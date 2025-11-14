Gari é atacado com pedrada por não recolher vidro mal descartado no Acre

Uma intervenção policial realizada na madrugada desta sexta-feira (14), no bairro Triângulo Novo, em Rio Branco, terminou com um adolescente morto e um jovem preso. Ambos são apontados pela Polícia Civil como suspeitos de envolvimento no assassinato de Micaias Santos Almeida, de 18 anos, ocorrido em fevereiro deste ano no bairro Taquari, além de outros homicídios registrados na capital acreana.

O morto foi identificado como Yago Silva e Silva, 16 anos, conhecido como “Sinistro”. Já o preso é Eduardo Queiroz Veríssimo, 23, apelidado de “Caboco”, que havia saído recentemente do presídio, onde respondia como suposto autor da morte de Micaias. De acordo com a polícia, os dois integravam o Bonde dos 13 (B13) e eram considerados criminosos de alta periculosidade, com passagens por homicídio, tráfico de drogas e outros delitos. Ambos atuavam na segurança de pontos de venda de drogas na região do Triângulo, especialmente na Rua Padre José.

A polícia afirma ainda que Yago também era investigado pelas mortes de Luiz Afonso da Cunha, 47 anos, e Adálio de Águiar Fernandes, 48 anos, assassinados em 22 de junho de 2024 dentro de uma distribuidora no bairro Taquari, durante uma invasão cometida por cerca de oito criminosos.

Em redes sociais, a dupla aparecia ostentando armas e fazendo apologia ao crime organizado.

Ação policial

A intervenção começou por volta das 21h desta quinta-feira (13), após denúncias de homens armados circulando na Rua Passeio, no Taquari. Por volta da 1h, durante patrulhamento para evitar confrontos entre facções rivais — Bonde dos 13 e Comando Vermelho — policiais avistaram dois suspeitos armados na Rua Padre José, área conhecida pelo tráfico de drogas.

Ao perceberem a aproximação da guarnição, um dos indivíduos tentou esconder a arma e o outro a manteve na mão. Durante a abordagem, um deles — Eduardo — se rendeu. O segundo, Yago, sacou a arma e tentou apontá-la para o policial, que reagiu com um disparo para conter a agressão.

O Samu foi acionado, mas Yago não resistiu aos ferimentos e morreu na ambulância de suporte avançado. Com ele foram encontrados cartuchos calibre 28 e entorpecentes.

A Polícia Técnica realizou a perícia no local, acompanhada por equipes da DHPP e do comando de patrulha. Eduardo afirmou aos policiais que os dois faziam a “segurança” do ponto de venda de drogas e que as armas seriam usadas “apenas para proteção”.

Ele recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo, associação para o tráfico e tráfico de drogas, sendo levado ileso para a Delegacia de Flagrantes (Defla).

A morte de Micaias

O jovem Micaias Santos Almeida, de 18 anos, foi morto a tiros no dia 16 de fevereiro deste ano, na Rua Baguari, no bairro Taquari. Ele coordenava um clube de futebol local e atuava em projetos sociais voltados à juventude.

Segundo a investigação, Micaias seguia de bicicleta com um amigo quando foi surpreendido por quatro homens em duas motocicletas. Os criminosos atiraram diversas vezes pelas costas da vítima, que morreu no local. O amigo, André, foi atingido por três disparos, mas sobreviveu.

A polícia aponta Eduardo e Yago como principais suspeitos do ataque. As investigações seguem na Delegacia de Homicídios.