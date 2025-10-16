Conecte-se conosco

Brasil

Gaza recebe mais 30 corpos de palestinos: “Sinais de tortura”

Publicado

12 segundos atrás

em

Constatação sobre o recibo de restos mortais, feridos e recuperados é válida desde que o acordo de paz em Gaza foi sinalizado

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza divulgou, nesta sexta-feira (16/10), um relatório sobre o número de mortos e feridos desde o cessar-fogo no enclave palestino. De acordo com o documento, o hospital recebeu os restos mortais de 30 prisioneiros palestinos de Israel, totalizando o número de corpos para 120. Segundo o órgão, os corpos apresentavam “sinais de tortura”.

De acordo com o ministério, as equipes médicas estão manuseando os corpos de acordo com os procedimentos e protocolos médicos aprovados, em preparação para a conclusão dos exames, documentação e entrega às famílias. A instituição enfatizou que foram encontrados sinais de agressão devido às ofensivas israelenses em Gaza.

“Alguns corpos apresentam sinais de tortura, espancamento, algemas e vendagem. Até o momento, quatro corpos foram reconhecidos por suas famílias”, comunicou.

Paz em Gaza

  • O acordo de paz entre Israel e o Hamas foi estabelecido durante a semana, mediado por Estados Unidos, Catar, Egito e Turquia.
  • A proposta prevê a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos, que constitui a primeira fase do processo.
  • A segunda fase, que inclui o desarmamento do Hamas, a devolução dos restos mortais de reféns e a desocupação de Gaza está sendo discutida

O órgão ainda informou que muitas vítimas ainda estão sob os escombros e nas estrada em motivo das equipes de socorristas (incluindo a ambulância e defesa civil) não conseguirem alcançá-las. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, organização neutra no território, busca prestar assistência humanitária e resgatar o restante dos palestinos.

A constatação sobre o recibo de restos mortais, feridos e recuperados é válida desde que o acordo de paz em Gaza foi sinalizado, na última sexta (10/10). Nesta data, manifestos por parte de Israel e Hamas mostraram disposição para um cessar-fogo e, na segunda (13/10), a os restos mortais de 30 prisioneiros palestinos de Israel.

Desde o atentado do Hamas em 7 de outubro de 2023, ataques israelenses mataram quase 68.000 palestinos em Gaza, a maioria mulheres e crianças, e impediram suprimentos essenciais para região. O gesto foi uma forma de retaliação as ofensivas do grupo terrorista em Jerusalém.

Fonte: Metrópoles

Brasil

CPMI do INSS rejeita pedido para convocar irmão de Lula

Publicado

5 minutos atrás

em

16 de outubro de 2025

Por

José Ferreira da Silva, o Frei Chico, é diretor vice-presidente do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos); comissão pautou 11 pedidos de convocação, mas requerimentos não tiveram apoio da maioria

José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, é um dos 17 irmãos do presidente Lula • Ricardo Stuckert

Governistas conseguiram nesta quinta-feira (16) barrar, na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), a convocação de José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os requerimentos foram rejeitados por 19 votos a 11. A comissão votou de forma separada 11 pedidos que miravam Frei Chico. Ele é diretor vice-presidente do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos) — uma das entidades investigadas no esquema de fraude bilionário.

O colegiado ainda deve analisar nesta quinta o pedido de prisão preventiva do Sindnapi, Milton Baptista de Souza Filho. Ele foi ouvido pela comissão na semana passada, mas não respondeu a maioria das perguntas dos parlamentares. Ele negou, no entanto, que Frei Chico atue na administração da entidade.

Na quinta-feira (9), o Sindnapi foi alvo de uma operação da PF (Polícia Federal) e, nesta semana, o ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), ordenou na terça-feira (14) o bloqueio de aproximadamente R$ 390 milhões em bens e valores do Sindnapi.

Por acordo entre oposição e governistas, foram retirados da pauta os requerimentos que determinavam as quebras dos sigilos bancário, fiscal e telemático do ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi (PDT).

A CPMI tem previsto ainda para esta quinta-feira o depoimento de Cícero Marcelino de Souza Santos. Ele é assessor do presidente da Conafer (Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais), Carlos Roberto Ferreira Lopes, que foi ouvido pela comissão e preso em flagrante.

Quem é Frei Chico

José Ferreira da Silva, irmão do presidente Lula, é um dos responsáveis por gerir o Sindnapi, onde tem a função de diretor vice-presidente.

Conhecido como Frei Chico, o sindicalista de 83 anos é um dos 17 irmãos do presidente da República. Foi por meio dele que Lula começou a ter contato com o movimento sindical a partir de 1964, quando se mudou para o ABC Paulista, trabalhando para a metalúrgica Indústrias Villares.

Em entrevista à Revista Fórum em 2024, José Ferreira da Silva disse que levar o irmão para esse meio não teria “sido fácil”.

