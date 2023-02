Galvez vai fazer amistoso sábado no interior de Rondônia

A diretoria do Galvez confirmou no início da manhã desta terça, 7, um confronto amistoso contra o União Cacoalense. A partida será no sábado, às 18h30 (hora Acre), no estádio Aglair Tonelli, em Cacoal, no interior de Rondônia.

“Vai ser um amistoso importante. Precisamos colocar nossa equipe para jogar porque a meta é chegar forte no início do Estadual”, avaliou o técnico Kinho Brito.

Reforços devem jogar

Os últimos reforços do Galvez para o início do Campeonato Estadual serão integrados ao elenco em Cacoal. Os atletas chegam na quarta em Porto Velho e irão seguir para o local do amistoso.

“O planejamento era para os atletas desembarcarem em Rio Branco, mas fechamos o amistoso e todos seguirão para Cacoal. A ideia é colocar todo mundo para jogar”, explicou o treinador.

Viaja na quinta

A delegação do Imperador viaja na quinta, 9, para Cacoal e retorna no domingo, 12. A estreia do Galvez no Estadual será no dia 4 de março contra o Náuas, no Florestão.

