Galvez vence o Independência em uma partida com 8 gols

O Humaitá goleou o Andirá por 7 a 0 nesta quinta, 22, no Florestão, em mais uma partida válida pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-20. Luís Otávio (2), Júlio, Alê Júnior, Kauã, Sayuk e Vinícius marcaram os gols do Tourão.

Segue invicto

O triunfo mantém o Humaitá invicto no Estadual com duas vitórias e um empate, somando 7 pontos.

“Fizemos um jogo seguro e tentamos impor o nosso ritmo desde o início. Queremos garantir a classificação o quanto antes e vencer é fundamental”, comentou o volante Rodrigo Lamar.

Fica difícil

João Paulo Lourenço fez uma avaliação sincera a respeito do Andirá na disputa da competição após a goleada.

“Sem investimentos não vamos conquistar o título. Existe a possibilidade de se criar oportunidades para os garotos e competir e por isso colocar a equipe na segunda fase será um grande resultado”, avaliou o treinador do Morcego.

Fala, Kinho!

“Independente do adversário, conseguimos uma vitória importante. Precisamos somar pontos porque os garotos do 20 serão utilizados na Série D e esse desgaste em algum momento vai chegar”, declarou o técnico do Humaitá, Kinho Brito.

