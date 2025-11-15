Acre
Garis encontram lixo hospitalar misturado ao lixo comum no bairro Bosque, em Rio Branco
Descarga irregular coloca trabalhadores em risco e pode resultar em multa
Garis que atuam no bairro Bosque, em Rio Branco, foram surpreendidos na noite deste sábado (15) ao encontrarem uma grande quantidade de lixo hospitalar descartado de forma irregular em uma lixeira comum na Rua Manoel Barata. Entre os materiais abandonados estavam seringas, agulhas, scalp, abocath e outros itens perfurocortantes utilizados em procedimentos de saúde.
O flagrante gerou preocupação pelo risco direto aos trabalhadores da coleta e à população. Materiais desse tipo normalmente têm contato com sangue e fluidos corporais, o que pode causar contaminações e acidentes graves se manipulados de forma inadequada.
Segundo normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), todos os resíduos hospitalares são de responsabilidade da unidade onde foram gerados — hospitais, clínicas, laboratórios ou consultórios. Cabe a esses estabelecimentos realizar a separação, identificação e contratação de empresas especializadas para o descarte seguro. Depositar esse tipo de resíduo em lixeiras públicas configura infração sanitária e pode gerar multa.
Além da irregularidade, a prática expõe garis a risco de contrair hepatites, HIV e outras doenças transmitidas por material biológico. A coleta municipal não é autorizada a recolher resíduos hospitalares, que exigem tratamento e transporte específicos.
A Vigilância Sanitária deve analisar imagens de câmeras de segurança da área para tentar identificar a origem do descarte e responsabilizar os envolvidos. Autoridades reforçam a importância de denúncias para coibir esse tipo de prática e proteger os profissionais da limpeza urbana.
Comentários
Acre
Homem é ferido com dois golpes de faca ao defender o pai em Rio Branco
Suspeito fugiu após a agressão; vítima foi socorrida e está fora de risco
Thander Alexssander Batista Asbeque, de 29 anos, foi ferido a golpes de faca na noite deste sábado (15) em um quarteirão da Iguaçu da Glória, no bairro Vitória, em Rio Branco.
Testemunhas relataram que Thander bebia na companhia do pai e de dois amigos quando uma discussão começou entre o pai da vítima e um dos homens do grupo, identificado como Tássio. Ao tentar intervir para defender o pai, Thander acabou atingido por dois golpes superficiais de faca na região do pescoço. Após o ataque, o suspeito fugiu.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) enviou uma ambulância de suporte avançado ao local. A equipe prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para a UPA Franco Silva, na Baixada da Sobral.
Policiais Militares realizaram buscas pela região na tentativa de localizar o agressor, mas até o momento ele não foi encontrado. O caso será investigado.
Comentários
Acre
Prefeitura realiza 129ª edição do Programa Saúde na Comunidade e leva atendimento à Comunidade do Guajará
A Prefeitura de Epitaciolândia promoveu mais uma grande ação do Programa Saúde na Comunidade, chegando à 129ª edição e beneficiando moradores da Comunidade do Guajará e adjacências. A iniciativa levou diversos serviços essenciais de saúde, fortalecendo o compromisso da gestão com o cuidado integral das famílias da zona rural.
O prefeito Sérgio Lopes acompanhou de perto todos os atendimentos, conversou com os moradores e destacou a importância do programa, que aproxima a saúde pública das comunidades mais distantes. Profissionais da rede municipal atuaram intensamente durante todo o dia, garantindo acolhimento e assistência de qualidade.
Serviços ofertados na ação:
- Atendimento médico
- Atendimento odontológico
- Atendimento de enfermagem
- Vacinação (COVID-19 e rotina)
- Dispensação de medicamentos
- Testes rápidos para ISTs e COVID-19
- PCCU
- Eletrocardiograma
- Psicólogo
- Vacinação antirrábica
- Bolsa Família
- Cabeleireiro
Especialidades confirmadas:
- Psiquiatria
- Nutrologia
- Ortopedia
- Ultrassonografia
- Pediatria
A Prefeitura reforça que ações como essa continuarão sendo realizadas regularmente, garantindo mais saúde, cuidado e dignidade para as famílias que vivem nas áreas rurais de Epitaciolândia.
Comentários
Acre
Ambulância tomba após colidir com caminhonete em frente à Secretaria de Saúde de Sena Madureira
Acidente ocorreu em frente à Secretaria Municipal de Saúde; trânsito ficou parcialmente bloqueado
Uma ambulância tombou no meio da rua após colidir com uma caminhonete na tarde deste sábado (15), em Sena Madureira. O acidente aconteceu em frente à Secretaria Municipal de Saúde, no Bairro Vitória, e chamou a atenção de moradores e servidores que estavam no local.
Com o impacto da batida, a ambulância caiu de lado e interrompeu o tráfego na região. Equipes tiveram de organizar o fluxo de veículos para evitar novos acidentes até a chegada das autoridades.
Ainda não há informações oficiais sobre feridos. A Polícia de Trânsito foi acionada, deve apurar as circunstâncias da colisão e registrar a ocorrência.
Ver essa foto no Instagram
Você precisa fazer login para comentar.