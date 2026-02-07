Cotidiano
Galvez vence o Santa Cruz e volta à liderança do Estadual
O Galvez venceu o Santa Cruz por 1 a 0 neste sábado, 7, no Tonicão, e voltou à liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O zagueiro Bebê marcou o gol do Triunfo do Imperador. Jogo bem disputado Galvez e Santa Cruz realizaram uma partida bem disputada, mas sem grandes emoções. As melhores oportunidades do primeiro tempo foram do Galvez, mas …
O post Galvez vence o Santa Cruz e volta à liderança do Estadual apareceu primeiro em PHD Esporte Clube.
Comentários
Cotidiano
Rainhas da Bola inicia com 4 partidas na quadra do Lourenço Filho
Começa neste domingo, 8, a partir das 8 horas, na quadra do Colégio Lourenço Filho, o Campeonato Rainhas da Bola de Futsal Feminino. A competição terá oito equipes e marca a abertura da temporada para as mulheres. “Pensamos em realizar um evento rápido e com boas equipes. Vamos ter um torneio bem disputado”, declarou o coordenador Marcelo Fontenele. Porto Acre Porto Acre, classificado para a …
O post Rainhas da Bola inicia com 4 partidas na quadra do Lourenço Filho apareceu primeiro em PHD Esporte Clube.
Comentários
Cotidiano
Jogos da 11ª Copinha Arasuper podem definir os primeiros classificados
A primeira fase da 11ª Copinha Arasuper de Futsal terá mais 12 partidas neste domingo, 8, a partir das 8 horas, no ginásio do Sesc. Os confrontos das categorias Sub-10, 12 e 14 podem definir os primeiros classificados para a segunda fase do torneio. “Vamos ter mais uma rodada com duelos equilibrados. Isso valoriza muito a Copinha”, disse o coordenador Auzemir Martins. Partidas do Sub-14 …
O post Jogos da 11ª Copinha Arasuper podem definir os primeiros classificados apareceu primeiro em PHD Esporte Clube.
Comentários
Cotidiano
Rainhas da Bola inicia com 4 partidas na quadra do Lourenço Filho
Começa neste domingo, 8, a partir das 8 horas, na quadra do Colégio Lourenço Filho, o Campeonato Rainhas da Bola de Futsal Feminino. A competição terá oito equipes e marca a abertura da temporada para as mulheres.
“Pensamos em realizar um evento rápido e com boas equipes. Vamos ter um torneio bem disputado”, declarou o coordenador Marcelo Fontenele.
Porto Acre
Porto Acre, classificado para a 1ª divisão do futsal acreano em 2026, será uma das atrações do torneio. O time entra na disputa como um dos favoritos ao título.
1ª rodada
Borussia x Real Sociedade
HuniKuin x Assermurb
Calafate x Porto Acre
Veneza x Boleiras FC
Você precisa fazer login para comentar.