Gefron e Polícia Civil apreendem 18 quilos de maconha abandonados por suspeito na Resex Chico Mendes, em Xapuri
Homem fugiu para a mata após avistar policiais e deixou mochila com droga e motocicleta para trás; ocorrência segue em investigação
Durante uma ação de rotina na área da Reserva Extrativista Chico Mendes (Resex), em Xapuri, os investigadores da Polícia Civil em parceria com o Grupamento Especial de Fronteira (Gefron) conseguiram apreender, nesta segunda-feira (17), cerca de 18 quilos de maconha. O entorpecente estava dividido em 18 pacotes de aproximadamente um quilo cada.
A apreensão ocorreu no Ramal São João do Guarani. Segundo o trabalho investigativo da Polícia Civil de Xapuri, que foi repassado as informacões para a equipe, os policiais fazeram patrulhamento quando avistaram um homem em uma motocicleta carregando uma mochila. Ao notar a aproximação dos agentes, o suspeito abandonou o veículo e correu para dentro da mata, deixando a mochila para trás.
Pouco depois, os policiais encontraram o material descartado e os pacotes de droga. O suspeito conseguiu escapar e ainda não foi localizado.
De acordo com o coordenador do Gefron, coronel Assis, a ocorrência continua em andamento. A motocicleta e a droga apreendidas serão encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Xapuri para os procedimentos legais.
Vídeo mostra grupo de faccionados trocando ameaças e comemorando morte de jovem em Rio Branco
Gravação revela criminosos envolvidos em homicídios no Taquari; um deles foi preso e outro morreu em confronto com a polícia na sexta-feira (14)
Passou a circular nas redes sociais, na manhã deste domingo (16), um vídeo em que membros das facções Bonde dos 13 (B13) e Comando Vermelho (CV) aparecem em uma videochamada trocando ameaças e comentando assassinatos ocorridos em Rio Branco. Nas imagens, os criminosos Eduardo Queiroz Veríssimo, 23 anos, conhecido como “Caboco”, preso durante uma intervenção policial, e Yago Silva e Silva, 16 anos, o “Sinistro”, morto na mesma ação ao apontar uma arma para policiais, surgem ao lado de comparsas celebrando a morte do jovem ativista Micaias Santos Almeida, de 18 anos, ocorrida em fevereiro deste ano no bairro Taquari.
No vídeo, integrantes do B13 exibem armas de fogo e fazem ameaças ao grupo rival. Em resposta, um faccionado identificado como “Cabuloso”, do Comando Vermelho, rebate as provocações e acusa o B13 de ter executado um inocente.
Histórico dos criminosos
Apesar da pouca idade, Eduardo e Yago acumulavam extensa ficha criminal e eram apontados pela polícia como responsáveis por diversos homicídios registrados em Rio Branco.
Eduardo, o “Caboco”, é investigado como autor das mortes do ativista Micaias e de André Silva Santos, ambas no bairro Taquari. Ele também teria participado do assassinato de Janaira Andresa de Souza, 15 anos, esquartejada e lançada no Rio Acre em 2023.
Yago, por sua vez, além de envolvimento na morte de Micaias, era investigado por dois homicídios cometidos em 22 de junho de 2024, quando um grupo armado invadiu uma distribuidora e mercearia na Rua Baguari, no Taquari, e executou Luiz Afonso da Cunha, 47 anos, e Adálio de Águiar Fernandes, 48 anos.
Como ocorreu a ação policial
A intervenção que resultou na morte de Yago e na prisão de Eduardo aconteceu entre a noite de quinta-feira (13) e a madrugada de sexta-feira (14). Policiais receberam a informação de que indivíduos armados circulavam na Rua Passeio, no bairro Taquari, e reforçaram o patrulhamento na região devido ao risco de confronto entre CV e B13.
Por volta de 1h, a guarnição avistou dois suspeitos em uma esquina usada como ponto de tráfico. Ambos estavam armados. Um tentou esconder a arma e fugiu ao perceber a aproximação policial; o outro, Yago, sacou o armamento e apontou em direção a um dos agentes, que reagiu com um tiro para cessar a ameaça.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas Yago não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da unidade de suporte avançado. Com ele foram encontrados cartuchos de calibre 28 e drogas.
Eduardo, que se rendeu, confessou que ambos faziam a segurança do local. Ele recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA).
A Polícia Técnica, a DHPP e o Comando de Patrulha acompanharam toda a ocorrência.
Vice-governadora Mailza representa o Acre em painéis na COP30 e fortalece cooperação internacional pelo clima
A vice-governadora Mailza Assis cumpre agenda oficial em Belém, no Pará, onde participa da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP30), o maior encontro global sobre clima, desenvolvimento sustentável e políticas de baixa emissão de carbono. O evento teve início no dia 10 e segue até o dia 21 de novembro, reunindo chefes de governo, especialistas, representantes da sociedade civil, instituições internacionais, cientistas e organizações multissetoriais comprometidas com a agenda climática do planeta.
