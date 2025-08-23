Galvez vence o Andirá e segue invicto no Campeonato Estadual

A coordenação da 3ª Supercopa Capital Sub-17 definiu nesta sexta, 22, em Brasília, no Distrito Federal, os grupos do torneio. O Galvez, representante acreano na competição, ficou no grupo G e terá como adversários o Atlético Goianiense, Coritiba e Canaã, do Distrito Federal.

“Vamos para mais um grande desafio na Copa Capital. Além dos nossos adversários, teremos na competição Botafogo, Goiás, Fortaleza, Santos e Vitória. É um torneio de altíssimo nível”, comentou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.

Sem parar

O Galvez disputa o Campeonato Estadual Sub-17 e após a competição o elenco seguirá com os treinamentos visando a Copa Capital. Esse será o último torneio do Imperador na temporada de 2025.

Vai reforçar

Segundo Igor Oliveira, o Galvez vai reforçar o elenco para jogar a Copa Capital.

“Temos onze equipes na disputa do Estadual e estamos avaliando os atletas. A ideia é trazer os reforços das outras equipes acreanas para a Copa”, explicou Igor Oliveira.