Natural de Pernambuco e atualmente aposentado, Frei Chico mora em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. O apelido de “Frei” foi dado por Maurício Soares, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, em referência à sua calvície.

Mendonça bloqueia bens e valores do Sindnapi

O ministro André Mendonça, do STF, determinou o bloqueio de R$ 390 milhões em bens e valores do Sindnapi. O montante equivale aos descontos que teriam sido feitos pela entidade sem autorização dos segurados do INSS. As investigações apontam irregularidades entre 2021 e janeiro deste ano.

Na decisão, o magistrado afirma haver suspeitas consistentes de que integrantes do sindicato formavam uma organização criminosa que visava prejudicar aposentados e pensionistas. O ministro levou em conta informações da PF e da PGR (Procuradoria-Geral da República), que apontaram movimentações financeiras atípicas.

Mendonça também autorizou a quebra de sigilo fiscal e bancário do Sindnapi e de seus dirigentes, de 2020 para cá.

Fonte: CNN

Brasil

Rombo nos Correios: especialistas veem má gestão e perda de competitividade

Publicado

9 minutos atrás

em

16 de outubro de 2025

Por

Estatal acumula prejuízos desde 2022 e vai contar com empréstimos de R$ 20 bilhões para tentar reverter cenário em 2025 e 2026

Movimento no Centro de Tratamento de Encomendas dos Correios, em Benfica • Fernando Frazão/Agência Brasil

Para conter o rombo bilionário amplamente conhecido, os Correios esperam contar com empréstimos de R$ 20 bilhões, em operação articulada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Apesar do prejuízo de 2024 ter quadruplicado na comparação com o ano anterior, o momento da estatal no vermelho não é de hoje. A turbulência teve início em 2013 e durou até 2016, sendo seguida por períodos de estabilidade. No entanto, a empresa voltou a registrar perdas a partir de 2022 e acendeu o alerta no governo.

Segundo especialistas, as principais causas dos prejuízos recaem sobre a administração durante os anos no vermelho e as mudanças tecnológicas promovidas no mercado, que trouxe mais competitividade e exigências no setor.

“O que vemos atualmente é decorrente de má gestão histórica, isso é um problema concreto nos Correios”, disse Sérgio Vale, economista-chefe da consultoria MB Associados.

“Os Correios enfrentam uma mudança estrutural, mas que não começou em 2023, vem de muito tempo”, pontuou a economista e advogada Elena Landau.

Prejuízos

Os Correios começaram a dar prejuízo em 2013, quando ficaram R$ 313 milhões no vermelho. No ano seguinte, o resultado ficou quase no zero a zero, mas o rombo avançou com força em 2015 ( -R$ 2,1 bi) e 2016 ( -R$1,5 bi).

A maré negativa parecia coisa do passado e a empresa conseguiu ajustar as contas entre 2017 a 2021. No entanto, em 2022 houve o registro de rombo de R$ 767,5 milhões, após contabilização final.

O prejuízo dos Correios chegou ao ápice em 2024. O resultado negativo foi de R$ 597 milhões em 2023 para R$ 2,6 bilhões no ano passado, resultado cerca de quatro vezes maior no comparativo anual.

“O governo criou um rombo bilionário nas estatais, porque a filosofia é utilizar essas estatais para gastos e expansão, sem muito critério de eficiência no uso dos recursos”, disse Elena Landau.

Rombo bilionário

Os Correios explicam o rombo “exclusivamente” devido à taxação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50. A chamada “taxa das blusinhas”, em referência às blusas de menor valor cobrado em marketplaces como Shein e Shopee, foi aprovada no Congresso e sancionada em 27 de junho por Lula.

“A frustração de receita observada em 2024 decorre exclusivamente dos efeitos do novo marco regulatório das compras internacionais — uma demanda do varejo nacional que teve impacto positivo para o setor, mas negativo para os Correios”, afirmou os Correios, em nota.

A medida era cobrada pelos empresários brasileiros e tida como pauta para defender a indústria local, o que a própria estatal reconhece ao buscar explicar o prejuízo. No entanto, a nova cobrança foi considerada insuficiente pelos varejistas nacionais e tampouco agradou a empresa de serviço postal.

A lógica é simples: a taxação de itens internacionais de menor valor levou a menos compras e, por sua vez, a menos entregas.

“Não faz muito sentido essa explicação, porque as outras companhias que oferecem os mesmos serviços deveriam ter registrado prejuízo enorme também, como o Mercado Livre, por exemplo, e vimos que não foi o caso”, destacou Sérgio Vale.

Já Elena Landau afirmou que não é possível colocar a culpa toda na taxa das blusinhas pela falta de eficiência na gestão da empresa.

Busca por recuperação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu no início do ano com presidentes de algumas estatais para tratar do modelo de governança das empresas. O encontro teve o objetivo de tentar reverter o prejuízo de algumas das companhias — especialmente os Correios.