Nesta segunda-feira, 17, a vice-governadora integra dois painéis de alto nível no Pavilhão do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal, localizado na Zona Azul (Blue Zone), área destinada às negociações oficiais entre países e organismos multilaterais.
A programação faz parte do evento “Brasil e China em relação à sustentabilidade em um futuro compartilhado”, uma iniciativa internacional de cooperação ambiental organizada pelo IPAM, Consórcio da Amazônia Legal, Ministério do Meio Ambiente da China e All-China Environmental Federation, com tradução simultânea e participação de autoridades de ambos os países.
Pela manhã, Mailza acompanha as discussões do Painel 1 – Experiências Sino-Brasileiras em Florestas e Infraestrutura e do Painel 2 – O Ar que Respiramos: Qualidade do Ar e Cidades Verdes. Ainda pela manhã, ela participa do Painel do GCF Task Force sobre a Nova Economia Florestal, Povos Indígenas, Comunidades Locais e Gênero.
Os debates destacam temas como desmatamento, incêndios florestais, proteção da biodiversidade, infraestrutura verde, qualidade do ar, estratégias urbanas sustentáveis e modelos de desenvolvimento de baixo carbono baseados na cooperação científica e tecnológica.
A vice-governadora Mailza considera que a presença do Acre é estratégica diante de sua relevância ambiental dentro da Amazônia Legal.
“O Acre tem experiência consolidada em desenvolvimento sustentável aliado à conservação da floresta e ao fortalecimento social das comunidades que vivem nela. Estamos aqui para dialogar, compartilhar nossas políticas e buscar parcerias internacionais que nos ajudem a transformar desafios ambientais em oportunidades socioeconômicas reais”, afirmou.
Ao final do encontro, deverá ser elaborado um documento técnico conjunto contendo recomendações estratégicas, sínteses dos debates e propostas de cooperação bilateral.
Agenda da vice-governadora na COP30
17 de novembro – Blue Zone
09h30 – Painel: Experiências Sino-Brasileiras em Florestas e Infraestrutura
11h00 – GCF Task Force – Nova Economia Florestal, Povos Indígenas, Comunidades Locais e Gênero
18 de novembro
Painel sobre Governança e Monitoramento Integrado no Acre, conduzido pelo coronel Charles Santos, comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Acre
19 de novembro
Governança Verde: Modelo acreano de Resiliência Climática – Inclui apresentação da iniciativa Juntos Pelo Acre, política de proteção social integrada que conecta bem-estar humano com sustentabilidade e desenvolvimento territorial
15h30 – Zona Verde (G185 – IICA) – Diagnóstico de Assistência Técnica e Segurança Alimentar na Amazônia
17h15 – Zona Azul (B196 – Instituto Unibanco) – Painel: A Nova Economia – Educação, Investimento e Futuro do Trabalho
20 de novembro
09h – Zona Azul: Painel Conjunto – Cacau Amazônico: Inovação, Conservação e Mercado Global
14h15 – Zona Verde: Painel – Pecuária Sustentável, Redução de Emissões e Recuperação de Áreas Degradadas
Contexto estratégico
A presença institucional do Acre na COP30 consolida o estado como referência em políticas climáticas, bioeconomia, mecanismos de REDD+ e produção sustentável de baixo carbono, além de reforçar alianças para financiamento, inclusão produtiva, desenvolvimento de cadeias da sociobioeconomia e inovação em monitoramento ambiental.
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 23/2025
1. OBJETO
Fornecimento de solução de infraestrutura para implementação do novo ambiente DATACENTER, sustentação e atualização do ambiente conforme especificações constantes neste edital e seus anexos.
2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 25 de novembro de 2025 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 25 de novembro de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail: [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 14 de novembro de 2025.
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE RETORNO DA LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA – N.º 02/2025
1. OBJETO
Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao princípio da publicidade, de difundir ideias, princípios, iniciativas, projetos, campanhas e correlatos, com o fito de alcançar o público-alvo e público em geral, focados na divulgação dos atos e ações do SEBRAE/AC, incluindo os seus Escritórios Regionais.
2. RETORNO DA LICITAÇÃO.
Retorno: 02 de dezembro de 2025 às 09 horas (Horário Local).
Local da realização: Presencialmente no SEBRAE/AC – Av. Ceará, 3693, 7º BEC, Rio Branco-Acre, na Sala de Reunião Rio Juruá ou Sala de Reunião do CDE.
Rio Branco/AC, 14 de outubro de 2025.
