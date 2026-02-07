Galvez vence o Santa Cruz e volta à liderança do Estadual

A primeira fase da 11ª Copinha Arasuper de Futsal terá mais 12 partidas neste domingo, 8, a partir das 8 horas, no ginásio do Sesc. Os confrontos das categorias Sub-10, 12 e 14 podem definir os primeiros classificados para a segunda fase do torneio. “Vamos ter mais uma rodada com duelos equilibrados. Isso valoriza muito a Copinha”, disse o coordenador Auzemir Martins. Partidas do Sub-14 …

