Gaúchão: Internacional vence Novo Hamburgo por 2 x 1 de virada

Jogo

O Novo Hamburgo levou perigo logo no primeiro ataque da partida. Com 2 minutos de jogo Allison recebeu um belo cruzamento e cabeceou no gol para grande defesa do goleiro Anthoni.

Depois de assustar a defesa do Internacional, Allison teve outra oportunidade e não desperdiçou. Em cobrança de lateral, o meio-campista recebeu de Parede e acertou uma linda bicicleta no ângulo do gol Colorado para abrir o placar da partida.

Na segunda etapa, o Novo Hamburgo cometeu um erro que custou a vitória. Aos 15 minutos, o zagueiro João Marcus cabeceou contra o próprio gol após cruzamento de Alisson. O goleiro Omar tentou afastar o ataque na área mas passou pela bola e confundiu o companheiro de time.

O Internacional lutou até o final para buscar a vitória e conseguiu. Os donos da casa venceram com gol de Diego Coser. O atacante recebeu um passe do capitão Ronaldo e chutou cruzado. A bola desviou no adversário e tirou a chance de defesa do goleiro Omar.

Atual campeão do Campeonato Gaúcho, o Internacional volta a entrar em campo nesta quinta-feira (15/1) para enfrentar o Monsoon FC no Estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre.

O Novo Hamburgo, por sua vez, encara o Juventude na quarta-feira (14/1), às 19h.