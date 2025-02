GEFRON apreende 4,3 kg de cocaína em veículo que saiu de Brasiléia; droga estava escondida em bolsa de passageira

Mulher de 25 anos foi flagrada transportando a substância durante abordagem de rotina no posto de fiscalização de Senador Guiomard; prejuízo ao crime organizado é estimado em R$ 129 mil

Uma ação bem-sucedida do Grupo Especial de Fronteiras (GEFRON) resultou na apreensão de 4,3 kg de cloridrato de cocaína na manhã desta quinta-feira, 27, no posto de fiscalização localizado no entroncamento do município de Senador Guiomard, no interior do Acre. A droga estava escondida em uma bolsa transportada por uma passageira de 25 anos, que viajava em um veículo táxi no sentido de Brasileia à Rio Branco.

De acordo com o coordenador do GEFRON, delegado Remulo Diniz, a abordagem foi realizada durante uma fiscalização de rotina. Os policiais desconfiaram do nervosismo da mulher e, ao revistar sua bolsa, encontraram quatro tijolos da substância ilícita. Cada kg do entorpecente é comprado na Bolívia em média pelo valor de R$ 30.000 mil reais, ou seja, um prejuízo aproximado de R$ 129.000 mil reais ao crime organizado.

A passageira foi detida e encaminhada para a delegacia, onde serão realizados os procedimentos cabíveis. O delegado destacou a importância da atuação do GEFRON no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região de fronteira. “Essa apreensão reforça nosso compromisso em coibir a entrada de entorpecentes no estado e garantir a segurança da população,” afirmou Diniz.

Em uma breve entrevista, a mulher relatou que era a primeira vez que transportava droga para a capital, e receberia uma quantia de R$ 2.400 reais em dinheiro para transportar a droga de Brasileia para Rio Branco.

Diante das evidências, foi dado voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo a mulher e o entorpecente apreendido, encaminhados para a Delegacia do município, para que seja tomada as devidas providências cabíveis.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (SEJUSP), reforça o comprometimento dos seus operadores da segurança pública, em específico ao Grupo Especial de Fronteiras (GEFRON), em combater os crimes transfronteiriços, cometidos por pessoas mal intencionadas, garantindo a paz e a tranquilidade da população de bem.

A Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, é uma ação permanente da segurança pública do Acre, com o objeto de combater não só os crimes de tráfico, mas, também coibir qualquer ilícito cometido por criminosos.

