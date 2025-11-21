Cotidiano
Galvez terá a volta da atacante Jaque e Monique está fora da decisão
Jaque será a novidade do Galvez para a decisão do Campeonato Estadual. A atacante, vice-artilheira da competição com 17 gols, foi poupada do duelo na semifinal contra a Assermurb por ter dois cartões amarelos.
“A Jaque fica à disposição para a final. Não podíamos correr o risco de perdê-la para final e esse foi o planejamento estabelecido pela diretoria e a comissão técnica”, explicou o técnico Maurício Carneiro.
Monique está fora
A meia Monique não jogou a semifinal e também está fora da decisão do Estadual. A atleta, mesmo com contrato, fez a opção por disputar o Campeonato Brasileiro de Futebol 7.
Fecha preparação
O elenco do Galvez realiza um treino leve nesta sexta, 21, no campo do Clube dos Oficiais, a partir das 20 horas, e fecha a preparação visando a decisão contra a Adesg. A partida será no sábado, 22, a partir das 16 horas, no Tonicão.
Chelsea e Villa City são semifinalistas da 6ª Copa TV Gazeta
Chelsea e Villa City são semifinalistas da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal. Nos duelos das quartas nesta quinta, 20, no ginásio do Imaculada Conceição, o Chelsea venceu o Santinha por 4 a 2 e o Villa City bateu o Conquista por 6 a 3.
Semifinais no dia 27
As semifinais da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal entre PSC x Fluminense da Bahia e Villa City x Chelsea serão disputadas na quinta, 27, a partir das 19 horas, no Imaculada Conceição.
“Estamos a programação das semifinais fechadas. A Copa vem sendo disputada dentro do planejado e com grandes partidas”, declarou o coordenador Auzemir Martins.
Finais do Campeonato Estadual da Série A serão disputadas em dezembro
O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, confirmou para dezembro a disputa das semifinais e das finais do Campeonato Estadual da Série A. As semifinais serão nos dias 6 e 13 e as finais estão programadas nos dias 20 e 27.
“Tínhamos datas disponíveis ainda em novembro, mas os dirigentes não conseguiram se entender. A federação propôs os dias em dezembro e todos aprovaram”, declarou Rafael do Vale.
Definição no interior
Atlético Xapuriense x Quinari e Brasileia x Fluminense da Bahia são as semifinais da Série A. As partidas de ida vão ser realizadas em Senador Guiomard e Rio Branco e os confrontos de volta serão disputados em Xapuri e Brasileia.
Villa vai representar o Acre na 52ª Taça Brasil em Macapá
A delegação do Villa embarca neste sábado, 22, para Macapá, no Amapá, e na segunda, 24, começa a disputar a 52ª da Taça Brasil de Futsal da 2ª Divisão.
“É muito importante essa participação do Villa na Taça Brasil. Conseguimos realizar uma grande Copa Norte em Rio Branco e vamos fechar a temporada jogando um torneio em nível nacional”, declarou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.
Careca no comando
A equipe vai ser comandada pelo técnico Wesley Souza (Careca) e alguns reforços foram contratados para disputar o torneio. Os alas Dudu (Atlético Xapuriense), Duda (Fluminense da Bahia), e Pablo (Quinarí) chegam como reforços.
Estreia na segunda
O Villa estreia na Taça Brasil na segunda, 24, às 19 horas (hora Acre), contra o São José, do Amapá.
