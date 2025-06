Gasolina tem queda de até R$ 0,06 no Acre após redução anunciada pela Petrobras

O preço médio da gasolina A passou a ser de R$ 2,85 por litro — uma redução de R$ 0,17, o equivalente a 5,6% nas distribuidoras.

Como fica o preço:

Média nas distribuidoras: R$ 2,85/litro (queda de 5,6%)

Redução no Acre: 1/3 do valor nacional (R$ 0,05 a R$ 0,06)

Consumidor: só verá diferença quando postos comprarem novos lotes

Por que a diferença?

O Sindepac explica que fatores locais como:

Custos logísticos na região Norte

Tributos estaduais

Margem de comercialização influenciam no repasse menor ao consumidor final.

Próximos dias serão decisivos:

Postos devem renovar estoques até terça-feira

Sindepac monitora adesão à redução

Procon-AC alerta para denúncias se valores não caírem

“O repasse começou terça (4), mas o consumidor só verá o efeito quando os postos fizerem novas compras”, explicou o presidente do Sindepac.

Enquanto isso, o diesel e o gás de cozinha mantiveram preços estáveis no estado. A última pesquisa da ANP mostrava o Acre com a 2ª gasolina mais cara do Norte (R$ 5,89/litro em média), atrás apenas do Amazonas.

Delano Lima, presidente do Sindepac, explicou que a redução de R$ 0,17 foi na gasolina tipo “A” e a gasolina comercializada nos postos do Acre é a do tipo “C”, que tem mistura com Etanol anidro. As distribuidoras acreanas receberam R$ 0,12 no tipo de produto comercializado no estado.