Agora, integrantes do governo e o Conselho de Administração dos Correios avaliam uma nova forma de financiamento, a parti de um pedido de empréstimos a bancos estatais e privados, com garantia do Tesouro Nacional, para salvar as contas da companhia em 2025 e 2026.

De acordo com informação publicada pelo jornal Folha de S. Paulo e confirmada pela CNN, o crédito é de R$ 10 bilhões para este ano e de R$ 10 bilhões para o próximo.

“Os Correios vão continuar drenando recursos do governo porque é uma empresa cuja existência não faz mais sentido. Temos empresas privadas que fazem o mesmo serviço e melhor. Seria interessante acelerar o processo de privatização o quanto antes, para que a gente enterre esse problema”, pontuou Sérgio Vale.

“O mundo mudou. Há 30 ou 40 anos, com o mundo analógico, os Correios faziam muito sentido como transporte de carga. Mas hoje o mundo está digital, não faz sentido uma empresa pública atuando nessa linha, perde o sentido econômico”, acrescentou.

Nova gestão

Em setembro, Lula escolheu Emmanoel Schmidt Rondon, funcionário de carreira do Banco do Brasil, para assumir a presidência dos Correios no lugar de Fabiano Silva dos Santos.

CNN apurou que o governo quis um “perfil técnico”, para afastar narrativas de escolhas puramente políticas em cargos estratégicos das principais estatais do país.

O principal desafio de Emmanoel Schmidt Rondon à frente da estatal será reverter o prejuízo bilionário deixado na companhia.

Além das negociações de empréstimos na casa de R$ 20 bilhões, foi anunciado há alguns meses um plano para vender imóveis e abrir um programa de demissões voluntárias, bem como o lançamento de um marketplace com a Infracommerce.

Há ainda tratativas de parceria com o New Development Bank (NDB) para captar R$ 3,8 bilhões em investimentos. O processo está em andamento.

As ações do plano de redução de despesas podem levar a economias de até R$ 1,5 bilhão em 2025, segundo a administração dos Correios. A avaliação no Planalto, entretanto, é de que essas medidas chegaram tarde demais.

Brasil

Presidente de Portugal promulga lei anti-imigração que afeta brasileiros

Publicado

11 minutos atrás

em

16 de outubro de 2025

Por

Lei dos Estrangeiros limita, entre outros pontos, o reagrupamento familiar e vistos para procura de trabalho

Bandeira de Portugal • Ramberg/Getty Images

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou nesta quinta-feira (16) a Lei dos Estrangeiros, uma legislação anti-imigração que limita, entre outros pontos, o reagrupamento familiar e vistos para procura de trabalho.

O projeto havia sido aprovado novamente pelo Parlamento português no dia 30 de setembro, após ter sido barrado pelo Tribunal Constitucional.

Na nota da Presidência desta quinta, Sousa destaca que o plano revisto “corresponde minimamente ao essencial das dúvidas de inconstitucionalidade” que tinham sido levantadas.

Ao barrar a primeira versão da lei, em 8 de agosto, a corte declarou inconstitucionais cinco normas sobre direito ao reagrupamento familiar e condições para o seu exercício e direito de recurso.

Agora revisto, o pacote anti-imigração entra em vigor, afetando também brasileiros no país.

A Agência de Migração e Asilo de Portugal estima que mais de 1,5 milhão de cidadãos estrangeiros residiam legalmente em Portugal no ano passado, o dobro do número registrado três anos antes.

Os brasileiros são o maior grupo, com mais de 450 mil imigrantes legais.

O que muda com a nova lei anti-imigração em Portugal?

O novo regime limita os vistos para procura de trabalho para estrangeiros, permitindo essa prática apenas para aqueles que fizerem “trabalho qualificado”.

O professor Wilson Bicalho, especialista em Direito Migratório, explicou que, geralmente, o “trabalho qualificado” diz respeito a uma pessoa com graduação ou diploma maior.

Além disso, o novo pacote anti-imigração restringe a possibilidade reagrupamento familiar de imigrantes com autorização de residência em Portugal, não abrangendo os refugiados.

De acordo com o novo texto, imigrantes que consigam autorização de residência no país precisam esperardois anos para solicitar que familiares possam ir para Portugal para viverem juntos.

De toda forma, há exceções. Será possível solicitar o reagrupamento imediato para filhos menores de 18 anos, dependentes com deficiência ou ao “cônjuge ou equiparado que seja, com o titular de autorização de residência, progenitor ou adotante de menor ou incapaz a cargo”.

Esse prazo também cai para 15 meses para “cônjuge ou equiparado” com quem o imigrante tenha morado junto por pelo menos 18 meses antes de ter entrado em Portugal.

Ainda assim, uma nova norma estabelece que este prazo também pode ser dispensado “em casos excepcionais devidamente fundamentados, por despacho do membro do governo responsável pela área das migrações”.

Por fim, a nova lei altera as condições para concessão de autorização de residência a cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

*com informações da CNN Portugal e da Reuters

