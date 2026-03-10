Galvez vai para semifinal do Campeonato Estadual sem desfalques

Os jogadores do Galvez iniciaram nesta segunda, 9, no CT do Imperador, a preparação para o duelo da semifinal do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 contra o Rio Branco. O jogo será disputado no sábado, 14, às 15 horas, no Tonicão, e o Galvez joga por uma vitória para ser finalista.

A equipe sofreu com lesões durante a fase de classificação, mas terá o grupo completo no momento decisivo.

Sem favoritismo

O técnico Maurício Carneiro descartou favoritismo da equipe na semifinal do Estadual.

“Vamos enfrentar um time de muita tradição e de camisa pesada. Precisamos trabalhar forte durante a semana e chegar bem preparados no confronto decisivo”, comentou o treinador.

Recuperar e tático

Segundo Maurício Carneiro, a prioridade da semana é para os treinos táticos e a recuperação dos atletas.

“Chegar com todos os atletas no melhor nível é fundamental. Será uma semana de ajustes importantes”, afirmou Maurício Carneiro.

Relacionado

Comentários