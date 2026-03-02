GEFRON-AC tira mais de R$ 5 milhões do crime organizado no 1º bimestre de 2026

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, por meio do Grupo Especial de Operações em Fronteira, apresentou o balanço consolidado das ações realizadas nos meses de janeiro e fevereiro na faixa de fronteira do estado.

Os números demonstram atuação intensa no enfrentamento aos crimes transfronteiriços, com destaque para apreensões expressivas de drogas e cumprimento de mandados judiciais.

Produção Operacional – Janeiro e Fevereiro

20 ocorrências registradas

4 ocorrências de tráfico de drogas

3 ocorrências de descaminho

10 mandados de prisão cumpridos

2.200 maços de cigarros apreendidos

2 veículos apreendidos ou recuperados

439 quilos de entorpecentes retirados de circulação

1 arma de fogo apreendida

21 conduções/prisões realizadas

R$ 1.759,00 em dinheiro apreendido

Descapitalização do crime estimada em R$ 5.103.069,00

De acordo com a SEJUSP, os resultados refletem uma atuação firme, estratégica e integrada do GEFRON na região de fronteira, área considerada sensível devido à incidência de tráfico internacional de drogas, contrabando e outras práticas criminosas.

O prejuízo superior a cinco milhões de reais às organizações criminosas representa um impacto direto nas estruturas financeiras do crime, além de reforçar a presença do Estado nas áreas de maior vulnerabilidade.

A Secretaria destacou ainda que as ações continuarão de forma intensificada, com foco na repressão qualificada e na proteção da população acreana.

Relacionado

Comentários