Galvez vence o Rio Branco e mantém os 100% no Estadual

O Galvez venceu o Rio Branco por 2 a 0 nesta quinta, 22, na Arena da Floresta, e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Estadual. Caíque e Marcos Júnior marcaram os gols do Imperador.

Poucas chances

Galvez e Rio Branco realizaram uma partida bem equilibrada desde o início e de poucas chances de gols.

Antônio cruzou e Gabriel escorou para a boa defesa do goleiro Matheus.

Gabriel fez o passe, o atacante Marllon invadiu e foi tocado pelo goleiro Matheus. O árbitro Antônio Marivaldo entendeu o lance como normal.

Aos 5 do segundo tempo, o Rio Branco falhou na saída de bola e David cruzou. Caíque escorou para fazer 1 a 0, Galvez.

Sem muitas opções, o técnico Ulisses Torres mexeu na equipe, mas o Rio Branco não conseguiu criar jogadas para empatar.

O atacante Rato, do Galvez, invadiu área e foi derrubado por Marcelo e Antônio Marivaldo mandou seguir. Aos 54, Hiago puxou o contra-ataque e Marcos Júnior tocou com gol vazio para fechar o placar.

Líder isolado

O Galvez é líder isolado da fase de classificação do Estadual com 6 pontos.

Cara da partida

O atacante Caíque, autor de um dos gols do Galvez, foi escolhido como o cara da partida.

Próximos jogos

Independência x São Francisco

Vasco x Adesg

No sábado, 24, a partir das 15 horas, na Arena da Floresta

