania e desenvolvimento econômico sem uma base sólida”, afirmou.
Camelí destacou que a realização do maior concurso da história da educação no Acre representa um marco para o estado. Ele lembrou que as posses estão ocorrendo simultaneamente em todos os municípios, reforçando o quadro efetivo de docentes em áreas essenciais.
O governador também dirigiu palavras diretamente aos novos servidores, ressaltando a responsabilidade que assumem a partir de agora. “Um futuro promissor para a nossa juventude dependerá da dedicação e do empenho de cada um de vocês”, disse.
Camelí enfatizou que o acesso ao conhecimento é a chave para enfrentar problemas sociais, afastar jovens da criminalidade e prepará-los para o mercado de trabalho. “O professor é um construtor de vidas, responsável por formar cidadãos conscientes e preparados para servir à sociedade”, completou.
Ele aproveitou a ocasião para agradecer à equipe de governo, destacando o trabalho do secretário de Educação, Aberson Carvalho, do secretário de Administração, Paulo Roberto Correia, e do secretário de Planejamento e Gestão, coronel Ricardo Brandão, que viabilizaram as contratações.
Camelí também reconheceu o apoio da Assembleia Legislativa, da bancada federal e da vice-governadora Mailza Assis, que tem atuado em diversas áreas da administração estadual.
Reforço histórico
Mailza ressaltou que a chegada dos novos profissionais representa um reforço histórico para a educação básica, demonstrando o compromisso do governo em ampliar o quadro efetivo de professores, fortalecer a rede de ensino e garantir melhor atendimento aos alunos nos 22 municípios acreanos.
“Mais do que números, esse investimento se traduz em salas de aula mais bem atendidas, em alunos com mais oportunidades e em escolas fortalecidas como espaços de transformação social”, afirmou.
Ela destacou ainda o papel fundamental dos educadores na formação de cidadãos conscientes e preparados para a vida. “O professor não ensina apenas conteúdos, mas valores, cidadania e convivência. Todos nós carregamos na memória a imagem de um professor que marcou nossas vidas. A partir de hoje, vocês passam a ocupar esse papel na vida de milhares de crianças e jovens acreanos”, disse.
A vice-governadora reafirmou que o governo seguirá empenhado em valorizar a carreira docente, melhorar as condições de trabalho e consolidar políticas públicas que garantam uma educação inclusiva e de qualidade. “Que cada escola seja um espaço de acolhimento, aprendizado e construção de sonhos”, concluiu.
Governo que mais empossou na Educação
O secretário de Educação e Cultura do Estado, Aberson Carvalho, destacou o avanço no processo de convocação de novos profissionais para a rede pública estadual. Ele lembrou que o governo realizou o maior concurso da história da Educação, com mais de 52 mil inscritos para 3 mil vagas, sendo 2,5 mil destinadas a professores e 500 a servidores administrativos. Do total, 2.612 candidatos foram aprovados e todos serão convocados.
“Por se tratar de um concurso tão grande, dividimos em etapas. Hoje estamos dando posse à primeira convocação, iniciada em dezembro. Ao todo, serão cinco fases, e a última, prevista para fevereiro, vai contemplar a realocação de profissionais em regiões onde não houve aprovados. Alguns também serão direcionados para atuar no interior”, explicou.
O secretário ressaltou que a medida garante mais professores efetivos em sala de aula, o que contribui para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem.
Ao projetar os desafios para 2026, Carvalho afirmou que o ano seguirá marcado por investimentos. Ele citou ações como a distribuição de material escolar, fardamento, alimentação e novos concursos públicos.
“O governador Gladson Camelí, junto com a vice-governadora Mailza Assis, tem demonstrado compromisso com a educação. Gladson é o gestor que mais deu posse a profissionais efetivos na área. Ao final de sua gestão, serão mais de 4 mil servidores nomeados. Esse esforço já mostra resultados: mais alunos da rede pública estadual estão ingressando em universidades federais em todo o país”, destacou.
Para o secretário, o objetivo é equiparar a educação pública à privada, garantindo condições reais de formação e oportunidades para os estudantes.
Realização de um sonho
Uma das empossadas, a professora Gabrielly Beatriz da Silva Araújo, de 28 anos, descreveu o momento como a realização de um sonho coletivo. Para ela, a comemoração é dupla, já que o marido também foi empossado.
“É uma conquista que não é só minha, mas também da minha família. Todos vibramos juntos por esse momento. Trabalhar e estudar ao mesmo tempo não foi fácil, ainda mais estando em sala de aula o dia inteiro. Foi um processo cansativo, cheio de inseguranças e receios, mas no final deu certo, graças a Deus”, afirmou.
Gabrielly destacou que a posse representa não apenas estabilidade profissional, mas também segurança para planejar o futuro.
"A efetividade nos dá tranquilidade e abre a possibilidade de realizar planos que estavam apenas no papel. Agora podemos pensar em moradia própria, em adquirir um veículo, em construir uma família. Eu ainda não sou mãe, mas agora te
Heroilson Moraes, 36 anos, relatou o esforço dedicado para conquistar a vaga no concurso da Educação.
“Passei um ano e meio estudando para este concurso. Já atuo há sete anos na área, tanto na zona rural quanto na urbana, e agora estou me efetivando justamente na zona urbana”, contou.
Ele destacou que a posse representa segurança e estabilidade para o futuro. “Ser efetivado é algo que todos desejam. Para mim, significa tranquilidade e confiança para seguir em frente”, afirmou.
Ele também compartilhou o lema que pretende continuar levando para a sala de aula. “Quero mostrar aos meus alunos que tudo aquilo em que acreditarem pode se tornar realidade. É essa mensagem que reforço sempre com eles”, disse.
O avanço segue
Durante a posse de mais de 700 novos professores para a rede pública estadual, o governador Gladson Camelí e a vice-governadora Mailza Assis destacaram o momento como um marco para a educação no Acre.
Mailza Assis ressaltou o impacto das políticas públicas na vida dos alunos e na educação básica.
“Estamos muito felizes. Este é um marco que confirma a prioridade que nosso governo dá à educação, tornando-a mais forte, inclusiva e presente em todo o estado. Os 22 municípios estão recebendo novos professores em áreas específicas, o que fará diferença na vida das pessoas, especialmente nas comunidades mais distantes e na zona rural. Nosso compromisso segue firme em 2026, com ações como o Prato Extra, modernização e reestruturação das escolas, além da construção de novas unidades. A educação é o que transforma vidas e influencia diretamente a sociedade”, afirmou.
Já Gladson Camelí destacou o esforço da gestão em garantir avanços estruturais e valorização dos profissionais.
“Educação é saúde, é segurança, é vida. Este é um ano de recomeços. Nosso objetivo é cumprir a meta de convocação dos professores, inaugurar obras de infraestrutura e entregar a nova maternidade. Mesmo sendo um ano político, 2026 também será um ano de execução. Estou muito feliz e satisfeito, porque quando olhamos para o semblante dos convocados e de seus familiares, percebemos a realização de um sonho. Antes, os concursos demoravam para chamar os aprovados; hoje, conseguimos dar respostas rápidas e concretas, beneficiando a vida da população”, disse.
